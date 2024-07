Giocattoli galleggianti per bambini: quali sono i più amati?

Per quanto riguarda i giocattoli galleggianti c’è davvero l’imbarazzo della scelta; oltre ai classici giocattoli da spiaggia come secchiello, paletta e formine, questi sono fra gli accessori più amati per rendere le giornate al mare, al fiume, al lago o in piscina, e in particolar modo il tempo che si passa nell’acqua, divertente e sicuro.

Non possiamo non menzionare gli animali gonfiabili, da anatre ad animali marini come delfini balene, squali e tartarughe; ci sono poi le palline galleggianti, colorate o luminescenti, che possono essere usate, ad esempio, per un bagno notturno.

Molto amati anche barchette e veicoli, perfetti per il bagno o la piscina, che stimolano l’immaginazione, ma anche auto e aerei galleggianti.

Ci sono poi dei giochi educativi, come i puzzle galleggianti, veri e propri pezzi di puzzle che si attaccano alle piastrelle della vasca o galleggiano sulla superficie dell’acqua, oppure lettere e numeri galleggianti, ottimi per imparare giocando durante il bagno.

Via libera anche ai giochi interattivi come spruzzini e pistole ad acqua, perfetti per il divertimento estivo all’aperto, oppure ai giochi di lancio, come gli anelli galleggianti che i bambini possono cercare di prendere.

Infine, non dimentichiamo tappetini e isolotti galleggianti, dove i bambini possono sdraiarsi o sedersi, e personaggi e figure galleggianti, dei film o dei cartoni animati preferiti.

Consigli per la sicurezza dei bambini

Naturalmente, l’utilizzo dei giocattoli galleggianti è subordinato al rispetto di determinate regole di sicurezza per fare in modo che il gioco sia piacevole e privo di pericoli per i più piccoli; prima di tutto, è fondamentale che i giocattoli vengano usati sotto la supervisione di un adulto, soprattutto nel caso di galleggianti che potrebbero ribaltarsi e portare all’annegamento.

In secondo luogo è molto importante controllare la qualità del giocattolo, a partire dalle etichette di sicurezza e dalle certificazioni: è bene accertarsi che i giocattoli abbiano certificazioni di sicurezza, come CE (Conformité Européenne) o ASTM (American Society for Testing and Materials).

Fondamentale anche assicurarsi che i materiali con cui i giocattoli sono realizzati siano non tossici, ovvero privi di BPA, ftalati e altre sostanze chimiche nocive.

Meglio evitare i piccoli pezzi per i bambini sotto i 3 anni, evitando giocattoli con parti piccole che potrebbero essere ingerite o inalate, e preferite giocattoli facili da afferrare e maneggiare per i bambini.

Molta attenzione deve essere data, ovviamente, anche alla scelta di materiali durevoli, che non si rompano facilmente, e alle superfici lisce, senza bordi talgienti o parti che potrebbero causare lesioni.

I giocattoli devono essere stabili e non capovolgersi facilmente, riducendo il rischio di soffocamento, e devono essere facili da afferrare e recuperare dall’acqua. Meglio scegliere giocattoli che possono essere facilmente asciugati e puliti per prevenire la formazione di muffa e batteri, o che possono essere lavati in lavastoviglie o con acqua e sapone.

Per orientarsi nella scelta si possono leggere le recensioni e le valutazioni online, affidandosi a rivenditori specializzati oppure a piattaforme online rinomate.

