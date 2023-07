La piscinetta per neonati, come far divertire i piccolini in acqua senza rischi

In estate la piscinetta per neonati è uno dei modi migliori per far divertire i piccolini nell'acqua senza rischi. Ecco quali modelli e tipologie possono essere acquistate.

Queste piscinette si possono usare indifferentemente in giardino o al mare, generalmente sono ripiegabili, occupano poco spazio e sono quindi facilmente trasportabili; inoltre non esistono solamente i modelli gonfiabili, per cui si può evitare l’uso di compressori e pompe.

I vantaggi di una piscinetta gonfiabile

L’acqua è ovviamente l’elemento naturale per i neonati: per 9 mesi, infatti, sono stati protetti e cullati dal liquido amniotico, che è simile all’acqua. Una volta fuori dal ventre materno, quindi, l’acqua resta uno degli elementi in cui i piccolini si trovano più a loro agio, motivo per cui metterli in una piscinetta è un modo per farli divertire ma anche per farli sentire al sicuro.

Riempire una piscinetta con poca acqua, in cui inserire dei giochini come palline o pupazzetti di plastica morbida, quindi, è uno dei modi migliori per far divertire i bambini più piccoli facendoli sentire a proprio agio.

Ma la piscinetta, se portata al mare, può avere anche un’altra funzione: riempirla di acqua dolce, infatti, permetterà ai genitori di sciacquare velocemente il bambino dopo il bagnetto in mare, perché, come sappiamo, è molto importante togliere il salmastro dalla pelle dei neonati, che può seccarsi molto facilmente proprio a causa del sale dell’acqua marina.

Le tipologie di piscinetta per neonati

Come accennato, non esistono solo le piscinette per neonati gonfiabili, anche se quelle con diverse camere d’aria sono le più diffuse.

Per quanto riguarda questo tipo abbiamo le piscinette semplici ma anche i modelli con tetto, ovvero quelli che formano una cupola sopra il bimbo, così da ombreggiare e schermare i raggi solari.

C’è anche la piscinetta per neonato pieghevole, che non richiede di essere gonfiata ma solo montata, che in genere presenta un meccanismo automatico o facilissimo, che prevede un montaggio rapido e pratico.

Tra i modelli di questo genere, c’è anche la piscinetta da spiaggia, che ha la parte centrale morbida da infilare in una buca fatta nella sabbia, dove mettere l’acqua. In questo modo il bordo sarà sempre filo-terra.

A cosa fare attenzione?

Quando ci si appresta a scegliere una piscinetta per neonato è di estrema importanza valutare alcuni aspetti, in primis la durezza dei materiali, che non devono rompersi facilmente, e in secondo luogo la struttura, che non deve ovviamente ribaltarsi.

La piscina, inoltre, deve essere in grado di attutire qualsiasi tipi di urto, per evitare che il bambino possa farsi male; non va dimenticato che la piscina deve essere collocata su un terreno rigido e pianeggiante, dopo aver verificato che non ci siano elementi che possano forare il materiale, come sassolini o legnetti.

Per una maggiore sicurezza, si suggerisce comunque di posizionare al di sotto della piscina un tappeto gioco, così da rendere più stabile la struttura e il piano d’appoggio.

I migliori 6 modelli di piscinetta per neonati

Vediamo una carrellata di piscinette per neonati che possono essere acquistate su Amazon.

1.Intex piscina 3 anelli per la spiagga

Intex- Piscina Baby Pool 3 Anelli per la Spiaggia La piscina da spiaggia Intex è perfetta per il divertimento al mare dei bambini, comoda, facile da montare, è disponibile in diversi colori per trascorrere momenti felici in vacanza. 12 € su Amazon 13 € risparmi 1 € Pro Dimensioni: 61cmx22cm

Facilmente lavabile, resistente

Età 1-3 anni

3 anelli Contro Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi

2. Piscinetta Bestway

Bestway, Piscinetta Fondo gonfiabile Una piccola piscinetta, disponibile in più colori, di dimensioni 64x25cm, ideale per bambini molto piccoli, con pannelli laterali colorati e base gonfiabile. 10 € su Amazon Pro Il fondo gonfiabile è perfetto e protegge dagli urti

Le varie scritte delle normative sono molto evidenti

Si gonfia facilmente con una pompa adatta Contro Nessuno

3. Intex Baby stella marina

Intex, Baby Stella Marina La piscinetta per neonato con parasole a forma di stella marina di Intex è gonfiabile e facilmente trasportabile anche in vacanza. 29 € su Amazon Pro La piscina è abbastanza grande

La stella marina superiore fa la giusta ombra sulla testa

Ci stanno bene anche due bimbi Contro Nessuno

4. LUDI piscina da spiaggia

Ludi, Soleil Piscina da Spiaggia Con picchetti Una piscinetta davvero originale e unica, con parte centrale morbida, da poter inserire nella sabbia o in una buca, per mettere dell’acqua o anche i giochi. Il bimbo si sentirà al sicuro e anche i genitori saranno più sereni. 25 € su Amazon Pro Si chiude facilmente

Ha una comoda sacchetta per riporla

È fornita con giochini e formine di ottima qualità Contro Nessuno

5. Bestway piscina gonfiabile

Bestway, Piscina Gonfiabile per Bambini La piscina per neonato di Bestway ha un design molto semplice, le misure sono 70x30cm, la base non è gonfiabile mentre lo sono solo le pareti. 4 € su Amazon 11 € risparmi 7 € Pro Il materiale è sicuro

L'altezza è giusta Contro Non mantiene la forma tonda

6. Intex Baby fungo