Gli sgabelli per bambini, per una casa a misura anche per i più piccoli

Per aiutare i più piccoli a raggiungere altezze in casa altrimenti difficili per loro ci sono gli sgabelli per bambini. Vediamo i migliori modelli.

Per questo, e molti altri gesti quotidiani altrimenti interdetti ai piccini, esistono gli sgabelli per bambini.

Sgabelli per bambini: a cosa servono?

Gli sgabelli per bambini sono pensati proprio per consentire ai piccini di raggiungere le altezze dei mobili a cui altrimenti non potrebbero arrivare come, appunto, il lavandino del bagno dove poter lavare i denti in tranquillità. Sono considerati un’ottima alternativa anche in cucina alla torre montessoriana.

Parliamo di sgabelli – molto spesso sono chiamati anche gradini – di pochi cm di altezza, e quindi adatti ai bambini che hanno ormai superato il metro; non sono pericolosi, ma ovviamente devono essere utilizzati sotto la supervisione di un adulto, anche se la caduta sarebbe limitata. Il rischio principale, semmai, è rappresentato dal fatto che, aiutandosi con lo sgabello, i bambini potrebbe arrivare a prendere oggetti che i genitori non vorrebbero fossero toccati e che quindi mettono apposta ad un’altezza di sicurezza, come detersivi, forbici o coltelli.

Tipologie e modelli di sgabelli per bambini

Ci sono diversi modelli di sgabelli fra cui poter scegliere: la tipologia più semplice è senza dubbio quella del gradino singolo, da usare sia come sgabello che come rialzo quando si va al bagno; la sua misura è ideale se il bambino è già piuttosto alto.

In caso contrario, se state pensando a qualcosa per i bambini più piccoli l’opzione che potrebbe fare al caso vostro è quello di una scaletta a due gradini utilizzabile già a partire dai 18 mesi, che permette di raggiungere diverse altezze. Più leggera, è utile per lavarsi i denti, cucinare con mamma e papà, oppure semplicemente per sedersi.

Infine, una tipologia particolare è quella rappresentata dallo sgabello/pedata alzabili che, una volta utilizzato, può essere richiuso comodamente. È senza dubbio adatto a chi ha poco spazio e deve ottimizzare quindi quello che ha.

Rispetto ai materiali, generalmente gli sgabelli sono realizzati in plastica, robusta e solida, e possono avere una superficie antiscivolo per garantire ulteriore stabilità al bambino; tuttavia, esistono anche modelli in legno, pensati apposta per la sicurezza dei bambini.

Sgabelli per bambini: i migliori da acquistare online

Questi sono alcuni dei modelli migliori di sgabelli per bambini che possono essere acquistati su Amazon.

1. B toys – Peek-A-Boost – Sgabello a gradini in legno

B toys - Peek-A-Boost - Sgabello a gradini in legno Lo sgabello a due gradini B toys è maneggevole e facile da montare, realizzato in legno naturale, stabile e robusto. 21 € su Amazon Pro Montaggio facile

Facile da trasportare Contro Nessuno

2. Lama Sam & Friends – Sgabello step step per bambini

Lama Sam & Friends - Sgabello step step per bambini Lo sgabello Lama Sam & Friends è a prova di bambino: nessuna inclinazione e slittamento grazie al sistema antiscivolo con piedini gommati, stabile e sicuro in piedi sui gradini tramite manopole in gomma, ed è facile da pulire. 20 € su Amazon Pro Antiscivolo

Facile da pulire Contro Nessuno

3. Sbomi Sgabello Portatile per Bambini

Sbomi Sgabello Portatile per Bambini Lo sgabello Sbomi presenta supporto stabile e protezione antigraffio: non importa se si utilizza lo sgabello pieghevole come poggiapiedi, mobile da campeggio, sedia pieghevole o sgabello da giardino. È dotato di protezione antigraffio universale a due livelli. 15 € su Amazon Pro Stabile

Protezione antigraffio Contro Nessuno

4. Sgabello bagno bambini BEARTOP

Sgabello bagno bambini BEARTOP In plastica, robusto e resistente, lo sgabello per bambini BEARTOP gode di grande stabilità assicurata anche dalla superficie antiscivolo. 23 € su Amazon Pro Grande stabilità

Superficie antiscivolo Contro Nessuno

5. Ronipic 2 sgabelli per bambini