Dal punto di vista etimologico Concetta è l’italianizzazione del latino concepta, “concepita” (da concipio, “concepire”, ed è un nome tipico soprattutto dell’Italia meridionale, che fa riferimento al dogma cristiano dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria, e rientra perciò in quella vasta gamma di nomi che trovano la propria origine nel culto mariano, come, ad esempio Immacolata, Assunta, Achiropita, Novella e Nives.

Ha cominciato a diventare popolare soprattutto dopo l’8 dicembre 1854, data della proclamazione da parte di papa Pio IX del dogma nella costituzione Ineffabilis Deus. Si collega, talvolta, al nome spagnolo Concepción che, pur risalente alla stessa radice, ha comunque un significato leggermente diverso.

In rari casi, la forma Cettina può essere ricondotta ad altri nomi, quali Beatrice e Berenice. Per quanto più rara, esiste anche la forma maschile Concetto. Non esistono varianti straniere del nome, che pertanto si può dire essere tipico prettamente dell’Italia.

In virtù di quanto detto l’onomastico viene generalmente celebrato in occasione dell’8 dicembre, festività cristiana dedicata all’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Nel nostro Paese la popolarità del nome è andata calando con il passare degli anni; nel 1999 erano ancora 258 le neonate chiamate in questo modo, mentre vent’anni più tardi, nel 2019, il nome è stato attribuito ad appena 28 nuove nate.