Come arredare la cameretta del neonato? Ecco alcune indicazioni e consigli utili per acquistare solo ciò che è davvero necessario.

Senza lasciarsi prendere dal panico, e dalla frenesia di avere tutto sotto controllo a ogni costo, vediamo alcuni consigli su come arredare al meglio la cameretta che ospiterà il bambino.

6 idee di stile per la cameretta del neonato

Un neonato, chiaramente, non potrà ancora indicare gusti e preferenze; arredare la cameretta del bambino a tema cartoni animati o supereroi sarà quindi un passo successivo, da fare in un secondo tempo. Inizialmente i genitori possono scegliere lo stile che più piace a loro, magari che sia anche, per continuità, in linea con lo stile generale con cui è arredata la casa.

Si spazia quindi dal tema della natura, che utilizza tonalità morbide di verde, blu e marrone per creare un’atmosfera rilassante e naturale, a cui si possono aggiungere decorazioni come alberi, animali della foresta e nuvole soffici per un tocco giocoso, allo stile minimalista o al boho, che presentano design puliti e colori neutri come bianco, grigio e beige, a cui possono essere aggiunti accessori bohemien con tessuti morbidi, tappeti a pelo lungo e cuscini decorativi.

C’è poi lo stile scandinavo, che opta per un design pulito e moderno con tonalità neutre come bianco, grigio e legno chiaro, e utilizza mobili dal design semplice e lineare aggiungendo tocchi di colore con tessuti e decorazioni minimaliste. Se invece preferite un tema chiaramente più infantile potreste optare per un arredamento a tema spaziale, creando un’ambientazione futuristica con tonalità di blu scuro, nero e argento e utilizzando decorazioni a tema spaziale come stelle, pianeti e razzi, o elementi luminosi come una lampada a forma di luna o una tenda che sembri un’astronave.

Infine, si può creare un’atmosfera retrò con mobili e decorazioni vintage, usando tonalità pastello come rosa, celeste e giallo pallido e aggiungendo dettagli come una culla in ferro battuto, una poltrona a dondolo e quadri d’epoca.

8 consigli per pianificare l’allestimento della cameretta

Per pianificare nella maniera migliore, e senza farsi prendere dal panico, l’allestimento della cameretta del neonato si possono tenere presenti alcuni piccoli accorgimenti:

Fare una lista delle necessità : prima di iniziare a pianificare, fare una lista di tutte le cose essenziali di cui si potrà avere bisogno nella cameretta del neonato, come una culla, un fasciatoio, cassettiere per l’abbigliamento e gli accessori, una poltrona per l’allattamento e lo spazio per riporre i giocattoli, è un’ottima idea.

: prima di iniziare a pianificare, fare una lista di tutte le cose essenziali di cui si potrà avere bisogno nella cameretta del neonato, come una culla, un fasciatoio, cassettiere per l’abbigliamento e gli accessori, una poltrona per l’allattamento e lo spazio per riporre i giocattoli, è un’ottima idea. Misurare lo spazio disponibile : prendete le misure della stanza in cui allestirete la cameretta e pianificate di conseguenza, assicurandovi di lasciare spazio sufficiente per muoversi comodamente e per aprire armadi e cassettiere senza ostacoli.

: prendete le misure della stanza in cui allestirete la cameretta e pianificate di conseguenza, assicurandovi di lasciare spazio sufficiente per muoversi comodamente e per aprire armadi e cassettiere senza ostacoli. Scegliete uno stile : decidete lo stile e il tema che desiderate per la cameretta del neonato, prendendo in considerazione i gusti personali, ma assicurandosi anche che lo stile scelto sia sicuro e pratico per il bambino.

: decidete lo stile e il tema che desiderate per la cameretta del neonato, prendendo in considerazione i gusti personali, ma assicurandosi anche che lo stile scelto sia sicuro e pratico per il bambino. Pianificate la disposizione dei mobili : posizionate i mobili in modo strategico per massimizzare lo spazio e rendere la cameretta funzionale e confortevole. Assicuratevi che la culla sia collocata lontano da finestre, radiatori o altre fonti di calore e che il fasciatoio sia posizionato in un’area comoda.

: posizionate i mobili in modo strategico per massimizzare lo spazio e rendere la cameretta funzionale e confortevole. Assicuratevi che la culla sia collocata lontano da finestre, radiatori o altre fonti di calore e che il fasciatoio sia posizionato in un’area comoda. Considerate la sicurezza : assicuratevi che tutti i mobili e gli accessori nella cameretta siano sicuri per il bambino. Fissate i mobili alla parete per evitare ribaltamenti, coprite le prese elettriche con protezioni e assicuratevi che non ci siano fili e cavi accessibili.

: assicuratevi che tutti i mobili e gli accessori nella cameretta siano sicuri per il bambino. per evitare ribaltamenti, coprite le con protezioni e assicuratevi che non ci siano fili e cavi accessibili. Pianificate l’illuminazione : scegliete una combinazione di illuminazione naturale e artificiale per la cameretta. Utilizzate tende o veneziane che consentano di regolare la quantità di luce che entra nella stanza durante il giorno e installate luci soffuse o lampade da notte per creare un’atmosfera rilassante durante la notte.

: scegliete una combinazione di illuminazione naturale e artificiale per la cameretta. Utilizzate tende o veneziane che consentano di regolare la quantità di luce che entra nella stanza durante il giorno e installate luci soffuse o lampade da notte per creare un’atmosfera rilassante durante la notte. Organizzate gli spazi di archiviazione : assicuratevi di avere spazi di archiviazione sufficienti per organizzare tutti gli indumenti, i giocattoli e gli accessori del bambino. Utilizzate cassetti, scaffali e ceste per tenere tutto in ordine e facilmente accessibile.

: assicuratevi di avere spazi di archiviazione sufficienti per organizzare tutti gli indumenti, i giocattoli e gli accessori del bambino. Utilizzate cassetti, scaffali e ceste per tenere tutto in ordine e facilmente accessibile. Pianificate in anticipo: non aspettate fino all’ultimo momento per pianificare l’allestimento della cameretta. Iniziate a raccogliere idee e a fare acquisti in anticipo in modo da avere tutto pronto prima dell’arrivo del neonato.

Quali sono i mobili e i complementi indispensabili?

Ci sono senza dubbio alcune cose che non possono assolutamente mancare nella cameretta di un neonato; in primis, naturalmente, la culla o il lettino. Probabilmente non vi serviranno subito, se deciderete di fare co-sleeping usando una next to me, ad esempio, ma saranno sicuramente mobili da avere. L’importante è assicurarsi di scegliere un modello sicuro e conforme agli standard di sicurezza.

Anche il fasciatoio è essenziale per cambiare il pannolino del neonato. Può essere integrato in una cassettiera o essere un mobile a sé stante. C’è poi la cassettiera, che offre spazio per riporre i vestiti, la biancheria e gli accessori del neonato. Assicuratevi che sia sicura e dotata di sistemi anti-ribaltamento.

Fra i complementi d’arredo che si possono scegliere figura anche la poltrona per l’allattamento, una lampada da notte soft, utile per fornire una tenue illuminazione durante le notti senza disturbare il sonno del neonato, e cassettiere per giocattoli, che aiuterà a mantenere la cameretta ordinata e organizzata.

Aggiungere scaffali o mensole permette di avere posti dove libri, peluche e altri oggetti decorativi, mentre mettere ripiani o un armadietto a muro può essere utile per riporre pannolini, salviette e altri prodotti per l’igiene del neonato.

Come arredare la cameretta del neonato: 6 consigli per gli acquisti

Vediamo alcuni dei migliori prodotti per la cameretta del neonato da acquistare su Amazon.

1. Foppapedretti lettino dolcecuore con sponda a scomparsa

Foppapedretti Dolcecuore Lettino con Sponda a Scomparsa Il lettino Foppapedretti con sponda a scomparsa è realizzato con colori atossici, ha un'altezza regolabile in due diversi modi per permettere di riordinarlo comodamente e si trasforma in un comodo e pratico divanetto. 569 € su Amazon Pro Sponda regolabile a due altezze

Testato secondo la normativa europea Contro Nessuno

2. Fasciatoio G.A. baby Collettion

G.A Baby Collettion Fasciatoio Il bagnetto fasciatoio Primo Amore è dotato di piano superiore apribile e vaschetta estraibile anatomica con vani porta spugna e porta sapone, tappo, tubo per scarico dell’acqua e materassino con sponde di sicurezza. I tre comodi cassetti con pomoli tondi vi consentiranno di avere sempre tutto l’occorrente a portata di mano. 214 € su Amazon Pro Con tre cassetti

Con materassino in omaggio Contro Nessuno

3. SUPPNEED Sedia a dondolo, per cameretta dei bambini

SUPPNEED Sedia a dondolo, per cameretta dei bambini La sedia a dondolo offre uno spazio chic per sorseggiare una tazza di caffè, immergersi in un libro favoloso o semplicemente passare il tempo comodamente. L'intera struttura è realizzata in legno massello, che è abbastanza resistente, ed è rivestita in tessuto di alta qualità e riempita con morbide spugne ad alta densità. Grazie allo schienale alto e ai braccioli confortevoli la sedia a dondolo ergonomica dà un forte sostegno per tutto il corpo. 212 € su Amazon 221 € risparmi 9 € Pro Nessuno Contro Ergonomica, sorregge la schiena ed è comoda

In legno massello di alta qualità

4. HOCSOK Cassettiera Camera Letto 5 Cassetti

HOCSOK Cassettiera Camera Letto 5 Cassetti La cassettiera è realizzata in fibra di legno a media densità di alta qualità, resistente e non facile da deformare e danneggiare. La superficie è finemente lavorata, liscia e piana, senza sbavature. La superficie è spruzzata di vernice, liscia, delicata e lucente. Poiché l'armadio a cassetti ha una certa altezza, sul retro è installato un dispositivo antiribaltamento 159 € su Amazon Pro Nessuno Contro In fibra di legno di alta qualità

Con dispositivo antiribaltamento

5. Lampada personalizzata con nome

Lampada personalizzata con nome Questa adorabile lampada non solo illumina lo spazio, ma diventa anche un bellissimo complemento d'arredo che completa il tema e lo stile della stanza. La luce morbida e rilassante della lampada funziona come un rilassante per bambini, offrendo sicurezza e tranquillità durante la notte. Il piccolo si sentirà protetto e a suo agio con questa luce calda e confortevole al suo fianco. 29 € su Amazon Pro Nessuno Contro Luce soft

Possibilità di personalizzarla con il nome del bambino

6. Resszo Portaoggetti da Appendere