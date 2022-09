Nomi che iniziano per C e loro significato

Scopriamo alcuni dei nomi che cominciano per C e il loro significato.

Sia la lingua italiana che quelle straniere ci danno un sacco di potenziali ispirazioni a cui attingere per i nomi che iniziano con la lettera C.

Accanto ai nomi più tipici della tradizione italiana, come Chiara, Concetta, Claudio, Cesare, si affiancano infatti nomi di origine straniera che, pian piano, si sono insediati nella nostra lingua diventando, se non proprio popolari, quantomeno molto diffusi.

Su tutti non possiamo non citate Chloe, che, analizzando i dati resi disponibili dall’Istat, è passato dalle appena 7 occorrenze del 1999 alle 1329 del 2020, segno che il nome piace davvero tanto ai genitori italiani ed è scelto per le bambine molto più rispetto a nomi della tradizione italiana (basti pensare a Concetta, che ha fatto il percorso inverno, passando dalle 258 neonate del 1999 alle 29 del 2020).

Fra i nomi italiani in risalita risulta Camilla che, pur non rientrando nella classifica dei primi dieci nomi più utilizzati da mamme e papà italiani, gode comunque di una discreta popolarità, con oltre 2000 neonate chiamate in questo modo anche nel 2020.

Ecco quindi una lista di nomi, italiani e stranieri, che cominciano per C da cui poter trarre ispirazione se state cercando il nome più adatto per il vostro neonato.

1. Bambino (1-6 anni) Callum, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Callum, molto diffuso in Inghilterra, ma ancora scarsamente conosciuto in Italia.

2. Bambino (1-6 anni) Camilla, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Camilla, il cui onomastico si celebra, fra gli altri, il 26 luglio.

3. Bambino (1-6 anni) Camillo, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Camillo, il cui onomastico si celebra il 14 luglio.

4. Bambino (1-6 anni) Candida, significato e origine del nome Non è poi difficile intuire il significato del nome Candida - e del corrispettivo maschile, ovviamente -: arriva dal tardo latino Candida (Candidu...

5. Bambino (1-6 anni) Carlo, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Carlo, il cui onomastico in Italia si celebra il 4 novembre.

6. Bambino (1-6 anni) Carlotta, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Carlotta, e quanto è diffuso in Italia.

7. Bambino (1-6 anni) Caterina, significato e origine del nome Scopriamo origini e significato del nome Caterina, molto popolare, il cui onomastico si celebra il 29 aprile.

8. Bambino (1-6 anni) Cecilia, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Cecilia, il cui onomastico si celebra il 22 novembre.

9. Bambino (1-6 anni) Cesare, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Cesare, il cui onomastico si celebra, fra gli altri, il 2 maggio.

10. Bambino (1-6 anni) Chantal, significato e origine del nome Nome affascinante ed esotico, Chantal è nato originariamente come nome devozionale, dal cognome di santa Giovanna Francesca Frémiot de Chantal, f...

11. Bambino (1-6 anni) Chiara, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Chiara, il cui onomastico si celebra l'11 agosto.

12. Bambino (1-6 anni) Chloe, significato e origine del nome Scopriamo insieme il significato e l'origine del nome Chloe, fra i nomi stranieri più diffusi in Italia.

13. Bambino (1-6 anni) Cinzia, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Cinzia, che seppur molto popolare è un nome adespota, ovvero privo di onomastici.

14. Bambino (1-6 anni) Claudio, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Claudio, il cui onomastico si celebra, tra gli altri, il 7 luglio.

15. Bambino (1-6 anni) Clemente, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Clemente, il cui onomastico si celebra il 23 novembre.

16. Bambino (1-6 anni) Clio, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Clio, che nella mitologia greca apparteneva alla prima delle Muse.

17. Bambino (1-6 anni) Concetta, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Concetta, il cui onomastico si celebra nel giorno dell'Immacolata Concezione, l'8 dicembre.

18. Bambino (1-6 anni) Corinna, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Corinna, reso famoso anche dalla letteratura.

19. Bambino (1-6 anni) Corrado, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Corrado, il cui onomastico si può celebrare il 26 novembre.

20. Bambino (1-6 anni) Cosimo, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Cosimo, il cui onomastico si festeggia il 26 settembre in onore di san Cosma.

21. Bambino (1-6 anni) Costantino, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Costantino, il cui onomastico si celebra l'11 marzo.

22. Bambino (1-6 anni) Costanza, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Costanza, il cui onomastico si celebra, tra gli altri, il 18 febbraio.

23. Bambino (1-6 anni) Cristina, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Cristina, il cui onomastico si può celebrare, tra gli altri, il 24 luglio.

24. Bambino (1-6 anni) Crystal, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Crystal, e quanto è diffuso in Italia.

25. Bambino (1-6 anni) Cruz, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Cruz, e quanto è diffuso in Italia.