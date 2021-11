Julia Elle su Instagram: "Celebriamo i piccoli successi quotidiani di noi genitori"

Nella vita di un genitore ci sono alti e bassi, questo è innegabile. Non importa quanti figli facciano parte della famiglia e in quale fascia di età si trovino, le sfide quotidiane possono diventare entusiasmanti e provanti a seconda della situazione. Ci ha provato l’influencer e imprenditrice Julia Elle, che ha appena avuto la sua terza bambina Chiara, a svelare i retroscena di una vita che sembra perfetta e patinata, mentre invece non lo è.

Agli occhi del mondo la vita di questa attrice e cantante amatissima dal pubblico social sembra perfetta: Julia ha due bambini avuti dal precedente compagno, Chloe e Chris. Chiara è il frutto dell’amore dell’influencer con il marito Riccardo Macario. In un post su Instagram ha deciso di raccontare ciò che delle sue giornate non si vede: i capricci dei bambini, che hanno da poco accolto una sorellina. Gli incastri che tutti i genitori fanno per far quadrare vita privata e professionale.

“Stamattina mi sono svegliata dopo una nottata in bianco con Chiara che si era finalmente riaddormentata e Chris che mi chiedeva “fai colazione con me?”, avrei voluto dormire, “certo amore, andiamo”. Poi giochiamo insieme, avrei voluto farmi una doccia più di ogni altra cosa, lascio i bambini a giocare, finalmente tranquilli, ma Chiara si sveglia allora la cambio la lavo le do da mangiare, la cambio di nuovo, la vesto. Avrei voluto bere un cappuccino, “mamma Chris mi ruba i giochi” “non è vero è lei che li ruba a me”. Salgo mettiamo in ordine insieme, calmiamo gli animi, ho ancora sonno, fame e voglia di una doccia. E oggi è sabato, io non lavoro, oggi è il giorno in cui mi riposo”

Un sabato mattina come tanti, quello di Julia Elle. Che, proprio come ogni genitore che lavora, aspetta il weekend per staccare e provare a rilassarsi. Con tre bambini piccoli di cui un neonato però, non è facile.

“Perché scrivo questo? Perché non vedrete nelle mie storie Chiara che piange, i bambini che litigano o io che mi lamento, ma questo pezzo di vita vera, che attenzione nulla toglie alle cose belle che abbiamo ogni giorno, esiste! Per tutti, sempre ♥️ e un sabato può essere un bel sabato anche con il sonno, la fame e i capelli ancora da lavare, almeno io ne sono convinta”

Nella seconda parte del suo post su Instagram Julia ha scelto di celebrare i piccoli, grandi successi quotidiani che si riescono comunque a raggiungere nonostante le difficoltà, i tempi stretti, le richieste incessanti dei bambini che hanno le loro esigenze e pretendono attenzioni e cure continue. Far quadrare tutto, accettando di non essere sempre genitori perfetti, è forse il modo migliore per crescere figli sereni. E per godersi, in tutto equilibrio, i giorni che passano in quel caos bellissimo che può essere una famiglia.