I migliori guanti da passeggino: tipologie e modelli

Pratici, comodi e impermeabili: scopriamo insieme i modelli migliori di guanti da passeggino per l'inverno.

Confortevoli e caldi, si agganciano perfettamente ad ogni tipo di passeggino. Possono essere foderati oppure impermeabili. Se non lo avete ancora fatto, scoprirete uno strumento utile per mantenere le mani al caldo, durante le passeggiate nel cuore dell’inverno.

In questa breve guida vi spiegheremo quali sono le tipologie e i modelli di guanti disponibili oggi sul mercato, validi sia per passeggino che per carrozzina.

Guanti da passeggino, perché sono indispensabili

Freddo, vento e pioggia, ma dovete uscire lo stesso? Potete indossare dei comodi guanti da passeggino. Questo accessorio è assolutamente indispensabile. Con i modelli disponibili, potete usare liberamente le mani, toglierle subito dal guanto agganciato al passeggino e afferrare il ciuccio, far mangiare il vostro piccolo, cambiarlo.

Non avrete più bisogno dei classici guanti, scomodi e fastidiosi. Potrete camminare comodamente con il vostro bambino, spingendo la carrozzina o il passeggino senza congelarvi le mani.

Le tipologie e i modelli

Le tipologie e i modelli di guanti da passeggino sono tantissimi. La maggior parte sono progettati per essere fissati direttamente al manubrio del passeggino, con bottoni a pressione. Consigliabile è scegliere modelli universali che si adattano perfettamente a tutti i prodotti e brand esistenti nel mercato della prima infanzia.

Sostanzialmente le tipologie di guanti da passeggino sono due:

Modello manicotto : con un manico lungo che consente di inserire entrambe le mani, come se fosse un vero e proprio manicotto

: con un manico lungo che consente di inserire entrambe le mani, come se fosse un vero e proprio manicotto Modello tradizionale: con questo modello ogni mano ha un proprio guanto con impugnature ergonomiche

4 guanti da passeggino da acquistare online

Abbiamo capito che i guanti sono un accessorio fondamentale per la stagione invernale per le mamme e i piccoli. Scopriamo insieme i 4 guanti da passeggino da acquistare online su Amazon.

1. vitutech – Guanti Passeggino con Interno in Pile

Ottimo prezzo vitutech - Guanti Passeggino con Interno in Pile Modello tradizionale Questi comodi guanti possono essere adattati ad ogni tipo di passeggino. 15 € su Amazon Pro Guanti separati con aggancio universale

Resistente e facile da pulire: lavabile in lavatrice a 30 °C

Interno: poliestere, pile e cotone Contro Nessuno

2. WELLXUNK – Guanti Passeggino Antivento e Impermeabili con cover per telefono

Scelto dalla redazione WELLXUNK - Guanti Passeggino Antivento e Impermeabili con cover per telefono Ideale per chi ama la comodità Questo guanto da passeggino è molto comodo. Come un manicotto, ha anche una pratica tasca per riporre lo smartphone. 17 € su Amazon Pro Impermeabile e antivento

Tasca trasparente del cellulare al centro

Manicotto intero, semplice da installare Contro Nessuno

3. ByBoom® – Scaldamani termoattivo in softshell

Prezzo da non perdere ByBoom® - Scaldamani termoattivo in softshell Ideale per la città Questo guanto è molto funzionale, con interno in pile, garantisce una misura universale per carrozzina, passeggino. Disponibile in diversi colori. 19 € su Amazon 25 € risparmi 6 € Pro Disponibile in 8 colori: nero, lime, arancio, grigio, grigio chiaro, rosa, beige, acqua

Materiale esterno softshell (acquarepellente e antivento)

Universale: per tutti i passeggini Contro Nessuno

4. Maxi-Cosi – Muffole in Pile Antigelo