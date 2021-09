Pedana per passeggino, il confort di trasportare due bambini di età differenti

Scopriamo a cosa serve nello specifico e quale acquistare comodamente online seguendo i consigli che indirizzeranno mamma e papà verso la scelta più adatta.

Pedana per passeggino: a cosa serve?

Ritenuto da molti genitori una delle invenzioni più comode e rivoluzionarie nel mondo della maternità, la pedana per passeggino è un accessorio dotato di rotelle che, una volta montato nella parte posteriore del passeggino, permette al fratello/sorella maggiore di essere trasportato in piedi senza rischi.

È utilissimo fuori casa quando il figlio maggiore è stanco e non vuole camminare e il secondo figlio riposa comodamente all’interno del passeggino. Con l’utilizzo di questo supporto dedicato alla prima infanzia, i genitori potranno trasportare entrambi i bimbi senza preoccupazione e in totale sicurezza.

L’acquisto è consigliato ai genitori quando il primogenito ha, all’incirca, due anni di età. Fase, questa, in cui i bambini preferiscono camminare piuttosto che stare nel passeggino, ma al tempo stesso, si stancano molto velocemente. Con la pedana passeggino si eviterà, dunque, di tenere il bimbo in braccio e di spingere, contemporaneamente, il passeggino. Una grande comodità.

Consigliati da noi Passeggino da corsa (leggero e comodo), ideale per fare jogging con il bebè Per il benessere fisico dei neogenitori più sportivi e un'esperienza di gioco e relax per il bebè, il passeggino da jogging è il connubio perfet...

Pedana passeggino: tipologie, caratteristiche e requisiti

Nella scelta della pedana è fondamentale che questa sia funzionale, facile da agganciare e che sia universale o compatibile con il modello di passeggino che si ha.

Nella scelta della pedana migliore è indispensabile valutare alcune caratteristiche prima dell’acquisto. Tra queste:

scegliere la pedana prodotta dalla stessa azienda del passeggino che già si ha . In questo caso la pedana sarà perfettamente conforme alle caratteristiche del telaio del passeggino;

. In questo caso la pedana sarà perfettamente conforme alle caratteristiche del telaio del passeggino; scegliere una pedana che sia pratica e facilmente adattabile . Elemento fondamentale da valutare specie nei supporti universale è proprio la praticità nel montaggio della stessa al passeggino;

. Elemento fondamentale da valutare specie nei supporti universale è proprio la praticità nel montaggio della stessa al passeggino; età e al peso del bambino che utilizzerà la pedana. Importante scegliere una pedana in base a questi due elementi. Sul mercato esistono pedane omologate per trasportare bambini fino ai 5 anni di età del peso di circa 20 kg.

Le pedane in commercio sono disponibili per diverse fasce di prezzo, da un minimo di 50/60 euro a un massimo di circa 150 euro. Il prezzo, ovviamente, varierà in base al tipo di materiale utilizzato per la sua realizzazione e dunque alla qualità e alla robustezza della pedana stessa.

In ultimo, esistono diverse tipologie di supporti per passeggino. A seconda delle necessità, si può optare per modelli come:

pedana con seggiolino incluso: indubbiamente tra le scelte più comode e apprezzate dai bambini. La seduta è removibile, in questo modo il bambino potrà scegliere da solo se stare in piedi o sedersi se stanco; pedana universale: nel caso in cui non fosse disponibile la pedana realizzata dalla stessa casa produttrice del passeggino, è possibile acquistare una pedana universale ovvero, adattabile a quasi tutti le tipologie di passeggino; pedana con ruote o con aggancio: sono disponibili sia i supporti che prevedono due rotelle (molto comode) sia la pedana che, attraverso dei ganci si attacca direttamente al telaio del passeggino. La scelta è strettamente personale.

Consigliati da noi I 7 indispensabili accessori per passeggino Anche se si crede che molti complementi sono utili quando si va a passeggio col proprio piccolo, ci sono in effetti degli accessori per il passeggi...

Pedana passeggino: quali acquistare online?

Abbiamo selezionato alcuni tra i supporti per passeggino con un rapporto qualità/prezzo tra i più vantaggiosi. Ecco quale scegliere tra 6 diverse opzioni disponibili.

Brevi 700 Wally Pedana Porta Bambino, dai 15 mesi / fino a 20 kg, Nero La pedana Wally è un prodotto pratico che si aggancia facilmente al telaio di carrozzine e passeggini per un trasporto comodo e agevole del bambino. 46 € su Amazon 51 € risparmi 5 € Pro Adatta per bambini a partire dai 15 mesi

Peso max sostenibile: 20 kg

Base d’appoggio pedana: 16 cm

La struttura può essere regolata in altezza e in larghezza

Dotata di 3 coppie di adattatori per l’aggancio a telai di 10 mm o tubi di 25.4 o 45 mm

Omologato: EN 1888: 2003 Contro Nessuno

Eichhorn Cozy B Rider - Pedana con seggiolino per passeggini Trascorrere le giornate fuori casa non sarà mai così piacevole come con la pedana Eichhorn Cozy B Rider, il supporto per il passeggino utile e pratico. 121 € su Amazon Pro Dotato di ruote skater di alta qualità

Facilità di installazione

Sicuro anche di notte con luci lampeggianti nelle ruote posteriori

Adatto a quasi tutte le carrozzine e passeggini senza freno pieghevole

Le 4 ruote mobili sono adatte per passeggini molto leggeri

La superficie d'appoggio è gommata antiscivolo e circa 33 cm di larghezza e 26 cm di lunghezza

La seduta è di 19 x 19 cm in larghezza/lunghezza Contro Può risultare un po' difficoltoso nella spinta

Lascal BuggyBoard Maxi+, Pedana passeggino universale con sellino incluso Facile da montare, pratica e comoda, la pedana per passeggino Lascal Buggy Board è perfetta per lunghe gite all'aria aperta con i bambini. 341 € su Amazon Pro Ideale per bambini dai 2 ai 6 anni

Peso massimo sostenibile: fino a 22 kg

Sellino incluso ripiegabile e rimovibile

Facile da montare

Testato e approvato dalla SGS

sistema di attacco Easy-fit e dimensioni universali adatto a quasi ogni tipo di passeggino Contro Nessuno

Lascal, Pedana Mini Buggyboard Buggyboard è la pedana universale di Lascal, ideale sia per passeggino sia per carrozzina. È dotata di antiscivolo in 3D e presenta delle protezioni laterali e un buon sistema di scorrimento, per posizionare e distanziare l’accessorio in base alle proprie esigenze. 59 € su Amazon Pro Ruote distanziate

Robusta e comoda Contro Non adatta a tutti i passeggini

Peg Perego Pedanetta Posteriore Passeggino Book, Nero Dall'esperienza Peg Perego, la pedana per passeggini è l'ideale per il trasporto dei bimbi quando sono troppo stanchi per camminare, facile da montare e pratica. 65 € su Amazon 79 € risparmi 14 € Pro Materiale del prodotto: plastica, gomma

Peso max: 23 Kg

Due ruote

Da agganciare al passeggino o al carrello

Compatibile con passeggini e carrozzine Peg Perego Contro Nessuno