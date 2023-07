Salvagente per neonato, come scegliere quello giusto per vacanze sicure

Per bagni al mare o in piscina con i neonati all'insegna della sicurezza la regola fondamentale è dotarsi di un buon salvagente. Ecco come sceglierlo.

La sicurezza del neonato in acqua

Che si tratti di piscina o mare, occorre ricordare che i bambini più piccoli (almeno fino a 4 anni) possono correre pericoli anche in pochi centimetri d’acqua, e che sono sufficienti appena 3 minuti per annegare. Per questo motivo, per scongiurare il rischio di annegamento, è necessario osservare alcune regole di sicurezza prima di mettere in ammollo i neonati.

Prima di tutto, è fondamentale sorvegliare sempre i bambini in acqua, mantenendo con loro un contatto uditivo e visivo, per essere pronti a intervenire nel giro di pochi istanti. Anche fuori dall’acqua, ovviamente, il bambino deve essere guardato a vista, soprattutto se nei pressi ci sono specchi d’acqua in cui il piccolo potrebbe inavvertitamente cadere.

Altra regola indispensabile è lasciare il bambino nelle mani di persone adulte e consapevoli nel caso ci sia bisogno di affidarlo a qualcuno di diverso dai genitori, soprattutto se deve entrare in acqua assieme al piccolo. Mai lasciare che a occuparsi dei neonati siano altri bambini, neppure se sono fratelli maggiori o cugini. Nel caso si frequenti una piscina è importante assicurarsi che ci sia un bagnino di salvataggio pronto a intervenire in caso di evenienza.

Molto importante è anche evitare che i piccoli si immergano nel momento della digestione, esponendosi al rischio di congestione e quindi di perdita dei sensi, che in acqua è ovviamente molto pericolosa.

Nel caso di laghi, torrenti o bacini artificiali occorre raddoppiare le attenzioni, perché, se apparentemente possono sembrare più sicuri di una piscina o del mare, in realtà questi specchi d’acqua possono nascondere mulinelli o altre insidie che possono risucchiare verso il fondo.

Le tipologie di salvagente per neonato

Per essere certi di poter fare un bagno con il proprio bimbo in totale sicurezza è fondamentale dotarsi di un salvagente; quelli per neonato sono generalmente pensati per inserire il bambino al loro interno, così da proteggerlo completamente e impedirgli di scivolare fuori finendo in acqua.

Non esiste però solo la classica ciambella, soprattutto quando si parla del salvagente per neonato. Tra le tipologie si distinguono varie forme, tonda o squadrata; alcuni presentano una sorta di “mutandina”, in cui il bambino può inserire le gambe, altre delle vere e proprie cinture di sicurezza.

Bambino (1-6 anni) In piscina e al mare in sicurezza con i braccioli per bambini Una guida al supporto dei genitori per scegliere in totale sicurezza i braccioli per i propri bambini più idonei al mare e in piscina. La lista de...

Ci sono poi modelli dotati di protezione solare, quindi abbelliti con furbizia da ombrelli solari o coperture, come quelle a forma di palma o di fungo.

C’è anche un tipo di salvagente per neonato da collo, che consente al piccino di restare a galla ma solamente con la testa, tenendo quindi il resto del corpo in acqua.

Come scegliere il salvagente più adatto

Per scegliere il miglior salvagente per neonato bisogna tenere conto di alcuni fattori.

Peso

Sulle etichette così come sulle confezioni di ogni salvagente neonatale è indicato il peso minimo e massimo supportato – stessa regola che vale anche per pannolini, passeggini e altri beni per la prima infanzia.

Materiali

È sempre bene acquistare un modello certificato, realizzato con materiali sicuri.

Protezione UV

Come detto, alcuni salvagenti per neonato presentano dei parasole, sotto forma di ombrello, tettuccio o forme particolari e divertenti, per riparare il bimbo in acqua dai raggi UV.

Ci sono poi altri elementi che i genitori possono tenere in considerazione, come il brand, in quanto quelli più famosi lo sono perché considerati oltremodo affidabili e sicuri, e l’estetica: anche se non è essenziale, soprattutto per i primissimi mesi, anche l’occhio vuole la sua parte. Al posto di una classica ciambella monocolore, è possibile scegliere un modello più particolare e dalle forme diverse.

5 salvagenti per neonato da acquistare online

Ecco cinque modelli di salvagente per neonato da acquistare su Amazon.

1. Intex My Baby Float

Intex, My Baby Float Il salvagente per neonati di Intex, di colore giallo intenso e forma ovale con schienale e mutandina, è adatto per neonati da 6 a 12 mesi e comprende un kit di riparazione. 8 € su Amazon Pro Buone le rifiniture delle plastiche

Bello e funzionale Contro Troppo grande per un bimbo di 6 mesi

2. Bestway Swim Safe Abc

Bestway, Swim Safe Abc Uno dei più famosi è il salvagente Swim Safe Abc Bestway, dalla forma rotonda, mutandina e piccolo schienale. 3 € su Amazon 9 € risparmi 6 € Pro Salvagente ottimo per bimbi alti dagli 80 cm in su

Non c'è alcun pericolo di ribaltamento Contro La mutandina fa sprofondare il bimbo, ma si può usare capovolgendo la struttura

3. Peradix salvagente neonato

Peradix, Piscina Salvagente Galleggiante Con Tettuccio Un simpatico salvagente a mutandina con parasole staccabile e piccolo volante per far divertire il bimbo. Compra su Amazon Pro Parasole reclinabile

Belli i colori e il design

Facile da gonfiare Contro I buchi per fare entrare le gambe sono troppo stretti

4. Babyswimmer salvagente da collo

BabySwimmer, salvagente da collo Da collo Questa piccola ciambella si mette al collo ed è pensata per favorire il massimo del movimento di gambe e braccia. 15 € su Amazon Pro I neonati si divertono molto con questo salvagente perché consente nuotate a pancia in giù e in su

Ottima qualità e grande comodità

Non si sgonfia Contro Nessuno

5. Peradix salvagente con parasole