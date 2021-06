Martina Pinto e Alessandro Poggi, l'importanza dei papà durante il parto

“Non esiste una regola, non è una questione solo di parto in acqua o meno (anche se ha aiutato tanto, on line si trovano tutte strutture pubbliche e private che lo permettono), il punto è: future mamme esprimete il vostri desideri sempre e siate inclusive su tutto con chi vi sta vicino, coinvolgete, ascoltate e fatevi ascoltare. Futuri papà, fate del tutto per avverarlo… a qualsiasi costo. Costruite il percorso che volete, non quello che dovete fare. E fatelo a modo vostro”.



“Questo momento deve essere importante per entrambi allo stesso modo, anche se poi non lo sarà mai al 100%, ma il provare a far in modo che sia così, aiuterà entrambi a raggiungere quello stato di beatitudine quando vedrete quell’esserino. Da sempre sono stato invidioso di non avere la possibilità di rimanere incinta, non lo dico con ironia, ma da uomo ho sempre ammirato la superiorità di un corpo in grado di dare la vita (a prescindere poi dalla volontà di crearla). Dato che non è possibile, allora il minimo è ascoltare e far avverare i desideri della persona che si ha vicino”