Nome particolarmente diffuso nel Sud Italia, Cosimo trae origine dal greco Κοσμας (Kosmas), che probabilmente deve essere ricondotto all’aggettivo κοσμος (kosmos) o a una serie di vocaboli correlati, quali κοσμέω (kosmeo) e κόσμιος (kosmios), termini con significati diversi, come ad esempio “ordine (dell’universo)”, “mondo”, “ornamento”, “disciplina”, “decoro”, “gravità”. Non è inverosimile pensare che il nome greco fosse in origine un ipocoristico di altri nomi che iniziassero con tali radici.

La diffusione originale del nome dipende dal culto dei santi Cosma e Damiano, particolarmente diffuso tra i bizantini, grazie a cui è arrivato nel nostro Paese, nell’Italia meridionale. Non a caso, ancora oggi Cosimo è un nome estremamente comune in alcune regione del Sud, come Calabria e Sicilia. Nel Basso Medioevo, proprio partendo da qui, venne assimilato dai musulmani nella forma Kuzman, da cui sono derivate le odierne varianti Cusmano, Cosmano e via dicendo.

È stata latinizzato nella forma Cosmas, e in italiano il nome ha finito con il diventare principalmente Cosimo, molto meno Cosma e Cosmo. Etimologicamente, Cosimo è un’epentesi di Cosmo, mentre l’uscita in -o si deve al tentativo di conformare Cosma alla tradizionale desinenza maschile dell’onomastica italiana. Cosma è un forma diffusa soprattutto in Puglia, mentre Cosmino e Cosmina sono tipicamente piemontesi; Gusmano è toscano e Cusmano o Cusumano hanno larga diffusione nella provincia trapanese. Cosimo resta la forma assolutamente più comune in tutto il Paese, reso celebre anche da diversi esponenti della famiglia De’ Medici che lo hanno portato.

C’è infine una seconda ipotesi sulla forma Guzmano, che potrebbe trarre le proprie radici dallo spagnolo Guzman – che deve avere una formazione analgoa a quella di Cosmano – e si è diffuso soprattutto per la venerazione di san Domenico di Guzmán. Cosmo fu introdotto in Gran Bretagna nel XVIII secolo dal duca Alexander Gordon, che chiamò così suo figlio proprio in onore dell’amico Cosimo III De’ Medici.

L’onomastico si festeggia il 26 settembre in onore al già citato san Cosma, martire, decapitato nei pressi di Antiochia assieme al fratello Damiano, sotto Diocleziano. Per quanto leggermente in calo rispetto agli anni passati, nel 2019 sono stati 223 i bambini chiamati Cosimo nel nostro Paese.