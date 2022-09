Nomi che iniziano per D e loro significato

Parliamo di nomi che iniziano con la lettera D.

La tradizione italiana ne prevede diversi, fra cui spicca Daniele che, pur essendo uscito dalla classifica dei primi dieci nomi più usati per i neonati in Italia, resta comunque un nome estremamente popolare; accanto a questo però i genitori italiani sembrano attingere spesso dalla mitologia greca, pescando nomi come Dafne, Dalila che, pur non essendo mai stati super comuni, godono comunque di un discreto successo.

Accanto a questi nomi ne figurano altri che negli ultimi anni hanno guadagnato punti nei gusti di mamme e papà del nostro Paese, come Diletta, e altri decisamente più rari come Demetra o Deva, scelto da Monica Bellucci per la sua primogenita.

Scopriamo in questa piccola lista alcune idee di nomi inizianti per D.

1. Bambino (1-6 anni) Dafne, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Dafne, che arriva dalla mitologia greca e piace molto ai genitori italiani.

2. Bambino (1-6 anni) Dalila, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Dalila, che deriva da un personaggio biblico divenuto molto famoso.

3. Bambino (1-6 anni) Damiano, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Damiano, il cui onomastico si festeggia, assieme a Cosma, il 26 settembre.

4. Bambino (1-6 anni) Daniele, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Daniele, il cui onomastico si celebra il 10 ottobre.

5. Bambino (1-6 anni) Dante, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Dante, portato dal più grande poeta della storia, Dante Alighieri.

6. Bambino (1-6 anni) Daria, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Daria, il cui onomastico si celebra il 25 ottobre.

7. Bambino (1-6 anni) Dario, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Dario, il cui onomastico si celebra il 19 dicembre, famoso per essere stato nome di molti re.

8. Bambino (1-6 anni) Debora, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Debora, che arriva dalla Bibbia e ha una variante comune anche in Deborah.

9. Bambino (1-6 anni) Delfina, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Delfina, il cui onomastico viene celebrato il 27 dicembre.

10. Bambino (1-6 anni) Demetra, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Demetra, e quanto è diffuso nel nostro Paese.

11. Bambino (1-6 anni) Denise, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Denise, molto comune anche in Italia.

12. Bambino (1-6 anni) Denis, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Denis, portato, fra gli altri, anche dal padre fondatore dell'Enciclopedia.

13. Bambino (1-6 anni) Desiree, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Desiree, la sua diffusione in Italia e i modi in cui può essere scritto.

14. Bambino (1-6 anni) Deva, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Deva, piuttosto misterioso, ma sempre più amato anche dai genitori italiani.

15. Bambino (1-6 anni) Diana, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Diana, il cui onomastico si celebra il 10 giugno.

16. Bambino (1-6 anni) Diletta, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Diletta, e quanto è ampia la sua diffusione in Italia.

17. Bambino (1-6 anni) Domenica, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Domenica, il cui onomastico, tra gli altri, si può celebrare il 13 maggio.

18. Bambino (1-6 anni) Domenico, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato el nome Domenico, il cui onomastico ,fra gli altri, si celebra il 6 maggio.