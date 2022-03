10 idee regalo (per mamma e bebè) per un perfetto Baby shower

Il Baby shower è una tradizione che ormai è consolidata anche in Italia (ma vi sorprenderà sapere che non è nato negli USA!) Ecco alcune idee regalo per le future mamme e i bebè in arrivo.

Baby shower: cos’è, storia e tradizione

Come detto, il baby shower è una festa, generalmente organizzata dalle amiche della futura mamma, che viene celebrata proprio nelle ultime settimane prima del parto, anche come modo per esorcizzare la paura e tutti i timori che una donna in gravidanza porta con sé durante i nove mesi.

Come detto, per quanto spesso si parli del baby shower come di una tradizione importata dall’America, un po’ come Halloween, verosimilmente è più probabile che sia il contrario: già gli Egizi e i Romani erano soliti celebrare questo avvenimento, considerato sacro, mentre negli Stati Uniti prese piede presumibilmente dopo la Seconda Guerra mondiale, in conseguenza del “baby boom”.

Rispetto al nome, il termine shower (doccia) è da intendersi come “doccia/pioggia di regali”, quelli che i genitori ricevono nel corso dell’evento. Sull’origine ci sono però varie ipotesi: alcune lo riconducono al bagnetto del bambino, altre lo associano a Franz Schauer, argentiere newyorkese di origine tedesca che, nel XVIII secolo, trovò proprio nel baby shower un modo per vendere i suoi lavori alle famiglie dell’upper-class newyorkese, dopo aver visto come le dame dell’Inghilterra vittoriana erano solite festeggiare la nascita di un bambino sorseggiando tè e scambiandosi doni.

Benché in passato la festa fosse riservata solo alle donne, oggi sempre più uomini partecipano ai baby shower, che generalmente si celebra in occasione della nascita del primogenito (anche se pure in questo caso ormai la tradizione sembra essersi allargata a tutti i figli, naturali e adottivi).

L’idea del baby shower, comunque, permette di dare ai futuri genitori tutti quei doni che contribuiscono a formare il corredo di un neonato, per fare in modo che, al momento della nascita del bebè, sia già tutto pronto. È quindi un’occasione anche molto intelligente per regalare qualcosa di utile.

Per questo è importante preparare una lista di doni utili – a meno che non l’abbiano già fatto i genitori stessi – così da evitare doppioni; anche la tempistica è fondamentale. Abbiamo detto, infatti, che il baby shower si organizza generalmente negli ultimi momenti di gravidanza, ma sarebbe bene evitare quelli troppo a ridosso del parto, che potrebbero rappresentare un momento di forte stress più che di divertimento e relax per la mamma.

Allo stesso modo, meglio evitare i periodi di feste programmate come Natale, Pasqua o ferie, quando la gran parte degli invitati e delle invitate potrebbe declinare l’invito perché giustamente impegnati/e altrove.

5 idee regalo baby shower per la mamma

I regali, per quanto pensati per il bebè, possono ovviamente essere anche molto utili per la mamma, e aiutarla nello svolgimento di tutti i compiti quotidiani riguardanti l’accudimento del piccolo.

1. Philips set beauty baby care

Philips Avent, Set Beauty BabyCare Il set per la cura del neonato di Avent, proposto all’interno di un astuccio rigido, comprende accessori per capelli, unghie ma anche termometro digitale, aspiratore nasale e uno spazzolino da dito. 23 € su Amazon 29 € risparmi 6 € Pro Utilissimo il termometro digitale rapido: lettura temperatura in meno di un minuto

Gli strumenti sono piacevoli da usare e simpatici da guardare Contro La batteria del termometro è una LR41 ed è difficile da trovare

2. Scatola dei ricordi Atmosphera

Atmosphera, Scatola dei ricordi con album di foto Una pratica scatola dei ricordi verticali con 4 cassetti e album per le foto incorporato. È realizzata in cartone duro ed è abbellita da delicate cromie e scritte in francese. 21 € su Amazon Pro Album molto carino

Bella idea 2 in 1 Contro Piccola

3. Fasciatoio portatile

Fasciatoio Portatile Pieghevole da Viaggio Il fasciatoio pieghevole è dotato di tasca (per riporre pannolini e salviette), impermeabile e ha il tappetino imbottito separabile e lavabile. Chi lo ha acquistato lo consiglia per cambi super rapidi del pannolino: indispensabile quando si è fuori casa, in viaggio, in vacanza al mare o in montagna. Compra su Amazon Pro Impermeabile, lavabile e facile da pulire

Imbottitura extra per proteggere la testa del bambino Contro Nessuno

4. Mangiapannolini Tommee Tippee

Tommee Tippee Mangiapannolini Twist And Click Il mangiapannolini di Tommee Tippee riesce a contenere una gran qualità di pannolini senza lasciar fuoriuscire odori. Quasi completamente composto di plastica riciclata, è ecologico e funzionale. 20 € su Amazon 29 € risparmi 9 € Pro Ruota e imballa ogni singolo pannolino in modo da non lasciar fuoriuscire odori sgradevoli, anche se il coperchio rimane aperto

Realizzato al 98% in plastica riciclata e completamente riciclabile Contro Nessuno

5. Torta di pannolini

Torta di Pannolini Mini Cupcake Contiene 50 pannolini Chicco, due pacchetti di salviettine umidificate e una crema al talco. Le acquirenti lo ritengono un prodotto originale e ben confezionato, indicato per fare un figurone con un regalo d’effetto ma allo stesso tempo utile. 64 € su Amazon Pro 50 Pannolini Chicco Dry Fit nella misura MINI 3-6 Kg

1 Talco Fluido Chicco con burro di karité e vitamina E da 150ml Contro Nessuno

5 idee regalo baby shower per il bebè

Alcuni regali sono invece pensati appositamente per il bebè: parliamo, ovviamente, di vestitini, giocattoli, peluche e di tutto quello che può servire o rappresentare uno svago durante i primi mesi di vita del bambino. Queste sono alcune delle idee offerte da Amazon.

1. Vaschetta Foppapedretti richiudibile

Foppapedretti Vaschetta Bagnetto per Bimbo Vaschetta colorata utilizzabile dalla nascita fino a 15 kg. Si può chiudere e appendere nella doccia ed è dotata di tappo termosensibile che indica quando l’acqua è troppo calda e quando, invece, è a una temperatura ottimale. Piace alle mamme perché è leggera e facile da trasportare, oltre che utilizzabile sia in vasca che in doccia. 44 € su Amazon Pro Utilizzabile fino a 15 kg

Si può appendere in doccia Contro Nessuno

2. Odziezet body unisex

Odziezet Body Unisex Body unisex: confezione da 5 pezzi con chiusura a scatto a cavallo per un facile cambio dei pannolini. Gli acquirenti sottolineano la buona qualità del cotone, ma raccomandano di fare attenzione con le taglie, perché la vestibilità del prodotto è abbondante. 20 € su Amazon Pro Chiusura a scatto per un facile cambio pannolino

Confezione da 5 Contro Nessuno

3. Gufo per rumore bianco

Gufo con Musiche e Rumore Bianco Peluche a forma di gufo, leggero e facile da trasportare, dotato di 10 ninne nanne diverse e lucine colorate che si proiettano sulla parete o sul soffitto. Volume regolabile, funziona a batteria ed è dotato di chiusura a regolabile, per posizionarlo sulla culla, in cameretta, sul fasciatoio, sulla carrozzina o sul lettino. Può essere usato come lampada notturna o come carillon. Compra su Amazon Pro 20 suoni rilassanti

Luce notturna per tranquillizzare il bambino Contro Nessuno

4. Palestrina neonato

WARRALL Palestrina Multifunzione Evolutiva per Neonati e Bambini Doppia imbottitura e giochi evolutivi per garantire al tuo bimbo divertimento e ai genitori serenità Compra su Amazon Pro Fatta a mano con materiali robusti, colori vivaci, atossici e di qualità

Cuscino ergonomico, tappetino gioco imbottito XL Contro Gli strappi a velcro si aprono facilmente

5. Tappeto musicale Chicco

Chicco 7206 - Tappeto Musicale della Giungla Il tappeto Chicco è imbottito e premendo i singoli disegni si avvieranno le 8 melodie differenti. Questo tappeto musicale per neonati, inoltre, presenta diverse attività manuali, il pendente in plastica rimovibile e uno specchietto, per creare effetti luminosi. 59 € su Amazon Pro Ricco di attività manuali

Con attività elettroniche Contro Nessuno

Oltre a questi regali, ovviamente, c’è tutta un’altra serie di doni che possono essere fatti e che magari dipendono dal grado di intimità e di amicizia (o di parentela) che si ha con la futura mamma, come ad esempio braccialetti, collanine con il nome e tutta quella serie di doni più “importanti” che generalmente vengono fatti dagli amici più cari oppure da fratelli, sorelle e via dicendo.