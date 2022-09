Nomi che iniziano con la T e loro significato

Tra i nomi che iniziano con la lettera T spicca sicuramente Tommaso, che da anni è ormai stabilmente nella decina di nomi più scelti dai genitori italiani per i propri figli; nel 2020 il nome si trovava infati al sesto posto, con 4308 occorrenze.

Altrettanto diffusa in Italia anche la sua variante inglese, Thomas, mentre tra gli altri nomi più popolari che iniziano con questa lettera troviamo senza dubbio Teresa, portato da diverse sante e il cui onomastico, in effetti, cade in diversi giorni dell’anno proprio in virtù del grande numero di sante e beate ricordate dal calendario cristiano.

Ecco una lista di alcuni dei nomi che iniziano con la lettera T, per i genitori che desiderano conoscere il significato del nome attribuito al loro figlio, o per chi è in cerca di ispirazione per i nomi da attribuire a un neonato.

1. Bambino (1-6 anni) Tania, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Tania, e la sua diffusione in Italia.

2. Bambino (1-6 anni) Teodoro, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Teodoro, che vanta diversi onomastici nel corso dell'anno, fra cui uno il 7 febbraio.

3. Bambino (1-6 anni) Teresa, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Teresa, il cui onomastico si celebra, tra gli altri, il 9 agosto.

4. Bambino (1-6 anni) Tessa, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Tessa, e quanto è diffuso sul territorio italiano.

5. Bambino (1-6 anni) Thomas, significato e origine del nome Scopriamo insieme significato e origine del nome Thomas, scelto da molti genitori italiani per i propri bambini.

6. Bambino (1-6 anni) Tommaso, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Tommaso, il cui onomastico è celebrato il 29 dicembre.

7. Bambino (1-6 anni) Tosca, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Tosca, il cui onomastico si celebra il 5 maggio.