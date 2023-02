Parapioggia per passeggino: come usarlo e quali sono i vantaggi per i bambini

Il parapioggia del passeggino è uno dei componenti fondamentali da avere con sé, oltre ad altri accessori come guanti, coprigambe. Scopriamo come usarlo e quali sono i vantaggi.

Se vi state domandando se avete bisogno di una copertura antipioggia per il passeggino oppure a cosa può essere utile, abbiamo riassunto in questo articolo tutti i vantaggi e le situazioni in cui può essere conveniente utilizzare un accessorio indispensabile per il benessere e la salute dei vostri bambini.

Come usare il parapioggia per passeggino

Il parapioggia può essere utilizzato in maniera molto pratica e comoda. Facile da apporre al passeggino, sono disponibili tantissimi modelli universali che si adattano in pochi passaggi alla struttura del passeggino.

Se siete fuori per una passeggiata e comincia a piovere o fare molto più freddo, potete subito utilizzare il parapioggia e stare tranquilli che il vostro piccolo sia al caldo e al sicuro.

Il parapioggia può proteggere il bambino dalle condizioni atmosferiche avverse, come pioggia, neve, vento e basse temperature. Compatto e facile da riporre nella parte inferiore del passeggino, è facilissimo da installare.

Tipologie e materiali

I parapioggia sono disponibili in diverse tipologie e materiali. Se vi apprestate alla scelta di questo accessorio, dovete tenere conto di alcuni aspetti fondamentali:

Capacità di protezione : il parapioggia dovrebbe essere impermeabile al 100%, anche nelle cerniere, così da assicurare che l’acqua non filtri in alcun modo;

: il parapioggia dovrebbe essere impermeabile al 100%, anche nelle cerniere, così da assicurare che l’acqua non filtri in alcun modo; Materiale : i parapioggia sono spesso realizzati in EVA, un materiale preferito al classico al PVC perché atossico e molto più traspirante;

: i parapioggia sono spesso realizzati in EVA, un materiale preferito al classico al PVC perché atossico e molto più traspirante; Visibilità : bisogna scegliere un parapioggia che consenta al bambino di vedere cosa c’è intorno a lui e non lo faccia sentire “oppresso”. Vi sono diversi modelli dotati di aperture per poter essere spalancate come finestre se il bambino lo desiderasse;

: bisogna scegliere un parapioggia che consenta al bambino di vedere cosa c’è intorno a lui e non lo faccia sentire “oppresso”. Vi sono diversi modelli dotati di aperture per poter essere spalancate come finestre se il bambino lo desiderasse; Comodità : il parapioggia perfetto deve essere facile da installare e rimuovere dal passeggino. Dovrebbe anche essere dotato di cinghie adesive o di pratiche cerniere lampo, che possono essere rimosse con facilità.

: il parapioggia perfetto deve essere facile da installare e rimuovere dal passeggino. Dovrebbe anche essere dotato di cinghie adesive o di pratiche cerniere lampo, che possono essere rimosse con facilità. Traspirabilità : si tratta della caratteristica più importante da tenere in considerazione quando si acquista una copertura antipioggia per un passeggino. Controllate che ci siano fori di ventilazione e prese d’aria che rendano il parapioggia sicuro, ma al tempo stesso traspirante;

: si tratta della caratteristica più importante da tenere in considerazione quando si acquista una copertura antipioggia per un passeggino. Controllate che ci siano fori di ventilazione e prese d’aria che rendano il parapioggia sicuro, ma al tempo stesso traspirante; Dimensioni: i parapioggia devono essere di dimensioni compatte in modo che possano entrare nel vano portaoggetti del passeggino.

Le tipologie di parapioggia per passeggino dipendono dalle esigenze e dalle dimensioni. Nella maggior parte dei casi ci sono modelli universali pensati per tutti. Ma non mancano anche quelli per ovetti e per passeggini adatti a gemelli.

Parapioggia per passeggino: i migliori da comprare online

Se state cercando il miglior parapioggia per passeggino, siete arrivati nel posto giusto. Ecco una selezione di prodotti disponibili da comprare online su Amazon.

1. Zamboo – Parapioggia Passeggino Universale con Finestra Richiudibile

Scelto da Amazon Zamboo - Parapioggia Passeggino Universale con Finestra Richiudibile Ideale per la città Questo modello di parapioggia per passeggino è universale. Adatto anche per passeggini da viaggio e passeggini sportivi, è la scelta ideale per chi ama la praticità. 16 € su Amazon 18 € risparmi 2 € Pro telaio con cinghie di velcro, resistendo a vento e intemperie

cerniera laterale impermeabile permette al bambino di uscire dal passeggino senza dover rimuovere completamente il copri passeggino

Adatto anche a porta enfant Contro Nessuno

2. Reer – Telo Anti Pioggia per Culla o Passeggino

Prezzo super conveniente Reer - Telo Anti Pioggia per Culla o Passeggino Ideale per i più esigenti Questo parapioggia completamente trasparente si adatta perfettamente anche agli ovetti, per i primi mesi di vita del bambino. Vanta delle ottime recensioni e una qualità garantita. 7 € su Amazon Pro Si adatta ad ovetti e passeggini

Realizzato in Europa

Completamente trasparente Contro Nessuno

3. REER – Protezione impermeabile per carrozzine

Scelto dalla Redazione REER - Protezione impermeabile per carrozzine Il più utilizzato Questo parapioggia universale vanta ottime recensioni. È dotata di un'ottima finestrella per dare al bambino la possibilità di guardare dal passeggino. Inoltre, è realizzato con comodi elastici che ne facilitano l'applicazione su diverse tipologie di passeggini. 11 € su Amazon Pro Ottima protezione da pioggia e vento

Realizzato in EVA e non in PVC

Finestrella per aereazione Contro Nessuno

4. Spldsun – Parapioggia Passeggino Universale

Ottima praticità Spldsun - Parapioggia Passeggino Universale Materiali di qualità Design universale e cinghie regolabili, questo parapioggia può essere adattato perfettamente a passeggini e carrozzine. Le chiusure si agganciano e si staccano facilmente in poco tempo. 18 € su Amazon Pro Ampia apertura sul davanti

pellicola trasparente, atossica, sicura ed ecologic

Fori di ventilazione ai lati Contro Nessuno

5. Reer PEVA – Parapioggia per passeggini per gemelli