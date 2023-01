Sacco coprigambe per passeggino: cos'è e quando usarlo

Un sacco coprigambe mantiene il bambino al caldo e lo protegge dal freddo, dal vento, dalla pioggia. È un’aggiunta stabile al passeggino che non scivola e che non può essere facilmente rimossa. Indicato per bambini fino a 3 anni, è la scelta ideale per chi ama fare lunghe passeggiate con il bambino durante tutto l’anno.

Scopriamo insieme quando utilizzarlo, i modelli e le tipologie migliori di sacco coprigambe per il passeggino.

Sacco coprigambe per passeggino: quando utilizzarlo?

I sacchi coprigambe per passeggino, a dispetto di quanto si possa pensare, possono essere utilizzati sia in estate che in inverno.

Si tratta di un accessorio indispensabile che può proteggere il bambino durante le passeggiate e le gite all’aperto, lasciando ai genitori la libertà di non dover portare sempre scialli e copertine, in favore della praticità.

I sacchi coprigambe sono realizzati in diversi materiali, spesso impermeabili, e consentono di essere utilizzati a seconda del bisogno.

In estate, quando le temperature sono più alte, è sufficiente un sacco nanna in tessuto leggero. Se al mattino o alla sera fa un po’ più fresco, o se c’è vento, allora si può usare il coprigambe. I coprigambe estivi sono generalmente realizzati in poliestere o in cotone: i primi un po’ più economici, ma i modelli in cotone garantiscono una grande traspirabilità.

Per l’inverno, un sacco coprigambe deve essere in grado di fornire molto calore e isolare bene dall’esterno. Spesso sono realizzati in pile, in piumino. Il materiale esterno di solito ha uno speciale rivestimento che garantisce l’impermeabilità.

Tipologie e modelli di sacco coprigambe

Sia online che nei negozi troverete tantissimi modelli e tipologie di sacco. Prima di procedere all’acquisto, bisogna tenere conto di alcuni parametri fondamentali:

Dimensione : quando si sceglie un coprigambe per passeggino, l’età del bambino gioca un ruolo importante. La maggior parte ha una lunghezza compresa tra 90 cm e 100 cm. È per questo che può essere utilizzato solitamente fino ad un’età di circa tre anni. Esistono, però, dei modelli regolabili in lunghezza o con un inserto in tessuto allungabile per i modelli più piccoli adatti ai neonati.

: quando si sceglie un coprigambe per passeggino, l’età del bambino gioca un ruolo importante. La maggior parte ha una lunghezza compresa tra 90 cm e 100 cm. È per questo che può essere utilizzato solitamente fino ad un’età di circa tre anni. Esistono, però, dei modelli regolabili in lunghezza o con un inserto in tessuto allungabile per i modelli più piccoli adatti ai neonati. Materiale : i coprigambe sono solitamente realizzati in cotone o poliestere. Il tessuto interno è foderato in pile per affrontare l’inverno.

: i coprigambe sono solitamente realizzati in cotone o poliestere. Il tessuto interno è foderato in pile per affrontare l’inverno. Caratteristiche : bisogna stare molto attenti ai dettagli. I coprigambe per passeggino possono avere diversi tipi di fissaggio. Solitamente, la maggio parte dei modelli presenta da 3 a 5 fessure per la cintura, per assicurare stabilità con tutti i passeggini.

: bisogna stare molto attenti ai dettagli. I coprigambe per passeggino possono avere diversi tipi di fissaggio. Solitamente, la maggio parte dei modelli presenta da 3 a 5 fessure per la cintura, per assicurare stabilità con tutti i passeggini. Chiusura: la cerniera di chiusura per il sacco coprigambe è un altro fattore da considerare al momento dell’acquisto. Vi sono modelli che hanno chiusure centrali o laterali. Le seconde sono da preferire in termini di praticità.

5 sacchi coprigambe per passeggino da acquistare online

Ecco i migliori 5 sacchi coprigambe per passeggino da acquistare online su Amazon.

1. auvstar – Sacco Coprigambe Termico Bebè, Universale

Scelto dalla redazione auvstar - Sacco Coprigambe Termico Bebè, Universale Ideale per bambini da 1 a 6 anni Questo sacco coprigambe è un compagno utile e versatile per le passeggiate di genitori e figli all'aria aperta. Si adatta a tutti i sistemi di imbracatura a 3 e 5 punti, ha un sistema sfoderabile e può essere utilizzato diversamente a seconda del bisogno. 31 € su Amazon Pro Pannello anteriore rimovibile: il sacco si trasforma in tappetino gioco, materassino per il passeggino e tanto altro

Ideale sia per l'estate che per l'inverno

Lavabile in lavatrice Contro Nessuno

2. Miracle Baby – Coprigambe con Supporto Antiscivolo, 102x48cm

Prezzo conveniente Miracle Baby - Coprigambe con Supporto Antiscivolo, 102x48cm Ideale per la città Questo sacco coprigambe è l'ideale per le passeggiate con i più piccoli durante tutte le stagioni. Il morbido e grazioso cappuccio a forma di orso mantiene anche la testa al caldo. È adatto per passeggini, carrozzine e seggiolini con cinture a 3 o 5 punti. L'area antiscivolo sul retro assicura che il sacco rimanga sempre in posizione. 35 € su Amazon 36 € risparmi 1 € Pro Grazie all'imbottitura in tessuto termico da 200 g, il prodotto è ottimo per tutte le stagioni

Pratica cerniera per aprire e chiudere completamente il sacco e trasformarlo

Universale e lavabile in lavatrice Contro Nessuno

3. Aresvrgo – Coprigambe Passeggino Universale

Set con coprigambe e guanti da passeggino Aresvrgo - Coprigambe Passeggino Universale Ideale per i più esigenti Quando fa freddo questo set è la scelta ideale per tutti i genitori che vogliono uscire con i propri bambini. Il sacco coprigambe è universale per adattarsi a tutti i passeggini, foderato e con materiale impermeabile, così come i guanti da passeggino. 33 € su Amazon 38 € risparmi 5 € Pro Set completo per chi vuole uscire anche in inverno

Comoda chiusura con cerniera

Materiale impermeabile sia per il coprigambe che per i guanti Contro Nessuno

4. GOLDGE – Coprigambe Universale

3 in 1 GOLDGE - Coprigambe Universale Per gli amanti della praticità Questo sacco coprigambe è molto caldo, comodo e avvolgente. Impermeabile e disponibile in due colori, può trasformarsi in un sacco nanna, ma anche in una fodera per il passeggino. 23 € su Amazon Pro Disponibile in due colori: azzurro e nero

Può essere utilizzato anche come sacco nanna

Lavabile sia a mano che in lavatrice Contro Nessuno

5. Luchild – Coprigambe Passeggino Universale, impermeabile e antivento