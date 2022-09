Nomi che iniziano per B e loro significato

Non sono tantissimi, ma comunque sono presenti in una discreta quantità, i nomi che iniziano con la lettera B.

Anche in questo caso c’è un nome particolarmente popolare che figura tra i primi dieci che, secondo l’Istat, sono scelti dai genitori italiani, ed è Beatrice, che nel 2020 risultava al sesto posto fra i nomi femminili, con 3162 occorrenze.

Si fanno largo nel nostro Paese anche i nomi stranieri, come Brian, scelto nel 2020 da 125 genitori per i propri figli, ma anche Brenda.

Ormai meno comuni nomi che appartengono alla tradizione come Bernardo, Benedetto, Biagio, mentre Benedetta sembra piacere ancora molto a mamme e papà italiani; nella lista abbiamo inserito anche Bernadette, nome particolare, non proprio usatissimo ma comunque importante per la tradizione cristiana.

Di seguito la lista dei nomi con la B a cui potete fare riferimento se state cercando il nome giusto per vostra figlia o vostro figlio.

