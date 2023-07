Tappeto gioco da esterno per bambini, come scegliere quello giusto

Per la bella stagione un tappeto gioco da esterno può essere la soluzione ideale per far divertire i bambini in tutta sicurezza. Vediamo come sceglierlo e quali aspetti tenere in considerazione prima di acquistarne uno.

Naturalmente rimangono tutte le accortezze che si hanno generalmente nelle giornate estive: bisogna evitare di far uscire i bambini nelle ore troppo calde, proteggerli con un’adeguata crema solare e con l’abbigliamento giusto e, nel caso delle gite fuori porta nel verde, attrezzarsi anche con qualcosa che tenga lontane le fastidiose zanzare.

E se è vero che stare a piedi nudi nell’erba sia una sensazione bellissima e rigenerante, lo è anche il fatto di non dover mai dimenticare la sicurezza dei più piccoli; per questo, può essere utile dotarsi di un tappeto gioco da esterno, che fa divertire il bambino in totale sicurezza.

Perché acquistare un tappeto gioco da esterno?

Prima di tutto capiamo cos’è un tappeto gioco da esterno: parliamo ovviamente di una base, simile a una coperta, da mettere su una superficie esterna dove il bambino giocherà, che può essere erba o anche il pavimento di un balcone. Rispetto ai tappetini da interno, presenta uno strato inferiore che isola termicamente, è idrorepellente e ancor più resistente.

È un prodotto molto utile a chi possiede uno spazio all’aperto, come un giardino o anche un grande terrazzo, ma anche a chi viaggia spesso concedendosi gite fuori porta nel bel mezzo della natura, proprio perché i bambini potranno sedervisi sopra senza calpestare il terreno, che potrebbe essere, ad esempio, bagnato o umido, oppure nascondere piccoli insetti, e giocare senza che i giochi si sporchino.

Insomma, è un oggetto che può aiutare a garantire la sicurezza al bambino.

Tipologie e modelli di tappeto da esterno per bambini

Ci sono vari modelli e tipologie di tappeti da esterno per bambini, a partire dalla grandezza: in genere sono molto ampi, in modo da garantire maggiore libertà di movimento ai piccoli, o di ospitarne più di uno.

Sono poi idrorepellenti e caratterizzati da uno strato isolante. In genere sono pieghevoli, arrotolabili e, in ogni caso, pensati per occupare il minor spazio possibile, anche alla luce di un loro utilizzo lontano da casa, ragion per cui devono essere trasportati.

Tra le varie proposte presenti sul mercato ci sono quelli classici, ovvero molto simili ai tappeti gioco indoor, a sacca, utili per racchiudere all’interno anche i giochi, e pieghevoli, che si trasformano in vere e proprie borse con manico per consentire un facile trasporto. Ci sono anche quelli che sono un vero e proprio gioco, come i tappeti con getti d’acqua, perfetti in particolar modo per l’estate e per le giornate più calde in genere.

6 tappeti gioco da esterno per bambini da acquistare online

Come detto esiste una vasta gamma di tappeti gioco da esterno per i bambini, a seconda dell’utilizzo che se ne intende fare, o del luogo in cui presumibilmente andranno usati.

Anche su Internet, ovviamente, esiste un’ampia scelta di tappeti gioco da esterno, e quelli proposti qui sotto sono i migliori che potete acquistare su Amazon.

1.Tappeto Bambini Gioco

Tappeto Bambini Gioco Questo tappeto gioco può essere usato all'interno o all'esterno, è realizzato in materiale XPE privo di BPA, sicuro e non tossico, è double face e può essere arrotolato fino a una dimensione compatta per riporlo o trasportarlo più facilmente. È inoltre impermeabile al 100%, facile da pulire, ed è antiscivolo. 39 € su Amazon Pro In materiale XPE privo di BPA, sicuro e non tossico

Impermeabile al 100% e facile da pulire Contro Nessuno

2. Coperta da picnic pieghevole SONGMICS

SONGMICS, Coperta da Picnic Sembra una borsa colorata quella firmata da Songmics ma di fatto è una coperta da esterno per fare picnic ma anche per giocare all’aperto. È trapuntata e molto robusta e si può lavare in lavatrice. 24 € su Amazon Pro Facile da trasportare

Si lava facilmente

Estremamente isolante, anche se la terra è umida Contro Nessuno

3. TRESKO coperta da picnic

TRESKO, coperta da picnic XXL Tresko firma la coperta da esterno per picnic impermeabile e termoisolante. Si tratta di un modello XXL (200x200cm), con strato superiore in pile e che si richiude facilmente diventando una pratica borsa. 26 € su Amazon Pro Pratica, comoda e grande

Leggera e facile da trasportare Contro Lo strato in pile non è adatto all'estate

4. HX&KF Coperta per picnic

HX&KF Coperta per picnic La coperta HX&KF Picnic è abbastanza grande per adattarsi a 6-8 adulti, dando ai bambini una grande area per giocare. Realizzata in 3 strati, ha un tessuto robusto nella parte superiore, cotone morbido per il centro e il supporto in tessuto resistente. È impermeabile e si lava in lavatrice. 25 € su Amazon Pro Molto spaziosa

3 strati Contro Nessuno

5. Peradix tappeto gioco d’acqua rotondo

Peradix, Tappetino Gioco d'Acqua per Bambini Gioco d'acqua Peradix propone questo tappeto piscinetta da esterno che permette di far giocare i bambini fuori casa con i suoi spruzzi d’acqua. La forma rotonda (diametro 170cm) è caratterizzata da un piccolo bordo che offre maggiore protezione. 19 € su Amazon 29 € risparmi 10 € Pro Ottimo gioco ad acqua per bambini

Si richiude facilmente

Divertimento assicurato Contro Nessuno

6. Peradix Tappetino Gioco d’Acqua per Bambini