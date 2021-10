Paola Turani ha partorito: "Sono perdutamente innamorata di Enea Francesco"

Quando Paola Turani ha annunciato la sua gravidanza con una serie di video molto belli sulla scoperta del test di gravidanza positivo dopo 8 anni di tentativi andati a vuoto, ha contribuito anche a normalizzare il racconto sull’infertilità di coppia che lei e il marito Riccardo Serpellini hanno vissuto in prima persona. Oggi che il loro primo figlio Enea Francesco è finalmente nato, il cerchio si è chiuso e per la modella e influencer è iniziato un nuovo, bellissimo capitolo.

Dopo tanta attesa, raccontata con ironia dalla modella su Instagram anche a chi le chiedeva con un pizzico di invadenza perché la sua gravidanza fosse andata così oltre termine, il piccolo è nato l’8 ottobre 2021 poco prima dell’1 del mattino.

“Stiamo bene e siamo di una felicità indescrivibile”, ha scritto Paola per accompagnare il primo scatto del bambino insieme al marito Riccardo. “Io sono già perdutamente innamorata di lui“. Il nome del figlio di Paola e Riccardo è stato rivelato solo questa mattina: la scelta è ricaduta su Enea, nome di origine greca che vuol dire “degno di lode”. Il piccolo ha anche un secondo nome molto classico, Francesco.

Paola Turani ha aveva raccontato ai suoi followers di aver provato diverse volte a rimanere incinta, senza successo. E di essersi rivolta, in un’ultima istanza, a una clinica della fertilità per provare un percorso di procreazione medicalmente assistita. Nel video con il quale Paola ha spiegato ai followers le sofferenze e i sacrifici legati alla ricerca di un bambino, la modella ha anche raccontato di aver scoperto la gravidanza alla vigilia dei primi trattamenti per la PMA. Per lei e il marito Riccardo è stato naturale iniziare il racconto e l’attesa attraverso storie, post e video in cui hanno svelato tra le altre cose il sesso del bambino, la preparazione della sua cameretta e quella della valigia per l’ospedale.

Il tutto con i modi affabili e onesti di Paola Turani, che è finalmente diventata mamma del suo piccolo Enea Francesco, uno dei suoi più grandi desideri ora realizzato.