Regali di Natale per neo mamme, 19 idee da mettere sotto l'albero

Scegliere il regalo migliore, però, non è sempre facile, ecco perché abbiamo pensato a una lista dei desideri con le proposte più idonee che le neo mamme potrebbero davvero apprezzare: dall’abbigliamento ai prodotti beauty passando per gli accessori e i libri sull’allattamento.

Regali di Natale per neo mamme: consigli di lettura e diari nascite

Un buon libro è sempre una buona idea da regalare, specie se a ricevere il dono è una neo mamma alle prese con una nuova vita. Le idee di lettura sull’argomento sono davvero tante e spaziano dai libri sull’allattamento ai consigli sullo svezzamento e all’organizzazione del primo anno di vita del bebè.

Ma non solo, regalare un diario nascita potrebbe essere un pensiero carino e originale. In base alle preferenze e ai gusti personali così come al budget che si ha a disposizione, si potrà scegliere tra diversi testi.

Lo svezzamento è vostro! Manuale pratico di autosvezzamento Lo svezzamento è una fase della crescita che spaventa molti genitori, ma è più semplice di quanto crediamo: il libro "Lo svezzamento è vostro!" è il manuale perfetto per informarsi sull'argomento. 17 € su Amazon Pro Ideale per lo svezzamento del neonato

I consigli per organizzare i pasti secondo le esigenze della famiglia e del bambino

Comprende l'atlante dei tagli sicuri: come tagliare più di 100 alimenti Contro Nessuno

"Un dono per tutta la vita. Guida all'allattamento materno" - Carlos Gonzàlez Un libro emozionante che tocca l'animo più profondo delle mamme. E' il più grande regalo che si possa fare a una futura mamma, affascinante e scrupoloso, insegna che l'allattamento non è sacrificio o sforzo che una donna fa verso il figlio ma una parte essenziale della sua stessa vita. 20 € su Amazon 24 € risparmi 4 €

Libro nascita per Foto e Ricordi Bimbo, Grigio Dalla nascita al primo anno di vita e oltre: il libro nascita è il regalo pensato per immortalare i ricordi migliori del bebè nel suo primo anno di vita; elegante, raffinato e dal colore neutro, perfetto per lei e per lui. Compra su Amazon Pro 50 pagine interne

Dispone anche di una linea guida per creare un album di ricordi

Dimensioni album cm 23x22x5

Contro Nessuno

Autosvezzamento per tutti: Cos'è e perché è davvero per tutti Una guida per aiutare i genitori ad affrontare serenamente il passaggio dei propri figli dall’alimentazione solo lattea a quella solida: il libro "Autosvezzamento per tutti" è ricco di ricette pratiche e consigli alimentari proprio per tutta la famiglia! 13 € su Amazon Pro Ricco di ricette pratiche e sane pensate per tutta la famiglia

Contenuti facilmente fruibili

Una guida all'autosvezzamento del bimbo Contro Nessuno

Mareli Diario ricordi del Neonato, 17 x 24 cm L'album nascita è il primo libro che accompagna il bimbo nel primo anno di vita: pensato per custodire le immagini di tutte le prime volte del bebè, dalla prima pappa al primo bagnetto, una carrellata di foto da rivedere insieme alla famiglia. 10 € su Amazon Pro 32 pagine con illustrazioni a colori

Prodotto in Italia

Dimensione libro cm 17x24

Disponibile anche in Rosa Contro Nessuno

Idee regalo di Natale per neo mamme: accessori utili e originali

Di cosa ha bisogno una neo mamma? Di tutto, ovviamente, dal tempo necessario per se stessa agli accessori indispensabili per le prime uscite fuori casa con il bambino sino al porta foto nel quale mettere le prime foto del bebè.

Una donna che ha appena partorito spesso è messa in secondo piano durante lo scambio dei doni ma non in questo caso. Regalare un ciondolo o una collana per l’allattamento, per esempio, sono piccoli ma graditi pensieri che la neo mamma apprezzerà sicuramente. Così come una borsa da viaggio con tutto l’occorrente per il cambio del neonato.

Mamimami Home Charms - Collana da Allattamento Bellissima, pratica e comoda, la collana da allattamento Mamimami Home è il gioiello prezioso per mamma e bebè, in legno organico è il regalo perfetto per i momenti dedicati all'allattamento. 15 € su Amazon Pro Priva di BPA, PVC, ftalato, cadmio, piombo o metalli pesanti

Materiale: legno di rovere naturale

Facilmente lavabile con sapone e acqua calda.

Sicuro per la dentizione (soddisfa tutti i requisiti di Food Grade)

Design unico promuove lo sviluppo motorio del bebè Contro Nessuno

Bugaboo, Borsa organizer per passeggino Una borsa organizer compatta e compatibile con tutti i passeggini Bugaboo, è di colore grigio e caratterizzata da un rivestimento impermeabile. 49 € su Amazon Pro Non è ingombrante ma è molto capiente

Si adatta perfettamente anche ad altri passeggini

Bello il colore, ottimi i materiali, stile e qualità Contro Nessuno

Click & Clay® - Kit Impronte Neonato con Scatola Regalo Un pensiero ideale da regalare per custodire l'impronta del piedino o della manina del bebè nel tempo: il kit Click & Clay è facile da usare e bello da vedere appeso in casa. 24 € su Amazon Pro Cornice tripla da appendere al muro

Ampio spazio per le impronte di mani e piedi del bebè

Scatola verde Tiffany

Include istruzioni in italiano

Argilla morbida, facilmente lavorabile Contro Nessuno

THUN - Cornice Portafoto da Tavolo per Bambini Incorniciare i ricordi più belli legati alla prima infanzia e alla famiglia con il portafoto firmato Thun le immagini saranno più belle da osservare. 38 € su Amazon 54 € risparmi 16 € Pro Formato rettangolare

Materiale: ceramica color avorio

Dimensioni: 13x9 cm Contro Nessuno

Love & Carry® Mei Tai Porta Bebè - Fascia prima infanzia (Rainbow) Il Mei Tai di Love and Carry è una tipologia di fascia porta bebè sempre più apprezzata e ricercata per la sua comodità e semplicità d’uso, infatti è facile e veloce da utilizzare in quanto basterà semplicemente indossarlo e fare un doppio nodo. 55 € su Amazon Pro Materiale: resistente tessuto di cotone

Peso massimo supportato: 15-18 Kg

3 posizioni canoniche: davanti, sul fianco e dietro

Conforme alla norma standard europeo CEN / TR 16512

Lavabile in lavatrice Contro Nessuno

Regali di Natale per neo mamme: prodotti beauty e kit benessere

Una coccola che la neo mamma apprezzerà in particolar modo sono i prodotti dedicati alla cura del corpo. Tante idee regalo che spaziano dalle creme corpo anti smagliature al set manicure. Ecco le proposte migliori da valutare per Natale.

Rilastil, Intensive Antismagliature Crema Corpo Antismagliature La crema Rilastil specifica per le smagliature ha un alto potere emolliente ed elasticizzante, in grado di preparare la pelle e renderla più idratata. La texture è molto ricca e cremosa, per cui bisogna massaggiarla molto per permettere l’assorbimento completo. 24 € su Amazon Pro Non appiccica

La pelle risulta morbidissima

In caso di smagliature, grazie alla crema risultano meno visibili Contro Nessuno

Braun, Beauty Set 7 Da Braun uno speciale cofanetto che contiene al suo interno un epilatore, da usare anche sotto la doccia, una spazzola per esfoliare tutto il corpo e un un kit per la cura del viso. 96 € su Amazon Pro Maneggevole e comodo senza filo

Pieno di funzioni

È migliorato rispetto al passato Contro Nessuno

HoMedics, Set per Manicure e Pedicure Elettrico Un pratico set multifunzionale per prendersi cura della bellezza delle proprie mani: tra le funzioni c’è anche quella della rimozione dei calli e l’asciuga smalto. 41 € su Amazon 49 € risparmi 8 € Pro Un ottimo e valido prodotto per la manicure a casa

Funziona sia a batteria ricaricandolo, sia attaccato alla rete Contro I dischi in dotazione sono troppo grandi e troppo veloci

Buono Regalo, Auguri Mamma Anche se un buono regalo può sembrare un’idea poco personale, è l’ideale se la mamma fa spesso shopping online e ha gusto difficili. Amazon propone questa elegante gift card con grafica di due elefanti dedicata proprio alle neo mamme, da ricaricare dell’importo che si desidera. 100 € su Amazon Pro Bellissima la grafica

Ottima soluzione per chi non ha idee Contro Vale solo sui prodotti venduti e spediti da Amazon

Spa Luxetique Set Bagno Doccia Confezione Regalo Donna Una Spa in casa per un relax completo e all'insegna del benessere: un set completo e ultra lusso che accarezza la pelle della futura mamma rendendola splendente dalla testa ai piedi. 21 € su Amazon 26 € risparmi 5 € Pro Include: 8 prodotti beauty

I prodotti da bagno contengono l’olio essenziale di lavanda, possono aiutare a ridurre l'ansia e lo stress emotivo e a migliorare la qualità del sonno

Tutti i prodotti sono confezionati in una raffinata scatola viola Contro Nessuno

Regali di Natale per neo mamme: abbigliamento

Regalare un morbido e avvolgente cappello in lana o, perché no, un set completo con guanti e sciarpa, ideale per le prime passeggiate con il bebè all’aria aperta è uno di quei pensieri per Natale che fa piacere ricevere.

Infine, un capo di abbigliamento è sempre una buona idea da far trovare sotto l’albero. Ecco alcune delle proposte più carine da poter valutare per una neo mamma.

Set Cappello, Sciarpa e Guanti Invernali da Donna Un regalo completo per trascorrere momenti indimenticabili anche all'aria aperta quando le temperature sono rigide, il set guanti, sciarpa e capello è caldo e alla moda. Compra su Amazon Pro Realizzato in 100% acrilico, disponibile in 6 colori

Set 3 pezzi: guanti, sciarpa e capello

Guanti touchscreen: funzionano brillantemente su smartphone, tablet e altro ancora Contro Nessuno

Mamalicious, Maglioncino Coprispalle Un maglione-coprispalle animalier corto e di tendenza, da abbinare a un top lungo. Compra su Amazon Pro Un maglione molto particolare e di tendenza

Perfetto per chi sente sempre freddo alle spalle Contro Non sempre facile da abbinare

Felpa Mamma e Figlia - Regalo di Natale Un'idea regalo davvero divertente, originale e che farà piacere ricevere alla neo mamma: la felpa mamma coordinata con la mini-felpa bimba disponibile anche in altri colori è perfetta per augurare Buon Natale. 8 € su Amazon Pro Materiale: misto cotone, felpa morbida, confortevole e calda

Senza cappuccio, manica lunga, stampa leopardata

Lavare a mano in acqua fredda o in lavatrice fino al 40°C

Disponibile in diverse taglie per adulto e bambino Contro Nessuno