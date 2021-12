Anche se il nome è in calo, nelle preferenze dei genitori italiani, Eugenio resta comunque un nome molto popolare nel nostro Paese. Deriva dal nome latino Eugenius, a sua volta dal greco Ευγένιος (Eugénios), basato sul termine ευγενης (eugenes), composto da ευ (eu, “bene”) e γενης (genes, “nato”); per questo motivo il suo significato può essere interpretato come “ben nato”, oppure “di buona/nobile stirpe”, in senso lato “nobile”. Il medesimo significato è condiviso dal nome Adelaide.

Riguardo alla forma abbreviata Gene, va considerato che alcune fonti la legano a Genesio piuttosto che a Eugenio, mentre l’ipocoristico russo Женя (Ženja) è condiviso col nome Геннадий (Gennadij). Durante il Medioevo il nome non era molto diffuso nell’Europa occidentale, Inghilterra compresa, e la sua popolarità, ben più avanzata, si deve soprattuttto alla figura del principe Eugenio di Savoia, generale sabaudo.

Fra i grandi che hanno portato questo nome o le sue varianti straniere – Eugene o Eugène le principali – figurano il poeta Eugenio Montale, il giornalista Eugenio Scalfari, il cantautore Eugenio Finardi o il drammaturgo Eugène Ionesco.

Si ricordano diversi santi e beati con il nome di Eugenio, durante l’anno: il 30 dicembre si celebra ad esempio sant’Eugenio di Milano, vescovo, ma ci sono date anche il 4 gennaio, sant’Eugenio, martire con altri compagni sotto Unerico; 24 gennaio, sant’Eugenio, martire in Asia Minore; 4 marzo, sant’Eugenio, vescovo martire in Russia; 7 marzo, sant’Eugenio, vescovo e martire con altri compagni nel Chersoneso;

13 luglio, sant’Eugenio di Cartagine, vescovo; 6 settembre, sant’Eugenio, martire con Cottidio e compagni in Cappadocia; 13 dicembre, sant’Eugenio, martire con Eustrazio, Aussenzio e altri compagni in Armenia.

Nel 2020 il nome è stato scelto per 61 neonati.