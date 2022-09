Nomi che iniziano per E e loro significato

Tra i tanti nomi che iniziano con la lettera E, ce ne sono ben due che si piazzano fra le prime dieci posizioni dei più utilizzati dai genitori italiani, uno maschile e uno femminile.

Parliamo di Edoardo, al decimo posto con 3785 occorrenze, e di Emma, al settimo posto con 3069.

Accanto a questi nomi se ne trovano alcuni utilizzati da sempre in Italia, come Elena, Ettore, Eva, ma significativo è anche il caso di Enea: questo nome è stato scelto da 66 mamme e papà nel 1999, mentre nel 2020 è arrivato a toccare quota 1165 neonati chiamati in questo modo, a riprova di una rinnovata popolarità trovata da questo nome.

Tra i nomi stranieri, ai genitori italiani piace molto Ethan – scelto per 257 neonati nel 2020 – ma sta prendendo quota anche il nome Emily, per le bambine.

Scopriamo in lista alcuni dei nomi che cominciano per E, per aiutare i futuri mamme e papà a orientarsi nella scelta del nome perfetto per il proprio bambino o bambina.

