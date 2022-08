Alessandro, significato e origine del nome

Nome fra i più popolari in Italia, Alessandro deriva dal nome greco Ὰλέξανδρος (Alexandros), composto dai termini αλεξω (alexo, “difendere”, “aiutare”) e ανηρ (aner, al genitivo ανδρος, andros, “uomo”), motivo per cui il significato viene quindi variamente interpretato come “protettore di uomini”, “difensore di uomini”, “che presta soccorso agli uomini”, oppure “uomo che difende”.

Il nome è stato portato da molti personaggi dell’antica Grecia, fra i quali spicca soprattutto Alessandro Magno, re di Macedonia e conquistatore dell’Impero Persiano. Inoltre, Alessandro era anche un altro nome di Paride, il personaggio della mitologia greca figlio di Priamo, re di Troia, e di Ecuba.

Secondo il linguista Vladimir Nikonov, il nome russo Aleksandr (Alessandro) e le sue varianti Saša (italianizzato in Sascia) Šura, Šurik, Šurka, Šuročka, divennero (e tuttora sono) particolarmente popolari in Russia per ricordare l’eroe nazionale Aleksandr Nevskij (1220-1263), santo della Chiesa ortodossa.

Alessandro è, secondo l’ISTAT, uno dei nomi di maggiore diffusione in Italia tra i nuovi nati del XXI secolo, attestandosi come secondo nome maschile più utilizzato per i nuovi nati negli anni 2004, 2006, 2007, 2008 e 2009. Nel 2020 è stato attribuito a 5009 neonati su tutto il territoio nazionale.

Ci sono molti santi e beati di nome Alessandro festeggiati nel corso dell’anno, fra cui, il 26 agosto, sant’Alessandro di Bergamo, martire.