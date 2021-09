Generalmente ricordato con Cosma, Damiano è un nome piuttosto diffuso nel nostro Paese, che trae origine dal nome latino Damianus, il quale a sua volta deriva dal greco antico Δαμιανός (Damianòs). Non si hanno notizie certe sull’origine del nome: secondo alcuni andrebbe fatta risalire al nome di Damia, una divinità greca della fertilità, successivamente identificata con Cerere o Cibele. Secondo questa versione, il significato del nome Damiano sarebbe quindi “devoto a Damia”, “consacrato a Damia”, ma anche “discendente di Damia”.

Ma secondo un’interpretazione abbastanza diffuso il nome sarebbe da accostare al verbo greco δαμαω (damao) o δαμάζω (damàzho), che vuol dire “domare”, “sottomettere”, da cui traggono origine anche Damaso e Admeto, perciò il suo significato, in questo senso, sarebbe quindi “domatore”.

Tuttavia non si può escludere che sia il nome della dea Damia a derivare proprio dal verbo δαμάζω, assumendo il significato di “colei che doma, che sottomette”; qualora questa ipotesi fosse vera si rimanderebbe dunque alla prima interpretazione, relativa al culto della dea.

C’è però una terza versione, secondo cui il nome sarebbe riconducibile al termine greco δαμος (damos), “gente”, “popolo” e in questo senso il nome assumerebbe il significato di “uomo del popolo”.

La diffusione del nome nell’Europa cristiana è dovuta in particolare al culto verso san Damiano, proprio come accade per Cosma e i suoi derivati. L’onomastico, infatti, si festeggia ugualmente il 26 settembre, in onore di san Damiano d’Arabia, fratello di san Cosma, martire.

Nel nostro Paese il nome piace molto ai genitori, tanto che nel 2019 ha fatto un balzo in avanti rispetto agli anni precedenti, venendo assegnato a 604 bambini (lo 0,28% del totale).