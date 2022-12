Sacco a pelo per bambini: a cosa serve e come sceglierlo

Un elemento indispensabile per le avventure all'aria aperta e in famiglia sono i sacchi a pelo per bambini: scopriamo a cosa servono e come sceglierli.

I sacchi a pelo possono essere di diverse tipologie e modelli: vi aiuteranno a rendere perfetto l’ambiente in cui il bambino potrà addormentarsi. Fa sì inoltre che il calore non si disperda e che il bambino dorma tranquillo e al caldo.

A cosa serve un sacco a pelo per bambini

Il sacco a pelo per bambini è la scelta ideale per viaggi in campeggio, per giornate all’aria aperta. Oppure anche semplicemente se si improvvisano dei pigiama party a casa con ospiti inaspettati per avere qualche posto letto in più.

Il sacco a pelo è sostanzialmente una coperta indossabile, appositamente progettata, che aiuterà i bambini a mantenere la temperatura corretta durante la notte. Elimina anche la necessità di ulteriori coperte.

I sacchi a pelo consentono di muoversi liberamente, garantiscono una temperatura sicura e sono ottimi per dormire in viaggio. Quando i bambini sono molto piccoli, può essere un’opzione comoda anche quella dei sacchi nanna impermeabili, che possono essere posizionati nei passeggini e nelle culle.

I sacchi a pelo sono spesso realizzati in materiali lavabili e impermeabili. Saranno un elemento indispensabile per le avventure all’aria aperta e in famiglia.

Consigliati da noi Sacco nanna: è sicuro? Perché e come sceglierlo Il sacco nanna è indicato per proteggere e tenere al caldo i neonati. Ecco come sceglierlo e perché.

Come sceglierlo? modelli e materiali

Ci sono una serie di considerazioni da tenere in considerazione quando si sceglie un sacco a pelo per bambini.

Per scegliere bene, bisogna prima di tutto considerare:

Quali saranno le occasioni per utilizzarlo. Se il sacco a pelo servirà per tutto l’anno oppure soltanto per un viaggio estivo in campeggio. Il peso e le dimensioni. I sacchi a pelo possono essere diversi: bisogna considerare se ci si sposta in auto, se si vuole un comfort extra, se si viaggia con zaino in spalla. In base a questi parametri possono cambiare peso e dimensioni dei sacchi scelti. L’età del bambino. I sacchi a pelo dipendono dall’età e dall’altezza dei più piccoli per donare loro un comfort ideale. Esistono anche dei sacchi a pelo estensibili, da utilizzare per più tempo. Ma occhio sempre agli standard di sicurezza. I materiali. Bisogna optare per materiali lavabili, ma soprattutto impermeabili. Anche l’imbottitura può cambiare a seconda della stagione. Infatti, molti sacchi a pelo hanno delle precise indicazioni in merito alla temperatura che assicurano e vengono classificati per la stagione di utilizzo. Spesso i sacchi a pelo sono in piumino oppure in materiale sintetico. La forma. Esistono due tipologie principali di forme per sacchi a pelo: a mummia oppure a coperta rettangolare. I primi sono progettati per mantenere il calore più a lungo e più in fretta, sono disponibili in tantissime forme. La seconda tipologia, invece, può sembrare più pratica per chi è alle prime armi e lascia più spazio per muoversi.

Consigliati da noi Uscire con i bebè quando fa freddo? Sì, ma con il sacco invernale per passeggino Si presenta come un sacco a pelo, ma ha fessure strategiche per essere ancorato perfettamente al passeggino: tutto sul sacco invernale, una soluzio...

3 sacchi a pelo per bambini da comprare online

Dai bambini agli adolescenti, il pensiero di passare la notte in un sacco a pelo sembra non perdere il suo fascino. Quindi, scopriamo insieme i 3 migliori modelli di sacchi a pelo per bambini da comprare online su Amazon.

1.Coolzon – Sacco a Pelo Estivo 3-4 Stagioni, Ultraleggero

Scelto dalla redazione Coolzon - Sacco a Pelo Estivo 3-4 Stagioni, Ultraleggero Ideale per il campeggio Ottimo prodotto per bambini ed adulti, questo sacco a pelo mantiene caldi e riposati. 39 € su Amazon Pro Ultracompatto, facile da riporre e trasportare

Impermeabile e traspirante: ideale per trattenere il calore

Disponibile in 7 colori diversi Contro Nessuno

2.Qeedo – Buddy Junior Sacco a Pelo Bambini

Ottimo prezzo Qeedo - Buddy Junior Sacco a Pelo Bambini Ideale per tutte le stagioni Questo sacco a pelo in modello mummia è ideale per tutte le stagioni. Può essere utilizzato per bambini fino a 140 cm e possiede una comoda chiusura a zip trasversale sulla parte superiore. 59 € su Amazon Pro Sacco a pelo per bambini fino a 140 cm di altezza

Disponibile in 4 colori

Superficie Soft Touch morbida e piacevole Contro Nessuno

3.KingCamp – Sacco a pelo leggero e impermeabile