Hauck Passeggino Doppio Duett 2

Il passeggino fratellare Duett 2 è adatto dalla nascita fino a 36 kg (superiore 15 kg + inferiore 15 kg + cesto 6 kg) e viene fornito con 2 parapioggia. La seduta principale del passeggino doppio per età diverse si regola in posizione nanna e lo schienale della seconda seduta in una posizione di riposo; il maniglione è regolabile in altezza. Grazie al telaio leggero del passeggino gemellare hauck, alla sospensione e alle grandi ruote, il Duett 2 è molto maneggevole; inoltre, il passeggino si richiude su in modo compatto.