Fra i più comuni nomi italiani, Giovanna è la forma femminile del nome Giovanni, che deriva dall’ebraico יהוחנן (Yehōchānān), composto da Yehō- (o Yah, abbreviazione di Yahweh, che è il nome di Dio nella tradizione ebraica) e da chānān (o hanan, che significa “ebbe misericordia”, o “ebbe grazia” o “fu misericordioso”); il suo significato può quindi essere interpretato come “YHWH ha avuto pietà”, oppure “YHWH ha avuto misericordia”. Il nome Giovanna si ritrova già nel Nuovo Testamento, nella Bibbia, portato da una delle discepole di Gesù e, come detto, è un nome molto popolare nel nostro Paese, tanto da essere risultato il sesto nome femminile più diffuso in tutto il XX secolo.

In inglese esistono diverse forme del nome: quella usata nel Medioevo era Joan, mutuata dal francese Johanne, poi scalzata da Jane (dal francese Jehanne) a partire dal XVII secolo. La variante Joanna è entrata nell’uso comune solo dal XIX secolo, e in precedenza era usato per la figura biblica e per “latinizzare” la forma Joan.

Abbiamo inoltre Jean, una variante medievale di Jehanne, ben diffusa in Inghilterra e Scozia nel Medioevo; rarificatasi poi in Inghilterra, venne qui reintrodotta nel XIX secolo dalla Scozia, dov’era invece rimasta comune.

Molte, nella storia, le sovrane che hanno portato questo nome: ricordiamo infatti Giovanna d’Austria o Giovanna d’Asburgo, prima moglie di Francesco I de’ Medici, Giovanna di Castiglia, detta “Giovanna la Pazza”, regina di Castiglia e León, Giovanna di Costantinopoli, contessa delle Fiandre, Giovanna I di Napoli e Giovanna II di Napoli, entrambe regine di Napoli. Impossibile poi non menzionare la condottiera Giovanna D’Arco.

In Italia nel 2019 sono state 217 le bambine così chiamate (erano state 857 nel 1999). Ci sono varie sante di nome Giovanna, nel corso dell’anno, che si possono celebrare; fra queste, il 12 dicembre si ricorda santa Giovanna Francesca di Chantal, religiosa.