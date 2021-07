Bambini sicuri e al riparo dai raggi UV con la piscina da spiaggia

Per far divertire il bambino in totale sicurezza e al riparo dal sole si può ricorrere all'uso della piscina da spiaggia. I migliori modelli da acquistare direttamente online per il comfort del piccolo e il relax di mamma e papà

I bambini, si sa, amano giocare con l’acqua che rappresenta per loro non solo un gioco divertente ma anche un’ottima fonte di refrigerio. Fare la spola dall’ombrellone al mare con il bambino in braccio e la sabbia che scotta non è sempre il massimo per mamma e papà.

Ecco che la piscina per la spiaggia risulta essere un elemento utile che non può mancare durante le vacanze al mare. Scopriamo le tipologie e le migliori 6 da acquistare comodamente online.

Piscina da spiaggia per bambini: a cosa serve?

Per favorire il relax dei genitori e, allo stesso tempo, fare in modo che il bambino si diverta in acqua, la piscina da spiaggia è il prodotto più indicato.

Usare una piscina da spiaggia per il bebè servirà principalmente a:

mettere in sicurezza i bambini da possibili pericoli che un bagno in mare aperto potrebbe avere;

i bambini da possibili pericoli che un bagno in mare aperto potrebbe avere; lasciare che i bimbi si godano la giornata al mare ma al riparo dai raggi UV , dannosi per la pelle delicata del piccolo, posizionando la piscina sotto l’ombrellone. Ricordiamo che l’uso della protezione solare è sempre consigliata anche sotto l’ombrellone per evitare scottature nei bambini;

, dannosi per la pelle delicata del piccolo, posizionando la piscina sotto l’ombrellone. Ricordiamo che l’uso della protezione solare è sempre consigliata anche sotto l’ombrellone per evitare scottature nei bambini; a far giocare i bambini con i giochi preferiti restando comodamente all’interno della piscina.

Infine, la piscina da spiaggia è facile da montare e leggera da trasportare. Una volta gonfiata, in pochi minuti, è pronta per essere usata.

Consigliati da noi In piscina e al mare in sicurezza con i braccioli per bambini Una guida al supporto dei genitori per scegliere in totale sicurezza i braccioli per i propri bambini più idonei al mare e in piscina. La lista de...

Le tipologie di piscina da spiaggia

In commercio esistono diverse tipologie di piscine da spiaggia, da quella classica gonfiabile per i più piccini a quelle con copertura per riparare dai raggi del sole sino a quelle a forma di animali.

La scelta della migliore dipenderà da alcune caratteristiche da considerare come: l’età del bambino (1-3 anni), la presenza o meno di una copertura dai raggi UV, da preferire, e la facilità di trasporto e montaggio. Vediamole:

tenda con piscina da spiaggia: è una delle soluzioni più complete per il divertimento del bambino. La copertura annessa si può facilmente staccare anche se è preferibile lasciarla per una maggiore protezione dai raggi UV; piscina gonfiabile: tra le più acquistate e usate dai genitori per i propri figli. Disponibile in diverse dimensioni, dalla forma rotonda, si gonfia facilmente ed è altrettanto facile da trasportare; piscina multisensoriale: rispetto alla classica piscina gonfiabile, questo modello è più completo poiché presenta anche degli accessori aggiuntivi atti a far vivere esperienze sensoriali al bebè come la presenza di sonagli o di luci; piscina a forma di castello o animali: sono piscine anch’esse gonfiabili e facili da montare. Sono disponibili sul mercato in diverse forme, dal castello alle diverse forme di animali. Molto apprezzate dai bambini per un’esperienza di gioco entusiasmante.

Piscina da spiaggia: le migliori da acquistare online

Divertirsi in tutta sicurezza e rispettando l’igiene del bambino è più semplice utilizzando la piscina da spiaggia. Ecco le migliori 6 da acquistare direttamente sull’e-commerce per il proprio bebè in vacanza.

Glymnis Tenda da Spiaggia Bambini con Protezione Solare UPF 50+, Blu Godere il divertimento estivo e il fresco ai bambini al mare? Con la piscina-tenda Glymnis è facile e divertente: ottima anche come protezione dai raggi UV. 34 € su Amazon Pro Tessuto Tenda: poliestere 190T, che può impedire ai raggi solari

Facile da montare, la tenda si può staccare

Dimensioni: 120 x 80 x 70 cm e il peso è di solo 700 grammi

Dotata di 8 chiodi e 4 corde antivento

Utile in spiaggia, al parco e in casa

Può ospitare due bambini dai 0 ai 3 anni Contro Nessuno

Intex- Piscina Baby Pool 3 Anelli per la Spiaggia La piscina da spiaggia Intex è perfetta per il divertimento al mare dei bambini, comoda, facile da montare, è disponibile in diversi colori per trascorrere momenti felici in vacanza. 10 € su Amazon Pro Dimensioni: 61cmx22cm

Facilmente lavabile, resistente

Età 1-3 anni

3 anelli Contro Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi

Intex, Piscina Baby Polipo Con Parasole Baby Polipo è una simpatica piscinetta con tetto a forma di polipetto colorata e originale, ideale per bambini molto piccoli. 10 € su Amazon 11 € risparmi 1 € Pro Piscina comoda, leggera e maneggevole

Non è troppo piccola

Il polipo protegge i bimbi dal sole e permette anche di appoggiare eventualmente un telo come ulteriore protezione Contro Nessuno

Ludi, Soleil Piscina da Spiaggia Con picchetti Una piscinetta davvero originale e unica, con parte centrale morbida, da poter inserire nella sabbia o in una buca, per mettere dell’acqua o anche i giochi. Il bimbo si sentirà al sicuro e anche i genitori saranno più sereni. 25 € su Amazon Pro Si chiude facilmente

Ha una comoda sacchetta per riporla

È fornita con giochini e formine di ottima qualità Contro Nessuno

Bestway, Piscina Gonfiabile per Bambini La piscina per neonato di Bestway ha un design molto semplice, le misure sono 70x30cm, la base non è gonfiabile mentre lo sono solo le pareti. 4 € su Amazon 11 € risparmi 7 € Pro Il materiale è sicuro

L'altezza è giusta Contro Non mantiene la forma tonda