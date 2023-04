Gli accessori indispensabili per garantire la sicurezza del bambino in casa

Con il passare dei mesi la casa può diventare un luogo pieno di pericoli per i bambini: ecco perché è importante per i genitori munirsi di questi accessori che rendono l'abitazione davvero sicura per i più piccoli.

Insomma, ogni angolo rappresenta una possibile fonte di rischio, motivo per cui compito primario dei genitori deve essere quello di mettere in sicurezza la propria abitazione, evitando – per quanto possibile – guai.

Ci sono quindi oggetti che si rendono indispensabili quando i bambini si fanno più grandi e iniziano a gattonare oppure a camminare; eccone alcuni che non possono proprio mancare nelle case in cui ci sono dei piccolini.

Gli accessori indispensabili per la sicurezza del bambino

Partiamo da porte e finestre, che spesso i bambini, se non si sta attenti, possono aprire improvvisamente, con il rischio di restare colpiti: per ovviare al problema è importante munirsi di fermaporte e blocchi, che fermano entrambi e impediscono quindi ai piccoli di giocarvi.

Ci sono poi i cancelletti, indispensabili nelle case a più piani per evitare che i bimbi cadano per le scale, ma che possono essere utilizzati anche per recintare una zona particolare della casa a cui non si vuol far accedere il bambino.

Altri oggetti importantissimi sono i paraspigoli, che si rivelano estremamente utili soprattutto quando i bambini cominciano a muovere i primi passi: prestando attenzione a rimanere in equilibrio, infatti, spesso i bambini non hanno senso della misura, e non riescono quindi a rendersi bene conto della distanza rispetto a mobili o tavoli.

Fondamentali sono poi i copriprese, per le prese elettriche, che evitano che il bambino possa infilarvi le dita, visto che spesso proprio le prese sono fonte di grande curiosità, anche per i bambini che gattonano.

14 consigli per la sicurezza del bambino in casa

Ogni ambiente della casa si può potenzialmente trasformare in una zona unsafe per il bambino, quindi è importante prendere le giuste accortezze per evitare pericoli. Ecco quindi un elenco di consigli utili per riadattare ogni zona della vostra abitazione a misura di bimbo.

Riorganizzate meglio la zona cucina, togliendo dalla portata dei piccoli oggetti pericolosi come coltelli, forbici o mezzaluna, ma anche tutto ciò che potrebbe essere afferrato e usato nella maniera sbagliata. Proteggete il piano cottura e soprattutto i pomelli del gas con appositi accessori. Ancorate la tv con cinghie apposite per evitare che i bambini se la facciano cadere addosso (ovviamente il discorso non vale se la tv è a muro) Recintate i caminetti per far sì che i bimbi non siano a contatto diretto col fuoco. Usate un tappeto antiscivolo nella vasca per il bagnetto o la doccia, e posizionate uno sgabello idoneo per permettere ai più piccoli di lavarsi le mani o i denti. In questo caso è utile investire su una torretta montessoriana (o torre di apprendimento) utile anche in altri ambienti dell’abitazione. Consigliati da noi Gli sgabelli per bambini, per una casa a misura anche per i più piccoli Per aiutare i più piccoli a raggiungere altezze in casa altrimenti difficili per loro ci sono gli sgabelli per bambini. Vediamo i migliori modelli. Potete eventualmente montare un blocco sul water per non permettere ai bambini di aprire la tavoletta quando sono molto piccoli, mentre durante lo spannolinamento è importante inizialmente usare il riduttore. Può essere molto utile posizionare un baby monitor con videocamera negli spazi dove i bambini rimangono da soli, per tenere sempre d’occhio i loro movimenti. Consigliati da noi Baby monitor, è davvero utile? 6 consigli per l'uso Il baby monitor ci permette di sorvegliare continuamente i movimenti del nostro bimbo mentre siamo in un'altra stanza. Ma come usarlo al meglio? Non lasciate a portata di bambini gli oggetti molto piccoli, come bottoni, caramelle, batterie, penne, e tutto ciò che potrebbe essere ingerito. Posizionate gli elettrodomestici sui ripiani più alti. Assicuratevi che lo sportello del forno sia di vetro termoisolante, o che i bambini non vi mettano sopra le mani mentre è in funzione. Evitate di far pendere tovaglie dal tavolo a cui il bimbo potrebbe aggrapparsi. Non mettete sedie o tavolini in prossimità delle finestre. Non riempite di giocattoli il lettino dove il bimbo dorme ed evitate catene, braccialetti o ciondoli durante il sonno. Se avete scale con ringhiere verificate che il bimbo non riesca a infilarci la testa.

7 accessori e kit sicurezza da acquistare online

Di seguito vi riportiamo 7 accessori davvero indispensabili per avere una casa a prova di bambino, che potete acquistare su Amazon.

1. Copri prese Housevag

HOUSEVAG® Copriprese per Bambini - 20 Copriprese Universali Italiane e Schuko Mettere in sicurezza la casa è fondamentale per la salute del bambino, le copriprese Housevag sono importanti e funzionali a riguardo. 8 € su Amazon Pro 20 copriprese adatte a tutte le prese italiane

Materiali in plastica ABS premium

Prodotti testati e certificati SGS

Si rimuovono solo con le apposite chiavi in dotazione Contro Nessuno

2. Rubinetto Extender

Rubinetto Extender Wellxunk propone due pezzi di estensione per rubinetti realizzati in plastica PP di alta qualità e materiale TPE ecologico. Sicuri ed ecologici, non contengono sostanze tossiche e, privi di spigoli vivi, sono molto sicuri per i bambini. 12 € su Amazon Pro Composto da plastica PP di alta qualità e materiale TPE ecologico

L'estensione ha due modalità sull'acqua Contro Nessuno

3. ClevaMama 7403 Tappetino Bagnetto con Cuscino

ClevaMama 7403 Tappetino Bagnetto con Cuscino Il tappeto da bagno CleveMama garantisce sicurezza e stabilità grazie alle ventose posizionate su tutta la superficie, che presenta dei fori che lasciano passare l’acqua, si asciuga facilmente dopo l’utilizzo e può essere lavato in lavatrice. All’interno della confezione, inoltre, c’è anche un cuscino per proteggere e sostenere le ginocchia di mamma e papà sul pavimento durante il bagno e i momenti di svago di bambini e neonati. 21 € su Amazon Pro Lavabile in lavatrice

Adattabile a qualsiasi vasca da bagno Contro Nessuno

4. BabyDan Premier Cancelletto di protezione

BabyDan Premier Cancelletto di protezione BabyDan produce il cancello di protezione Flex M Configure, ideale per recintare gli ambienti e bloccare l’accesso ad altre stanze, al camino o alle scale, composto da pannelli flessibili declinati in bianco o nero. Si tratta di un cancello facile da montare e smontare ed espandibile attraverso sezioni che si possono aggiungere a piacimento. L’apertura è molto semplice ed ha un sistema di chiusura doppio per un’extra sicurezza. 92 € su Amazon Pro Sistema di estensione brevettato

Testato e approvato in accordo con gli standard di sicurezza EN 1930:2011. Contro Nessuno

5. Safety 1st Blocca Ante Bambini

Safety 1st Blocca Ante Bambini Safety 1st propone il blocca ante con chiave magnetica dotato di SecurTech per disattivare il dispositivo senza doverlo smontare. 9 € su Amazon Pro Adattabile a tutti i mobili della casa

Si sblocca rapidamente grazie a un tasto Contro Nessuno

6. Prince Lionheart 0089 Adjustable Cookerguard – Protezione Per Piano Cucina

Prince Lionheart 0089 Adjustable Cookerguard - Protezione Per Piano Cucina La protezione per il piano cucina di Prince Lionheart è in plastica policarbonato, resistente al calore, da applicare con l’apposito nastro adesivo, ideato proprio per questo utilizzo. 24 € su Amazon Pro Facile da installare

Regolabile per adattarsi a tutti i lati e superfici Contro La protezione resiste meno su superfici porose

7. Sponda da Letto per Bambini da 0-5 anni Color Grigio