Ilaria Di Vaio ha partorito la sua terza bimba: "Dorotea, il nostro dono"

Questo è un autunno che sa di nuove avventure, di rinascita, di arrivi nel mondo. Dopo la nascita della piccola Chiara, figlia di Julia Elle, e di Sophie, la bambina di Giulia Lamarca, il mondo di Instagram si è animato per la nascita della piccola Dorotea, la terza figlia dell’influencer e imprenditrice umbra Ilaria Di Vaio.

Ilaria Di Vaio è un’apprezzatissima influencer che si occupa di home decor, genitorialità e lifestyle: Dorotea è la sua terza figlia dopo le piccole Matilde e Adelaide, avute dal marito Nicola Lanna. Sorella di Mariano di Vaio, modello e imprenditore amatissimo sul web, Ilaria si è creata la sua strada con garbo e grazia, raccontando le piccole, grandi conquiste della sua famiglia con toni sempre molto delicati. Dorotea è nata con un parto precipitoso, come ha raccontato la stessa Ilaria in una serie di post su Instagram pubblicati per darle il benvenuto ed è il completamento di una famiglia già bellissima e numerosa: anche suo fratello Mariano, insieme alla moglie Eleonora Brunacci, aspetta una bambina dopo i suoi primi tre maschietti.

Il racconto del parto di Ilaria Di Vaio è un dolcissimo resoconto della corsa in ospedale nel cuore della notte: le contrazioni ravvicinate, la mascherina tenuta per tutta la durata della fase espulsiva in attesa del responso del tampone non arrivato in tempo, il marito Nicola accanto a lei e le due figlie, addormentate, ad attenderla a casa.

“Non si può spiegare il sollievo, fisico dal peso della pancia e mentale, dal pensiero del parto. Potevano farmi di tutto, io ormai ti avevo lí, Dorotea, accanto a me. Il dolore era passato, sono riuscita a contenerlo pensando a Maty a Lade e a te, voi 3, le mie perle, adorate”

La scelta del nome Dorotea non è casuale ed è stata la stessa Ilaria a spiegare il suo significato:

“Il nostro “Dono di Dio”

Un dono pensato, da Lui, per ognuno di noi 4. Siamo felicissimi di condividere questo terzo miracolo d’amore con voi.

Siamo grati a Dio per come, ancora una volta, benedice la nostra vita. Benvenuta amore nostro”

Il nome Dorotea significa, appunto, “dono di Dio”. Un “qualcosa di inaspettato, dal valore inestimabile, pensato e preventivato per te, da Chi ti ama oltre ogni immaginazione. Qualcosa che scopri essere “utile”, finanche indispensabile per la tua vita, in una maniera che non realizzavi“, per usare le parole della stessa Ilaria Di Vaio che ha presentato al mondo la sua terza “perla”, la piccola Dorotea, che presto tornerà a casa con i genitori per conoscere le sue sorelline maggiori.