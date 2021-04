Stimola i sensi (e calma il bebè), scopriamo il sonaglio per neonato

Il sonaglio per neonato è uno strumento utile per sviluppare e affinare quasi tutti i sensi del bebè, dall'udito alla coordinazione occhio-mano. Ecco i migliori da acquistare.

È uno dei primi giochi che il bambino apprezzerà durante il giorno e che gli permetterà di trascorrere il tempo divertendosi e imparando a distinguere i primi suoni e non solo. Ma quali caratteristiche deve avere un sonaglio per neonati? E perché risulta importante acquistarne uno per il bimbo?

A cosa serve il sonaglio per neonato?

Quasi ogni bambino ne possiede uno: da quelli morbidi dai colori tenui che si attaccano alla culla, a quelli montessoriani oppure all’uncinetto, sino ai classici della Disney. Ma a cosa serve, nello specifico, il sonaglio per neonato? Scopriamolo nel dettaglio:

sviluppo coordinazione mano-occhio : intorno ai 4 mesi di vita, il sonaglio richiede al neonato alcune attività che prevedono una sufficiente padronanza della coordinazione mano-occhio e della motricità fine;

: intorno ai 4 mesi di vita, il sonaglio richiede al neonato alcune attività che prevedono una sufficiente padronanza della coordinazione mano-occhio e della motricità fine; sviluppo della curiosità : intorno ai 6 mesi invece attraverso il movimento del sonaglio e la conseguente produzione del suono, il bambino viene stimolato e incuriosito affinando, man mano, i sensi;

: intorno ai 6 mesi invece attraverso il movimento del sonaglio e la conseguente produzione del suono, il bambino viene stimolato e incuriosito affinando, man mano, i sensi; sviluppo tattile : attraverso il sonaglio il bebè inizia a sperimentare con il tocco delle dita forme e superfici diverse sviluppando così il senso del tatto;

: attraverso il sonaglio il bebè inizia a sperimentare con il tocco delle dita forme e superfici diverse sviluppando così il senso del tatto; riconoscere i colori : lo sviluppo visivo è premiato attraverso il sonaglio che permette al neonato di iniziare a riconoscere i colori;

: lo sviluppo visivo è premiato attraverso il sonaglio che permette al neonato di iniziare a riconoscere i colori; il sonaglio serve anche come diversivo, per i genitori, per distrarre il neonato in alcuni particolari momenti della giornata come il cambio del pannolino, la passeggiata all’aria aperta o per calmare il bebè se è particolarmente stanco o nervoso.

Sonaglio per neonato: tipologie e caratteristiche

Il sonaglio per il neonato è un regalo molto apprezzato sia per i genitori, sia per il bambino che ne apprezzerà la giocosità. In commercio si trovano una vasta gamma di sonagli pensati per i bebè: dai design più creativi ai modelli più semplici. Ma prima di scegliere quello giusto, scopriamo le caratteristiche principali dei sonagli:

dimensioni ridotte : facili da trasportare in giro;

: facili da trasportare in giro; leggeri : facilmente maneggevoli per le piccole mani del bebè;

: facilmente maneggevoli per le piccole mani del bebè; tipo di materiale utilizzato : per la sicurezza del neonato la scelta del sonaglio dovrebbe ricadere su un sonaglio realizzato con materiali atossici, meglio optare per i modelli scandinavi, prediligendo materiali ecologici come il cotone e il lino;

: per la sicurezza del neonato la scelta del sonaglio dovrebbe ricadere su un sonaglio realizzato con materiali atossici, meglio optare per i modelli scandinavi, prediligendo materiali come il cotone e il lino; se si sceglie un prodotto in plastica prestare attenzione che non siano presenti i ftalati, sostanze usate per rendere più morbido e flessibile il PVC, così come la formaldeide, l’APEO e il BPA (bisfenolo), utilizzato nella produzione della plastica.

Per ciò che riguarda le tipologie presenti sul mercato, si possono scegliere tra diversi sonagli a seconda del gusto personale:

sonaglio in argento : dal design raffinato ed elegante, il sonaglio in argento è atossico e presenta importanti proprietà antibatteriche che favoriscono la buona salute del bambino;

: dal design raffinato ed elegante, il sonaglio in argento è atossico e presenta importanti che favoriscono la buona salute del bambino; sonaglio in legno : molto leggeri e facili da tenere in mano, sono resistenti agli urti;

: molto leggeri e facili da tenere in mano, sono resistenti agli urti; sonaglio montessoriano : dalle forme più disparate e realizzati in legno, questi sonagli favoriscono lo sviluppo sensoriale e cognitivo del bambino. Sono adatti per i bambini un po’ più grandi;

: dalle forme più disparate e realizzati in legno, questi sonagli favoriscono lo sviluppo sensoriale e cognitivo del bambino. Sono adatti per i bambini un po’ più grandi; sonaglio in peluche : morbidi e leggeri, disponibili in diverse forme, sono adatti per i più piccoli perché maneggevoli. Ideali da appendere sulla carrozzina, culla o passeggino. Sono facilmente lavabili in lavatrice;

: morbidi e leggeri, disponibili in diverse forme, sono adatti per i più piccoli perché maneggevoli. Ideali da appendere sulla carrozzina, culla o passeggino. Sono facilmente lavabili in lavatrice; sonaglio in plastica : il classico scelto dai genitori. Il materiale in plastica morbida è perfetto per massaggiare le gengive senza nuocere alla salute del bebè;

: il classico scelto dai genitori. Il materiale in plastica morbida è perfetto per massaggiare le gengive senza nuocere alla salute del bebè; sonaglio all’uncinetto: realizzato in soffice cotone possibilmente biologico 100%, riproducono le fattezze di frutta e verdura ma anche altre forme come animali, ecc. Inoltre, il bimbo da grande potrà riutilizzare questi sonagli in giochi imitativi come il gioco della cucina (con frutta e verdura), o lo zoo (con gli animali).

Migliori 6 sonagli per neonato da acquistare online

Una delle idee regalo per il baby shower potrebbe essere rappresentata dal sonaglio per il futuro bimbo. Di seguito abbiamo selezionato alcuni tra i modelli più belli e sicuri per il neonato.

Fisher-Price Le Maracas per Neonati (+3 Mesi) Il modo migliore per affinare e sviluppare il senso della musicalità nel neonato? Il gioco sensoriale Le Maracas della Fisher-Price ha proprio questo obiettivo: giocare ed esplorare il mondo non è mai stato così divertente e sicuro. 10 € su Amazon 11 € risparmi 1 € Pro Rafforza le capacità motorie e sensoriali

Ideale per sviluppare il senso uditivo

Estremità morbida grazie al "pom-pom"

Contro Non adatto prima dei 3 mesi di vita

Mamimami Home Giocattolo Bambino - Sonaglio Montessori Legno Lo sviluppo motorio, tattile, uditivo e sonoro del bambino è facilitato dal set giocattoli Montessoriani Mamimami Home. 36 € su Amazon Pro Set 5 pezzi: giocattoli per dentizione, massaggiagengive, sonaglio

Materiale: 100% di faggio naturale, non tossico, ecologico e anti-fungo

Legno morbido per le gengive delicate dei neonati Contro Nessuno

TUMAMA Giocattolo da Appendere per Passeggino, Sonaglio +3 mesi Un mondo di colori, suoni e divertimento per il bebè con TUMAMA, i giocattoli sensoriali che si appendono al passeggino o alla culla del neonato. 21 € su Amazon Pro Materiale: peluche con morbido riempimento in cotone PP

Stimola la vista, l'udito e il tatto

Adatto dai 0 ai 12 mesi

Lavabile in lavatrice Contro Nessuno

Clementoni Disney Baby Minnie Morbido Anello Sonaglino L'esperienza tattile del neonato affiancata allo sviluppo uditivo e sonoro: tutto questo grazie al sonaglio Clementoni - Disney il neonato trascorrerà momenti di puro divertimento e relax. 10 € su Amazon Pro Adatto dai 0 ai 18 mesi

Lavabile in lavatrice

I diversi materiali stimolano la percezione tattile

I sonagli stimolano l'udito del bebè

Materiale: morbido peluche Contro Nessuno

BAMBOLINO TOYS - Sonaglino in Argento bambini unisex Un regalo elegante e simpatico per il bebè: il sonaglio in argento unisex firmato BAMBOLINO TOYS sarà il dono giusto per un evento importante ma non solo. 14 € su Amazon Pro Materiale: Legno e Argento

Sonaglio per stimolare la percezione uditiva

Design raffinato ed elegante

Contro Nessuno