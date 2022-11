Passeggini economici: i 5 migliori modelli online

Leggeri, compatti e ultra resistenti, possono essere utili per gite fuori porta, per una passeggiata al parco o per andare in vacanza con i nonni. Scopriamo tutti i modelli.

I passeggini economici offrono un’ottima versatilità, ma soprattutto garantiscono affidabilità, facilità d’uso e un interessante rapporto prezzo-qualità.

Non bisogna necessariamente spendere una fortuna per l’acquisto di un passeggino: tutti i genitori si trovano di fronte a questo annoso problema. Per fortuna, acquistare un passeggino economico non significa rinunciare alla sicurezza, allo stile e al comfort.

Scopriamo insieme perché sceglierli, quali sono i pro e i contro, se sono realmente sicuri. In più vi proponiamo i 5 migliori modelli da acquistare online.

Perché scegliere un passeggino economico?

Perché dovreste considerare l’acquisto di un passeggino economico? Se avete già investito un cospicuo budget nella scelta di un trio, potrebbe essere utile valutare l’acquisto di un passeggino più economico.

Man mano che il bambino cresce, le esigenze cambiano, e si ha bisogno di un passeggino anche per brevi viaggi o da riporre comodamente nel bagagliaio dell’auto, per ogni evenienza. Inoltre, potrebbe nascere l’esigenza di avere un passeggino da lasciare alla casa al mare o dai nonni, per un uso occasionale.

Le caratteristiche principali di un passeggino economico che possono orientare le vostre scelte sono:

Peso : i passeggini economici sono molto leggeri rispetto ai classici modelli e a quelli che compongono i trio tradizionali. Quindi, se avete bisogno di passeggini super leggeri troverete modelli dal peso non troppo eccessivo.

: i passeggini economici sono molto leggeri rispetto ai classici modelli e a quelli che compongono i trio tradizionali. Quindi, se avete bisogno di passeggini super leggeri troverete modelli dal peso non troppo eccessivo. Dimensioni : la maggior parte dei passeggini economici sono ideali per viaggiare. Hanno una struttura compatta e che si richiude facilmente al bisogno.

: la maggior parte dei passeggini economici sono ideali per viaggiare. Hanno una struttura compatta e che si richiude facilmente al bisogno. Materiali : la qualità del telaio e dei materiali che compongono il passeggino sono fondamentali.

: la qualità del telaio e dei materiali che compongono il passeggino sono fondamentali. Funzionalità extra: sedile imbottito, poggiatesta, etc. Anche i passeggini economici possono avere delle funzionalità extra per il comfort del bambino. Ogni brand propone un modello diverso.

I passeggini economici sono sicuri?

A dispetto di quanto si possa pensare, anche i passeggini economici sono sicuri. Tutti i prodotti sono testati e sono garantiti da standard europei di sicurezza.

Nell’acquisto, chiaramente, cercate di fare attenzione a questi dettagli, scegliete con attenzione brand e casa produttrice, andate a controllare i materiali utilizzati, la qualità delle cinture di sicurezza, del sistema frenante e degli accessori.

Bisogna utilizzarli a partire dai 6 mesi di vita del bambino. Scopriamo insieme i pro e i contro per guidare la vostra scelta in maniera consapevole.

Pro e contro dei passeggini economici

Nell’acquistare un passeggino economico bisogna valutare con attenzione i pro e i contro di questa tipologia di prodotto. Senza dubbio, tra i pro è possibile vantare:

Accessibilità e convenienza : i passeggini economici vantano un ottimo rapporto qualità-prezzo, per questo possono essere acquistati con facilità in base a gusti e preferenze personali. Sono disponibili in differenti modelli.

: i passeggini economici vantano un ottimo rapporto qualità-prezzo, per questo possono essere acquistati con facilità in base a gusti e preferenze personali. Sono disponibili in differenti modelli. Facili da pulire : maneggevoli e pratici, sono facili da pulire rispetto ai classici passeggini.

: maneggevoli e pratici, sono facili da pulire rispetto ai classici passeggini. Trasporto agevole: le dimensioni più pratiche e compatte dei passeggini economici consentono un trasporto più agevole. Possono essere trasportati in auto, richiusi e portati al parco, etc.

Tra gli svantaggi dell’acquisto dei passeggini economici, invece, si possono annoverare:

Pericolo di usura più frequente : utilizzandoli tutti i giorni e in contesti differenti, il pericolo di usura è più frequente per i passeggini economici. Allo stesso tempo, però, visto l’elevato numero di modelli e l’abbordabile prezzo, potreste sostituirlo facilmente senza troppi problemi.

: utilizzandoli tutti i giorni e in contesti differenti, il pericolo di usura è più frequente per i passeggini economici. Allo stesso tempo, però, visto l’elevato numero di modelli e l’abbordabile prezzo, potreste sostituirlo facilmente senza troppi problemi. Rumorosità: molti passeggini, a seconda delle ruote, della pulizia e dell’utilizzo che se ne fa, possono dopo poco tempo cominciare ad essere piuttosto rumorosi nel passeggio. Per ovviare a questo, vi consigliamo di oliarli periodicamente e di tenerli sempre puliti, soprattutto se li portate poi in casa.

5 passeggini economici da acquistare online

Ecco a voi una selezione dei 5 passeggini economici migliori da acquistare online, su Amazon.

1. Chicco Echo – Passeggino Leggero Pieghevole da 0 Mesi a 22 kg

Scelto dalla redazione Chicco Echo - Passeggino Leggero Pieghevole da 0 Mesi a 22 kg Ideale per la cità Omologato ai principali standard di sicurezza, questo passeggino Chicco è il giusto mix tra praticità e design contemporaneo. Con uno schienale rigido e reclinabile, ha una comoda chiusura ad ombrello. 84 € su Amazon 125 € risparmi 41 € Pro Peso: 7,6 kg

Schienale rigido, spallacci e manicotto paracolpi

Reclinabile in posizione nanna Contro Nessuno

2. LIONELO Irma – Passeggino Leggero e Pieghevole per bambini da 6mesi Fino a 3 anni

Sicurezza top LIONELO Irma - Passeggino Leggero e Pieghevole per bambini da 6mesi Fino a 3 anni Per i più esigenti Con schienale regolabile alla posizione sdraiata e cinture a 5punti, il passeggino Irma di Lionelo è un'ottima scelta pratica e comoda. Il modello presenta anche una zanzariera e una cappottina molto grande. 91 € su Amazon Pro Ideale per bambini fino a 15 kg o da 6 mesi a 3 anni

Schienale reclinabile in 4 fasi e imbracatura a 5 punti

Diversi accessori inclusi Contro Nessuno

3. Hauck, Citi Neo II Passeggino a 3 Ruote Leggero

Hauck, Citi Neo II Passeggino a 3 Ruote Leggero Il passeggino leggero di Hauck pesa 7,5kg e ha tre ruote di medie dimensioni e una serie di accessori, come il porta-bibite. 86 € su Amazon 89 € risparmi 3 € Pro Ottimo prezzo

Passeggino comodo e molto agile Contro Tende un po' a ribaltarsi se il bimbo si agita

4. Kinderkraft – Passeggino Leggero LITE UP Rosa

Un buon compromesso tra funzionalità e prezzo Kinderkraft - Passeggino Leggero LITE UP Rosa Per le bambine che amano viaggiare Questo passeggino economico è molto leggero. Ideale per i viaggi, ha un peso piuttosto contenuto, ed è provvisto di diversi accessori: un telo coprigambe con nastri catarifrangenti, un telo antipioggia e un portabicchiere. 83 € su Amazon Pro Fino ai 15kg e ai 3 anni

Materassino reversibile per cambiare colore: rosa o nero

Perfetto per viaggi: pesa circa 6kg Contro Nessuno

5. Nania – Passeggino Cassy pieghevole