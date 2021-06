Martina Stella aspetta il secondo bimbo: "Il dono più speciale che potessi ricevere"

In un bellissimo e ultra colorato post su Instagram Martina Stella ha annunciato di essere incinta del suo secondo bimbo dopo Ginevra (nata nel 2012). Un messaggio pieno di gioia accompagna le parole dell’attrice, che dal 2016 è sposata con Andrea Manfredonia: nella didascalia ha raccontato di aver atteso a lungo prima di dare l’annuncio e che ora, finalmente, può svelare ai suoi fan e al mondo intero una verità che in tanti avevano colto nelle scorse settimane dai messaggi velati di Martina.

“La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere!! La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!!

Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi… e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo🌈😜”

Ginevra, la figlia maggiore di Martina Stella avuta da una relazione con Gabriele Gregorini, compare molto spesso sul profilo Instagram dell’attrice dell’Ultimo Bacio, film diretto da Gabriele Muccino. Ora che ha dato l’annuncio è probabile che vedremo l’evolversi di questa gravidanza con post e racconti ad alto tasso di emozione.

Non è ancora dato sapere se sarà maschio o femmina e a quale epoca gestazionale si trova Martina Stella, anche se è probabile che abbia aspettato il canonico primo trimestre prima di dare l’annuncio pubblicamente. Quello della seconda gravidanza dell’attrice si aggiunge alle tante mamme vip che hanno colorato il 2021 di bambini o di annunci di bebè in arrivo: da Naomi Campbell, che ha annunciato a sorpresa l’arrivo della sua prima figlia, passando per Lilibet Diana, la secondogenita di Harry e Meghan Markle.

Bellissima nel suo abito arancione, Martina Stella ha raccontato al popolo di Instagram che non vedeva l’ora di gridare al mondo l’arrivo di questo bambino, il primo per lei e suo marito Andrea Manfredonia. Felicissima, ha ringraziato i tanti fan che la seguono tra cinema, tv e social dove racconta la sua vita e i suoi lavori. E dove, auspicabilmente, potremo trovare ancora qualche piccola news sull’arrivo di questo bebè. Intanto, congratulazioni Martina!