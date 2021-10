Scopriamo insieme il significato e l'origine del nome Grace, fra i nomi stranieri più diffusi in Italia per le bambine.

Anche se è un nome straniero, Grace sembra piacere davvero molto ai genitori italiani; in fondo, a ben pensarci, non è altro che una variante straniera di Grazia, un nome di origine latina che deriva infatti Gratia e significa per l’appunto “grazia”, nel senso di “leggiadria”, “eleganza”, “bellezza”. In termini religiosi si rifà invece alla Grazia, ovvero il dono che il Signore fa all’uomo per amore.

In origine il nome era usato anche al maschile, come nel caso del canonista del XIII secolo Grazia d’Arezzo, ed è connesso etimologicamente al nome Graziano. Attualmente la sua diffusione è invece riferibile al culto della Madonna delle Grazie.

Grace, la forma inglese del nome venne creata dai Puritani nel XVII secolo, assieme a molti altri nomi richiamanti virtù; verso il XVII secolo, veniva usata per “tradurre” in inglese il nome irlandese Gráinne.

Come detto, Grace piace molto alle mamme e ai papà italiani, che da qualche anno lo hanno eletto in pianta stabile tra i nomi femminili stranieri più usati per le bambine; la sua crescita, dal 1999 al 2019, è stata esponenziale, passando dalle 24 neonate così chiamate 22 anni fa alle 218 del 2019, pari allo 0,11% del totale.

Fra le Grace più famose della storia non possiamo non menzionare la sfortunata principessa di Monaco, moglie di Ranieri ed ex attrice hollywoodiana, Grace Kelly.