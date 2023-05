Gonfiabili mare per bambini: 4 consigli per usarli in sicurezza e i modelli migliori

L'estate è alle porte, e per far divertire i bambini in acqua non c'è niente di meglio dei gonfiabili mare. Ecco alcuni consigli per usarli in sicurezza e i modelli migliori da scegliere.

Oltre a salvagente e braccioli, utili soprattutto per i più piccoli, mamme e papà spesso optano per i gonfiabili, materassini dalle forme diverse che possono ospitare anche più di un bambino e farli divertire nell’acqua in totale sicurezza.

Bambino (1-6 anni) Bambini in spiaggia: come proteggerli durante le vacanze al mare Consigli per una vacanza al mare con bambini piccoli al seguito, tra sicurezza e piccole accortezze che aiuteranno tutti a vivere al massimo il per...

Gonfiabili mare per bambini: tipologie e forme

Ci sono davvero tante tipologie e forme di gonfiabili per bambini. Si parte, ad esempio, dalla più classica ciambella, che è indicata in particolar modo quando il bambino è piuttosto piccolo e ancora non sa destreggiarsi bene in acqua. Alcuni modelli presentano anche dei parasole per i neonati o delle bretelle per “legarli” ed essere così totalmente sicuri. Si passa poi ai gonfiabili che hanno la forma di un animale, più o meno grandi.

Uno dei grandi classici è senza dubbio il gonfiabile a forma di unicorno, super colorato e capace di ospitare anche più di un bambino alla volta. Ma sufficientemente spaziosi sono anche i gonfiabili a forma di cammello, di tartaruga o di fenicottero. Ci sono poi i gonfiabili da “cavalcare”, come quelli a forma di orca, di delfino o di balena.

Per i bambini più “sportivi” l’ideale potrebbe essere un gonfiabile a forma di acquascooter, mentre se quello che i vostri bimbi desiderano è stare rilassati e farsi cullare dolcemente dalle onde del mare allora il gonfiabile che fa al caso loro potrebbe essere il classico materassino.

4 consigli per usare i gonfiabili in modo sicuro

Quando si parla di bambini al mare è ovviamente importante sottolineare quanto la sicurezza sia il primo e fondamentale aspetto da considerare. Se per proteggerli dal sole è indispensabile dotarsi di un’ottima crema solare, per quanto riguarda l’uso dei gonfiabili ci sono alcuni aspetti da tenere presenti.

Tenete d’occhio lo spessore del materiale : visto che i gonfiabili sono costituiti generalmente da PVC, se questo fosse troppo sottile si rischierebbe di vedere il gonfiabile bucarsi o tagliarsi alla prima occasione. Gonfiabili di scarsa qualità hanno inoltre i bordi taglienti, che potrebbero ovviamente provocare fastidi ai bambini.

: visto che i gonfiabili sono costituiti generalmente da PVC, se questo fosse troppo sottile si rischierebbe di vedere il gonfiabile bucarsi o tagliarsi alla prima occasione. Gonfiabili di scarsa qualità hanno inoltre i bordi taglienti, che potrebbero ovviamente provocare fastidi ai bambini. Scegliete gonfiabili non trasparenti: i raggi UV causano la perdita di colore dei gonfiabili, e le plastiche trasparenti sono appunto quelle che risentono di più del problema. Le stampe su questi gonfiabili possono scollarsi ed essere ingerite dai bambini.

Controllate la garanzia della CE : è indispensabile verificare che i prodotti siano garantiti e certificati dagli standard della Comunità Europea, visto che nei gonfiabili sono presenti alcuni prodotti chimici, gli ftalati – utili a conferire elasticità ai materiali plastici -, che devono essere in quantità minima per non arrecare danni.

: è indispensabile verificare che i prodotti siano garantiti e certificati dagli standard della Comunità Europea, visto che nei gonfiabili sono presenti alcuni prodotti chimici, gli – utili a conferire elasticità ai materiali plastici -, che devono essere in quantità minima per non arrecare danni. Risciacquate il gonfiabile dopo l’uso: il sale del mare potrebbe avere un’azione corrosiva sul PVC.

Naturalmente è buona norma essere presenti mentre i bambini usano i gonfiabili in acqua e, più in generale, mentre fanno il bagno in mare; se non si vuole entrare in acqua con loro, è importante che un adulto resti comunque sulla riva a osservarli per essere pronto a intervenire in caso di necessità. Alcuni genitori potrebbero preferire al gonfiabile una comoda piscina da spiaggia.

Salute e Benessere Bagno in acqua dopo mangiato: sì o no? Come evitare la congestione nei bambini Cosa c'è di vero nell'indicazione di aspettare tre ore dopo mangiato prima di fare il bagno? Ne abbiamo parlato con la pediatra per vivere in sicu...

6 gonfiabili mare per bambini da acquistare online

Sui gonfiabili da mare per bambini, come detto, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ecco alcuni dei modelli più simpatici e carini che potete trovare su Amazon.

1. Peradix Salvagente per neonati con parasole

Peradix Salvagente per neonati con parasole Baby Float è adatto per l'età 9-36 mesi, e può aiutare il bambino a esercitare i muscoli delle gambe. È realizzato in materiale di PVC estremamente resistente con uno spessore di 0,3 mm, facile da gonfiare. Grazie al parasole regolabile mantiene il bambino al fresco e lontano dai raggi solari. 26 € su Amazon 29 € risparmi 3 € Pro Con parasole regolabile

In materiale sicuro Contro Nessuno

2. Free Swimming, salvagente gonfiabile per bambini

Free Swimming, salvagente gonfiabile per bambini Questo salvagente è disponibile in diverse taglie: per età compresa tra 3 e 7 mesi, peso 5-10 kg (taglia S); età 5-18 mesi, peso 5,9-17,2 kg (taglia L), età 1,5-6 anni, peso 12,7-21,8 kg (taglia XL). Aiuta il bambino ad avere una postura ideale per il nuoto, lasciando che apprenda facilmente a calciare e nuotare in posizione orizzontale (invece che verticale), è rialzato davanti e allargato ai lati, per evitare che si capovolga, ha un supporto inferiore morbido per evitare che il bambino scivoli fuori. 22 € su Amazon 24 € risparmi 2 € Pro Consente al bambino di avere la giusta postura

Disponibile in taglie diverse Contro Nessuno

3. Gonfiabile per bambino acquascooter

Gonfiabile per bambino acquascooter Il gonfiabile a forma di moto d'acqua è realizzato in materiale sicuro, privo di BPA e non tossico, in vinile resistente. È più spesso del 40% rispetto ai prodotti tradizionali sul mercato e più resistente alle forature. Include una toppa di riparazione. 20 € su Amazon Pro In materiale sicuro, privo di BPA e non tossico

In vinile Contro Nessuno

4. Bestway Cavalcabile gonfiabile a forma di unicorno

Bestway 41114 Cavalcabile gonfiabile a forma di unicorno Il gonfiabile Bestway a forma di unicorno è realizzato con robusto vinile pre-testato e ha maniglie resistenti per comfort. Include anche una toppa di riparazione in caso di incidente. 12 € su Amazon 14 € risparmi 2 € Pro In vinile pre-testato

Con toppa di riparazione in caso di incidente Contro Nessuno

5. Intex Cavalcabile Tartaruga

Intex 57524 - Cavalcabile Tartaruga Questo simpatico gonfiabile a forma di tartaruga è comodo, leggero e maneggevole; si lava facilmente, è resistente e confortevole. È dotato di due maniglie per garantire una maggiore stabilità, e ha il kit di riparazione incluso. 15 € su Amazon Pro Comodo, leggero e maneggevole

Kit di riparazione incluso Contro Nessuno

6. Piscina Salvagente per Bambini