Cristina, significato e origine del nome

Cristina, nome molto popolare in diverse lingue, è un adattamento del nome tedesco Christine, che può derivare sia dal nome Cristiana, sia direttamente dal latino Christinus e Christina, tutti significanti “cristiana”, “seguace di Cristo”, oppure “appartenente a Cristo”.

La diffusione nel nome ha inizio a partire dal Medioevo, e un particolare periodo di diffusione negli anni Sessanta quando, assieme ai nomi femminili Caterina, Monica e Claudia, risulta tra i nomi più usati nel nostro Paese.

Diverse le nobili che hanno portato questo nome, fra cui spiccano Cristina di Borbone-Francia, principessa di Francia e duchessa e reggente di Savoia, e Cristina di Svezia, regina del Paese scandinavo.

Fra le Cristina famose ricordiamo la cantante Cristina D’Avena, la ex Miss Italia Cristina Chiabotto, la giornalista Cristina Parodi; oggi il nome in Italia risulta essere in calo: nel 2020 sono state 184 le neonate chiamate in questo modo.

L’uso odierno del nome è rafforzato dalla venerazione verso un buon numero di sante, santi e beate, e infatti sono diversi gli onomastici da festeggiare in onore di Cristina, fra cui il 24 luglio, giorno in cui si celebrano santa Cristina, martire a Bolsena, e santa Cristina l’Ammirabile, mistica. Altre date sono il 18 gennaio, beata Cristina Ciccarelli, badessa all’Aquila; il 20 gennaio, santa Maria Cristina dell’Immacolata, fondatrice delle suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato; il 13 febbraio, beata Cristina, monaca agostiniana a Spoleto:; il 13 marzo, santa Cristina (o Iazdo), martire in Persia con santa Patrizia sotto Cosroe I; il 29 aprile, san Cristino, martire, patrono di Portoferraio; il 23 luglio, beato Krystyn Wojciech Gondek, sacerdote francescano e martire a Dachau; il 1º settembre, beato Cristino Roca Huguet, sacerdote dei fatebenefratelli e martire con altri compagni a Carabanchel Alto (Madrid); il 6 novembre, beata Cristina di Stommeln, mistica.