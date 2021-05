Crescere in sicurezza con i cancelletti per bambini, quando sono (davvero) necessari

Con un bebè in casa la sicurezza non è mai troppa! Ecco che l'installazione dei cancelletti per i bambini sono la soluzione ideale per prevenire ogni tipo di infortunio domestico. I migliori da acquistare online.

Realizzati in differenti materiali e forme, i cancelletti hanno come obiettivo comune la messa in sicurezza di uno spazio delimitato. Scopriamo dove e come montarli e quali sono i modelli migliori da acquistare direttamente online.

Cancelletti per bambini: a cosa servono?

I cancelli per bambini sono uno degli accessori per la sicurezza domestica più utilizzati per proteggere i bambini dal rischio di infortuni in casa. Sono fondamentali per la salvaguardia del bambino quando inizia a gattonare perché consentono di sbarrare un passaggio, come per esempio una scala in casa, ed evitare così che il bimbo possa cadere e procurarsi lesioni gravi.

Può essere usato, inoltre, per mettere in sicurezza:

scale interne;

corridoi;

caminetti, stufe e fornelli della cucina;

accesso al bagno;

accesso agli spazi esterni come balconi, terrazzi o giardini.

Servono, quindi, a delimitare gli spazi potenzialmente pericolosi per il bimbo, avendo il vantaggio di mantenere il contatto visivo mentre il bambino gioca o cammina.

Da una ricerca condotta negli Stati Uniti tra il 1990 e il 2010, si stima che i bambini che hanno subito lesioni e infortuni a causa della mancanza di cancelletti in casa o per un’errata montatura degli stessi, siano stati 37673, producendo una media di 1794 casi all’anno. Tra i piccoli pazienti:

il 61% erano maschi e avevano 1 anno ;

erano maschi e avevano ; il 60,4% aveva un’età <2 anni: spesso feriti da cadute dalle scale dopo il crollo di un cancelletto non montato bene o dalla sua assenza.

Cancelletti per bambini: dove e come montarli

Come spiegato anche dalla rivista nationwidechildren, i genitori possono installare i cancelletti nelle case con bambini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni. Da ricordare sempre che l’installazione del cancello non sostituisce in alcun modo la presenza di un adulto che deve essere sempre presente e attento agli spostamenti del bebè.

Di seguito alcuni suggerimenti per capire bene dove montare i cancelli e cosa considerare dopo l’installazione.

Dove montare i cancelletti:

installare i cancelli in cima e in fondo a tutte le scale e tra le stanze prima che il bambino compia 6 mesi ;

e tra le stanze prima che il bambino compia ; in cima alle scale, usare solo cancelli fissati alle pareti o alle ringhiere;

evitare di montare i cancelli a pressione, ovvero quelli posizionati solo contro i muri, poiché non risultano sicuri: infatti un bambino, anche se ancora non può camminare, può essere in grado di spingere verso il basso il cancello.

Accorgimenti da considerare:

assicurarsi che il cancello sia sempre chiuso;

non utilizzare cancelli per bambini a fisarmonica più vecchi, perché le fessure a forma di V nella parte superiore e sui lati possono intrappolare i bambini.

rimuovere i cancelli per bambini dopo il compimento dei 2 anni di età del bimbo. A quell’età, un bambino può iniziare ad aprire cancelli o scavalcarli;

per bambini dopo il compimento dei di età del bimbo. A quell’età, un bambino può iniziare ad aprire cancelli o scavalcarli; se la rimozione di un cancello non è possibile a causa di altri bambini in casa, utilizzare un cancello senza tacche o spazi vuoti che potrebbero essere utilizzati per arrampicarsi.

Tipologie di cancelletti per bambini

Le tipologie di cancelletto per bambini in commercio sono diverse e differiscono per alcune caratteristiche che ne determinano il tipo di utilizzo. Prima di acquistare un cancelletto, la prima cosa da valutare è la zona in cui questo andrà montato. Così facendo, si valuteranno le giuste dimensioni che il cancelletto dovrà possedere e i materiali con cui è realizzato (legno, plastica o acciaio).

Altra caratteristica importante da considerare è il tipo di apertura dei cancelletti. Vediamoli nello specifico:

cancelletto fisso. Si tratta di un cancelletto permanente, quindi una soluzione adatta a chi non ha intenzione o bisogno di rimuoverlo nel breve periodo. Si fissa con delle viti direttamente al muro; cancelletto a pressione. Viene fissato alle aperture o ai telai delle porte attraverso un meccanismo a pressione, posizionati sui 4 vertici, che lo mantiene nella posizione desiderata. Facile da montare, utile per una soluzione momentanea ma poco sicuro per i bimbi; cancelletto a ringhiera. Questa tipologia è quella più utilizzata in casa e si apre come una piccola porta. L’installazione può avvenire in due modi, o a pressione oppure fissato con delle viti. Presenta una porticina centrale che si apre in entrambe le direzioni (interno-esterno); cancelletto a soffietto. Non prevede inferriate ma una serie di pannelli che si ripiegano uno sull’altro, come una fisarmonica. Presenta, quindi, un’apertura scorrevole. L’assenza di inferriate non permette però un controllo visivo eccellente; cancelletti per caminetti o stufe. In questi casi la struttura è diversa rispetto a quella dei modelli descritti precedentemente, sono infatti più lunghi e spesso pieghevoli in 3 parti, questo perché le dimensioni della zona da delimitare sono più grandi.

Per una maggiore garanzia di affidabilità, si consiglia sempre di acquistare un cancelletto che sia certificato o conforme ai requisiti di sicurezza europei.

Cancelletti per bambini: i migliori da acquistare online

In base alle esigenze personali, all’età del bambino e alle dimensioni degli spazi da delimitare, abbiamo selezionato alcuni tra i migliori cancelli per bimbi da acquistare online.

Munchkin Maxi-Secure Cancelletto di sicurezza con fissaggio a pressione Con un bambino in casa la sicurezza è tutto: il cancelletto Munchkin Maxi-Secure è l'ideale per prevenire possibili incidenti domestici e salvaguardare la salute del bebè. 34 € su Amazon Pro Cancello con fissaggio a pressione

Estendibile fino a 117 cm

Doppia chiusura

Conforme alla normativa ue 1930: 2011

Assemblaggio in 5 minuti, tutti gli strumenti inclusi Contro Nessuno

LCP Kids Cancelletto Camino Sicurezza Bambini, Grata pieghevole Il cancelletto LCP Kinds è versatile e si ripiega su se stesso in un attimo senza doverlo smontare, occupando pochissimo spazio. Adatto a bambini fino a 24 mesi. 83 € su Amazon Pro Età bimbo: fino a 2 anni

Facile gestione e trasporto

Apribile in entrambe le direzioni, si chiude automaticamente se lasciata aperta

Angolazione completamente regolabile

Ideale per proteggere da camini, stufe

Incluso set da 2 pezzi per il montaggio a parete

Larghezza porta: 43 cm

Lunghezza totale: 355 cm Contro Non adatto dopo i 2 anni d'età

Momcozy Cancelletto per Bambini Estensibile per Interni ed Esterni Una protezione a 360 gradi della casa, possibilità di utilizzo anche per esterni: la sicurezza del bambino è assicurata con il cancelletto Momocozy. 59 € su Amazon 68 € risparmi 9 € Pro Cancelletto retraibile

Ideale per scale, corridoi, esterni

Età del bimbo: 6-24 mesi

Meccanismo di doppia chiusura

Include due set di elementi per il montaggio

Estensibile fino a 140 cm

Semplice installazione Contro Non adatto dopo i 2 anni di età

Non consente il contatto visivo

Hauck Cancelletto di Sicurezza per Bambini Rendere sicura la casa è importante per la salvaguardia del bebè, il cancelletto a pressione firmato Hauck rappresenta la soluzione ideale per tutta la casa. 44 € su Amazon Pro Materiale: metallo

Ideale per delimitare spazi interni ed esterni

Conforme alle EN 1930:2011

Doppio meccanismo di chiusura

Sistema a pressione

Estensibile fino a 122 cm Contro Nessuno