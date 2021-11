Alla pari di Elsa, anche Elisa viene considerato come una forma tronca del nome Elisabetta, nome di origine ebraica e il cui significato è piuttosto incerto, anche se molti sembrano propendere per l’ipotesi “Dio è giuramento”.

Sul nome Elisa esistono però altre versioni: uno lo ricollegherebbe al nome latino Elissa, la cui origine è anch’essa incerta ma presumibilmente basato sul greco elìsso, che significa “girare attorno”. Elissa ha comunque a sua volta doppia origine, visto che è anche una forma inglese dello stesso nome Elisa.

Secondo altre ipotesi, invece, il nome significherebbe “Dio è perfezione”, dall’ebraico אל (El, dio) e שבע (sheva, sette), ricordando che il sette è il numero che rappresenta appunto la perfezione.

Elisa è un nome decisamente popolare in Italia, anche se negli ultimi anni è apparso un po’ in calo nelle scelte dei genitori; analizzando i dati Istat, si rileva che nel 2004 è stato il nono nome più diffuso in tutta la penisola; nel 1999 sono state 3307 le neonate così chiamate, nel 2004 4751, mentre nel 2019 le Elisa in Italia sono scese a 1306.

Proprio perché per qualcuno condivide la medesima etimologia di Elisabetta, il suo onomastico può essere celebrato assieme a quello di quest’ultimo nome, che è onorato in varie date durante l’anno, ma anche il 17 novembre, in memoria di santa Elisabetta d’Ungheria, patrona degli infermieri, delle società che si occupano di opere caritatevoli, dei fornai e dell’ordine francescano secolare. Secondo alcuni l’onomastico di Elisa può però essere celebrato anche l’11 febbraio, quando si ricorda santa Eloisa.