Shakira in un'intervista racconta dei suoi due figli e della maternità: "I figli dominano i tuoi pensieri in ogni momento. Essere mamma sette giorni su sette, 24 ore al giorno, è questa la verità che nessuno ti dice".

Conosciuta in tutto il mondo per le sue hit e il timbro di voce, Shakira durante un’intervista rilasciata a Cosmopolitan racconta del sul suo essere “contemporaneamente una mamma tigre e una mamma elicottero”.

I figli dominano i tuoi pensieri in ogni momento. Essere mamma sette giorni su sette, 24 ore al giorno, è questa la verità che nessuno ti dice.

Queste le dichiarazioni della cantante latina Shakira per spiegare cosa significa, per lei, essere mamma di due bambini piccoli.

Shakira:”Sono contemporaneamente una mamma tigre e una mamma elicottero”

Nessuno ti dice cosa vuol dire davvero essere mamma finché non lo diventi e Shakira lo sa bene: mamma di due meravigliosi bimbi, Milan di 8 anni e Sasha di 6, avuti dall’unione con il compagno che lei stessa ha scherzosamente ribattezzato come “baby daddy”, il calciatore Gerard Piqué.

La cantante 44enne parlando proprio del compagno Piqué spiega come i loro caratteri, così diversi, formano quello che si dice: lo yin e lo yang. Ed è per questo motivo che la coppia funziona in una sorta di completamento reciproco. Infatti, Shakira dichiara:

Avere un partner completamente opposto in questo senso è utile. La mia mente non si ferma mai. Sogno i miei figli. Mi preoccupo costantemente per loro, e così torturo il mio povero marito. Ma sono anche una mamma tigre, una mamma elicottero, insomma sono tutte queste mamme diverse che convivono in un unico corpo. Il tipo di mamma che sono in un dato giorno dipende dal mio livello di ansia. Se è sono tranquilla, forse sono una mamma tigre, più rilassata. Se l’ansia si alza raggiungendo il suo apice, probabilmente sono più una mamma elicottero pronta a cercare di non impazzire per ogni piccola cosa.

“L’abito che indosso con i miei figli è il pigiama, il loro preferito”

Quando si pensa a Shakira la mente vai sui palcoscenici internazionali sui quali si esibisce con costumi glitterati e scintillanti, acconciature glamour, make up perfetto e tacchi vertiginosi, ma questo è il mondo patinato della cantante che nulla ha a che vedere con l’universo ovattato (e spesso incasinato) dell’essere mamma.

Infatti, è proprio lei che riferisce nel corso dell’intervista:

L’abito che i miei figli amano di più è il mio pigiama. Sono contenta che non ricorderanno la loro mamma come la grande pop star sul palco ricoperta di glitter.

Shakira, mamma tigre e mamma elicottero, ha rivelato due aspetti dell’essere genitore che convivono insieme e che mantengono in equilibrio la sua vita familiare. Un aspetto della maternità che accomuna non solo i genitori vip ma ogni singola mamma e ogni singolo papà nel mondo.