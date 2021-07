In piscina e al mare in sicurezza con i braccioli per bambini

Una guida al supporto dei genitori per scegliere in totale sicurezza i braccioli per i propri bambini più idonei al mare e in piscina. La lista dei migliori da acquistare online.

Ma prima dell’acquisto è di vitale importanza conoscere alcune caratteristiche che renderanno l’esperienza acquatica del bambino il più serena possibile. Scopriamo, dunque, perché i braccioli sono utili e quali sono i migliori prodotti disponibili sul mercato da poter acquistare online.

Braccioli per bambini: perché sono utili?

Utili al mare e in piscina, i braccioli permettono al bimbo di sguazzare in acqua (sempre sotto la sorveglianza di un adulto) in autonomia. Sono ideali anche per i più piccoli per sviluppare l’acquaticità neonatale.

Con l’utilizzo dei braccioli, i bambini sperimentano la libertà dei movimenti in acqua in totale sicurezza, sviluppano e rafforzano l’apparato muscolo-scheletrico. Essendo dei supporti per il nuoto (per bambini a partire dai 2 ai 6 anni), permettono un movimento agevole e fluido al bimbo e, dunque, un approccio più naturale all’acqua.

Inoltre, i braccioli sono utilissimi per inizializzare il bambino ai primi movimenti tipici del nuoto. Con il loro utilizzo il piccolo sarà più propenso a lasciarsi andare, una volta acquisita la giusta sicurezza, alla pratica sportiva.

Braccioli per bambini: guida all’acquisto

Al fine di rendere il momento del bagno a mare o in piscina tranquillo, divertente e sicuro per i bambini, la prima valutazione obbligatoria che i genitori dovranno fare riguarda la sicurezza dei braccioli.

Secondo la normativa vigente in materia di sicurezza dei bambini in acqua, è bene accertarsi che i galleggianti siano stati realizzati rispettando le norme europee. A tale proposito, i braccioli, anche se spesso venduti nei negozi di giocattoli non sono classificati come giocattoli ma come dispositivi di protezione individuale.

Come tali su di essi deve essere affisso il marchio CE e rispondere, dunque, ai requisiti della Direttiva 89/686/CEE, essere conformi alla norma EN 13138-1 ed essere verificati da un Ente Notificato per la Direttiva DPI.

In particolare, la norma EN 13138-1 specifica:

prove di galleggiamento;

prove di tenuta d’aria;

la presenza di due camere d’aria distinte che devono essere sempre gonfiate completamente;

l’avvertenza massima sul peso che può essere sostenuto dai braccioli.

Inoltre, è da ricordare che i braccioli non proteggono il bimbo dal rischio di annegamento. Per tale motivo è indispensabile sempre la supervisione di un adulto.

In ultimo, altre caratteristiche da prendere in considerazione prima dell’acquisto dei braccioli riguardano:

età del bimbo ;

; misure del braccio del bambino.

Braccioli per bambini: i migliori online

Abbiamo selezionato tra i migliori braccioli per bambini disponibili in commercio da poter acquistare immediatamente per trascorrere momenti al mare o in piscina, in totale sicurezza.

Braccioli Frozen per Bambine, (23 x 15 cm) Divertirsi al mare o in piscina in totale sicurezza è possibile con i braccioli Frozen, ideali per bambine dai 3 ai 6 anni. 9 € su Amazon Pro Età: 3-6 anni

Leggeri e pratici

Facilmente lavabili

Dimensioni: 23x15 cm

Materiale: PVC Contro Nessuno

SEVYLOR - Braccioli galleggianti per Bambini (2-6 anni) I braccioli galleggianti SEEVYLOR sono il supporto migliore per imparare a nuotare, con chiusura di sicurezza posteriore, il bambino è libero di nuotare e sguazzare in acqua senza pericolo. 45 € su Amazon Pro Età: per bimbi tra 2 e 6 anni e/o 15-30 kg

2 in 1: Braccioli e Giubbetto di salvataggio con chiusura di sicurezza

Materiale: poliestere

Disponibile in diversi colori e fantasie

Leggero: solo 170 gr Contro Nessuno

Bestway - Braccioli Spider-Man, Dimensione 23 x 15 cm I braccioli perfetti per bimbi dai 2 ai 6 anni, leggeri, comodi e sicuri: con due camere d'aria che permettono libertà di movimento al bimbo e sicurezza. 5 € su Amazon Pro Età: 2-6 anni

Dimensioni: 23x15 cm

Valvole di sicurezza

2 camere d'aria Contro Nessuno

Speedo Armbands Ju, Braccioli Bambino (0-2 Anni) Adatti per i piccoli nuotatori che hanno voglia di imparare a nuotare: i braccioli Speedo Junior sono leggeri e sicuri, il prodotto ideale per la piscina e il mare. 18 € su Amazon Pro Età: 0-2 anni (disponibili anche fino ai 12 anni)

Materiale: PVC resistente di alta qualità

Conforme a tutti i principali standard di sicurezza

Facili da indossare anche da gonfiati Contro Nessuno