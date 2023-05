Accessori per passeggino: quali scegliere e 7 idee da cercare online

Ci sono tanti accessori per il passeggino, ma quali sono quelli davvero utili? Eccone alcuni che non possono proprio mancare per le vostre passeggiate con i bambini.

Acquistarne uno di qualità si rivela quindi una scelta intelligente, ma accanto al passeggino occorre scegliere con cura anche gli accessori indispensabili per le passeggiate con i bambini. Quali sono?

Accessori per passeggino: perché sono utili

Ovviamente durante la passeggiata genitori e bambino devono essere assolutamente rilassati e a proprio agio, per questo è importante attrezzarsi di alcuni accessori che possono rendere più agevoli le gite quotidiane con il passeggino.

Ci sono davvero un sacco di oggetti che rispondono alle più disparate esigenze, e bisogna partire dal presupposto che generalmente ogni brand ha i propri accessori, che spesso e volentieri vengono venduti insieme al passeggino e sono quindi naturalmente compatibili con il modello prescelto; ma esistono anche accessori universali che si adattano a tutti i tipi di passeggino in commercio.

Tutto dipende quindi dal vostro gusto personale, dal tipo di spesa che volete affrontare e da quanto pensate di utilizzare l’oggetto in questione.

Gli accessori indispensabili per il passeggino

Vediamo quindi quali sono gli accessori di cui è bene munirsi quando si ha un passeggino.

Borsa cambio

La borsa cambio, detta anche borsa fasciatoio, è importantissima per essere attrezzati quando ci si trova fuori casa con i bambini piccoli. Che sia a tracolla, a zaino, con maniglie, deve contenere tutto il necessario per un cambio: tutine e body di ricambio, pannolini, salvietta, panno da appoggiare sulla superficie su cui si cambia il bebè, pasta cambio. Al suo interno inoltre possono trovare spazio bavaglini, ciucci, biberon.

Pedana per il secondo bambino

In questo caso parliamo di un accessorio pensato per i genitori che hanno più di un figlio, di età diverse. In questo modo è possibile trasportare il figlio più grande insieme al piccolo, seduto nel passeggino. Alcuni modelli sono richiudibili e hanno persino un sedile nel caso in cui il bambino si dovesse stancare di stare in piedi per lungo tempo.

La maggior parte delle pedane sono per bambini fino a 5 anni circa, e omologate per un massimo di 20 kg.

Sacchi termici

Un accessorio assolutamente indispensabile per l’inverno è il sacco termico, un vero e proprio sacco a pelo che si posiziona all’interno della seduta del passeggino per tenere al caldo il bambino senza doverlo vestire con troppi strati.

L’alternativa è il coprigambe, meno avvolgente ma comunque valido, che tiene al riparo il bambino dal bacino in giù. Parliamo in entrambi i casi di accessori opzionali.

Parapioggia

Questo è invece uno degli accessori in dotazione ai passeggini, ed è utile, come si intuisce dal nome, nel caso si debba uscire con il maltempo. Ci sono parapioggia per passeggini singoli, gemellari, o per navicelle, ma tutti hanno la medesima caratteristica: impediscono all’acqua di passare e di bagnare il bambino, ma al tempo stesso garantiscono il passaggio della luce e il ricircolo dell’aria nell’abitacolo.

Materassini e riduttori

Questi sono accessori utili nel caso si scelga un modello di passeggino che inizialmente si rivela troppo grande per il bambino. Sia l’uno che l’altro sono realizzati con materiali naturali, anallergici, antiacaro e antisoffoco.

Zanzariere

Un altro accessorio fondamentale per l’estate è la zanzariera, che tiene il bambino al riparo dagli insetti per godersi le sue passeggiate in tutta tranquillità. Generalmente le zanzariere per passeggino presentano degli elastici alle estremità che garantiscono una migliore aderenza con il passeggino o la navicella.

Parasole

Altro accessorio per l’estate, il parasole impedisce il passaggio dei raggi UV ma permette comunque al bambino di non essere completamente oscurato.

Quando lo si acquista si deve tenere conto di alcuni elementi basilari: l’ampiezza, la facilità di utilizzo, la qualità del tessuto e la sua impermeabilità.

7 accessori per passeggino da acquistare online

Vediamo ora alcuni degli accessori di cui abbiamo parlato che potete trovare su Amazon e acquistare comodamente online.

1. Babymoov borsa fasciatoio

Babymoov Borsa fasciatoio Baby Style Pratica con la sua ampia apertura, la borsa-fasciatoio “Baby Style” di Babymoov può essere utilizzata con una sola mano. È fornita di tantissimi accessori e tasche portaoggetti. Il design è femminile, il concept pratico e maneggevole, ideale per l’uso quotidiano. Il piano fasciatoio è posizionato nella parte anteriore della borsa. Disponibile in 4 varianti. 50 € su Amazon 64 € risparmi 14 € Pro Piano fasciatoio rimovibile

Custodia termica, custodia per succhietto, pochette portaoggetti plastificata, copertina in pile Contro Nessuno

2. Cybex Gold, pedana per passeggino

CYBEX Gold Pedana per Passeggino per Bambini, Nero Per quei genitori che non vogliono rinunciare al piacere di una bella passeggiata all'aria aperta in compagnia dei propri figli, la pedana CYBEX Gold è perfetta, compatta e maneggevole, facile da utilizzare. 108 € su Amazon Pro Pedana per passeggini Balios S

Facile da fissare all'asse posteriore del passeggino

Dimensioni (LxPxA): 42 x 28 x 19.5 cm

facile da riporre nell'ampio cestello quando non viene utilizzato

1 ruota Contro Nessuno

3. Luchild coprigambe universale

Dimensioni: 90*47cm Luchild - Coprigambe Passeggino Universale, impermeabile e antivento Materiali di qualità Questo sacco coprigambe è antivento ed universale, adatto a tutti i tipi di passeggino. Il sacco è realizzato in tessuto oxford impermeabile (esterno) e morbido peluche extra (fodera interna). Il materiale esterno è impermeabile e antivento, mentre il materiale della fodera è caldo e confortevole. Compra su Amazon Pro La cerniera superiore può essere combinata in un pratico cappellino antivento

Disponibile in diversi modelli: grigio, nero, nero e bianco, nero con tasche Contro Nessuno

4. Zamboo parapioggia passeggino

Scelto da Amazon Zamboo - Parapioggia Passeggino Universale con Finestra Richiudibile Ideale per la città Questo modello di parapioggia per passeggino è universale. Adatto anche per passeggini da viaggio e passeggini sportivi, è la scelta ideale per chi ama la praticità. 16 € su Amazon 18 € risparmi 2 € Pro telaio con cinghie di velcro, resistendo a vento e intemperie

cerniera laterale impermeabile permette al bambino di uscire dal passeggino senza dover rimuovere completamente il copri passeggino

Adatto anche a porta enfant Contro Nessuno

5. Riduttore per passeggino Inglesina

Inglesina Riduttore per passeggino Inglesina Baby snug pad riduttore per passeggino è un soffice cuscino riduttore che garantisce ai neonati una passeggiata confortevole grazie alla sua forma avvolgente e all'imbottitura generosa. rivestimento in morbida maglina di jersey traspirante 100% cotone. retro in rete 3d per migliorare la circolazione dell'aria. 57 € su Amazon 69 € risparmi 12 € Pro 100% cotone

Fondo in rete 3D altamente traspirante Contro Nessuno

6. Zanzariera passeggino universale

Zanzariera Passeggino Universale con Apertura Centrale, qualità Premium Una novità assoluta, la zanzariera universale 2021 firmata Leoxx18 è realizzata completamente in Italia con materiale di altissima qualità, protegge da zanzare, insetti e vespe il bimbo in estate e in inverno. 14 € su Amazon Pro Struttura a nido d'ape a maglie sottili assicura forza e resistenza alla rete

Colore Nero

Universale, adatta a tutti i tipi di passeggini, carrozzine e navicelle

4 staffe di montaggio per appenderla facilmente su qualsiasi passeggino

L'apertura centrale a 360 gradi con cerniera consente un utilizzo rapido e semplice

Non sarà necessario rimuoverla dopo ogni utilizzo

Compresa anche una pratica borsa di 53 x 44 cm porta zanzariera Contro Nessuno

7. My Buggy Buddy parasole