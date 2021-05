Naomi Campbell mamma a (quasi) 51 anni: "Non c'è amore più grande, è una benedizione"

Una notizia bella e piena di speranza è apparsa su Instagram quando la super top model Naomi Campbell ha raccontato di essere diventata mamma di una bambina. Lo ha fatto con uno scatto dolcissimo sul suo profilo ufficiale, accompagnate da parole molto tenere ed emozionate.

Un bellissimo miracolo mi ha scelto come mamma. Sono onorata di avere questa anima gentile nella mia vita, e non ci sono parole per descrivere l’incredibile attaccamento che ora mi lega al mio piccolo angelo. Non c’è amore più grande.

Naomi Campbell ha 51 anni ed è molto gelosa della sua privacy, tanto che le cronache raccontano di un fidanzato con il quale vive a New York di cui però non si conosce l’identità. Secondo il Daily Mail,Naomi sarebbe ricorsa a una mamma surrogata per accogliere poi la sua bambina, sebbene non ci siano conferme neanche di questo. Dopo l’annuncio social, le congratulazioni pubbliche per questa bella notizia sono piovute da ogni dove, a partire dalla mamma di Naomi Campbell, Valerie Morris, l’unico genitore con il quale la modella è cresciuta.

Dopo sono arrivati anche gli auguri dei grandi della moda come Marc Jacobs e di altre persone che, negli anni, hanno seguito da vicino la sua incredibile carriera di modella e icona del costume.

Secondo una fonte molto vicina a Naomi, che ha parlato con il The Sun, la modella e imprenditrice ha deciso di rivedere le sue priorità dopo il primo lockdown nella primavera del 2020, rimettendo in ordine la sua vita funestata da diverse tragedie, come la morte del suo figlioccio Harry Brant a gennaio 2021.

Oltre a rimanere un’icona della moda, Naomi Campbell negli ultimi anni si è dedicata a diversi progetti solidali, molti dei quali in supporto dei bambini orfani nei paesi in via di sviluppo. Dopo una relazione molto lunga con Vladislav Doronin che però non se la sentiva di avere figli, gli amici di Naomi hanno raccontato di come la modella si fosse sentita devastata dalla rottura e cercasse da diverso tempo la stabilità per poter realizzare questo grande sogno di diventare mamma. Ora pare l’abbia trovata con questo fidanzato misterioso e con la sua bambina, piccolo miracolo arrivato nella sua vita per rimettere ogni pezzo al suo posto. Congratulazioni!