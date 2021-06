Bambini e neonati protetti (da zanzare e insetti) con la zanzariera per passeggino

Una protezione totale e universale per il bimbo in estate (e non solo) con la zanzariera passeggino: utile e pratica ripara dalle punture degli insetti, di vespe e di zanzare. Le migliori da acquistare online.

Utilizzato sul passeggino (ma non solo), questo accessorio dedicato alla prima infanzia, funge proprio da barriera contro l’attacco di qualsiasi insetto. Scopriamo quali sono le tipologie di zanzariera passeggino migliori da acquistare online.

Zanzariera passeggino: perché è utile

Si tratta di un prodotto particolarmente apprezzato dai genitori ed è molto utilizzato soprattutto in estate e durante il primo anno di vita del bebè.

La funzione primaria della zanzariera per passeggino è quella di proteggere la pelle delicata del bambino dalle punture degli insetti ma risulta utilissima anche come protezione dai raggi solari diretti.

Mentre, usata nelle giornate più fredde o ventilate ripara anche dal vento. Si tratta di un dispositivo pratico, leggero e facile da posizionare.

Nella sua variante universale si adatta con facilità non solo al passeggino classico o al passeggino da corsa ma anche ad altri dispositivi per il neonato quali:

È utile durante le passeggiate all’aria aperta, al parco, in montagna e al mare ma anche negli spazi esterni di casa come giardini, terrazzi e balconi. In ultimo, usando la zanzariera per passeggino non si avrà necessità di usare repellenti antizanzare sulla pelle del neonato.

Insomma, ovunque il bimbo sarà al riparo da morsi e punture di vespe, zanzare e insetti.

Come scegliere la zanzariera per passeggino

Prima di acquistare la zanzariera passeggino è importante che i genitori considerino alcuni criteri fondamentali che dovranno essere presenti in qualsiasi modello che si andrà a scegliere.

Materiali. I materiali utilizzati per la realizzazione delle zanzariere devono possedere due caratteristiche: essere trasparenti, in modo tale da lasciare ai genitori la possibilità di vedere il bimbo internamente al passeggino, ed essere resistenti. Tra i materiali più usati, il poliestere è quello più comune poiché è un tessuto di buona qualità. Un altro materiale utilizzato è il cotone anch'esso molto resistente agli strappi. È auspicabile che la rete sia morbida e leggera al tatto e consenta all'aria di circolare liberamente. A seconda del modello vi è l'incorporazione di una fascia elastica attorno ai bordi, in modo che possa adattarsi a diverse superfici.

Design. La trama a rete impedisce alle zanzare e agli altri insetti di avvicinarsi al bambino e allo stesso tempo consente all'aria di circolare senza liberamente all'interno del passeggino. I colori più diffusi sono di solito il grigio o il bianco.

Dimensioni. Variano in base a dove verrà installato l'accessorio protettivo (passeggino, culla o lettino). È consigliabile misurare la struttura in questione, al fine di assicurare una copertura completa della zanzariera sul dispositivo.

Leggerezza e traspirazione. La rete della zanzariera deve essere morbida e leggera al tatto per consentire all'aria di circolare liberamente. Una zanzariera di peso leggero consentirà, inoltre, di essere trasportata facilmente e di essere riposta nelle borse o nel porta oggetti del passeggino stesso. Mediamente il peso di una zanzariera si aggira intorno ai 200 grammi.

Montaggio. Tra i modelli in commercio vi sono quelli compatibili con qualsiasi altro dispositivo dedicato alla prima infanzia. Queste tipologie di zanzariera sono dotate di elastici laterali facili da applicare. Si possono trovare, poi, quelle munite di ganci o occhielli che si adattano a una specifica categoria di passeggino, e infine quelle che si adattano solo ai passeggini della stessa marca, create appositamente dalla stessa azienda. Qualunque sia la zanzariera che si desidera acquistare, è importante che la sua installazione risulti pratica.

Zanzariera passeggino: le migliori da acquistare online

Zanzariera Universale per Passeggino, Culle, Carrozzine, Lettini da Viaggio Una protezione sicura da zanzare, vespe e insetti con la zanzariera universale Zamboo, il neonato sarà al riparo da fastidiose punture, permette un'ariazione efficace all'interno del passeggino. 9 € su Amazon Pro Le maglie sottili proteggono in modo affidabile dagli insetti

Si allunga rapidamente grazie alla fascia elastica

Universale: adatto a culla, carrozzina, passeggino, lettino

Colore scuro e discreto

Può essere ripiegato e riposto in una pratica borsa

Lavabile in lavatrice a 30° gradi Contro Nessuno

Faburo Zanzariera Universale per Passeggino, Carrozzina, Culla e Lettino Godersi la natura e dormire sonni tranquilli è facile con la zanzariera Faburo Universale: adattabile per carrozzine, lettini da viaggio, passeggini e ovetti. 6 € su Amazon Pro Universale: adatta per passeggino, carrozzina, lettino da viaggio

Colore bianco

si applica in pochi secondi sul passeggino

L'elastico offre una tenuta ottimale

Il peso è di soli 50 grammi

Compresi 72 cerotti adesivi antirepellenti

Anti-vento Contro Nessuno

Chicco Zanzariera Carrozzina per Neonato +0 mesi Una pratica e comoda protezione dagli insetti in estate: mai più punture di zanzare con la zanzariera per passeggino della Chicco, facile da montare e da togliere. 16 € su Amazon Pro Bordo elastico facile da montare e da togliere

La trama fitta della maglia assicura la massima protezione

Lavabile a mano

Dimensioni: 11,5 x 6 x 20 cm

Adattabile solo a carrozzina e passeggino Contro Sconsigliato il lavaggio in lavatrice

Fengzio Zanzariera Passeggino Universale con Elastico e Chiusura Lampo Trascorrere una giornata all'aria aperta è ora facile con la zanzariera universale Fengzio, la protezione affidabile che tiene gli insetti lontano dal bambino. 10 € su Amazon Pro Universale compatibile con passeggino, carrozzina, culla, lettino

La cerniera facilita l'ingresso e l'uscita dei bambini

L'orlo elastico fissa il supporto

Il poliestere lavorato, garantisce una lunga durata

Lavabile in lavatrice a 30° gradi

Antistrappo a maglia fine, rete bianca Contro Nessuno