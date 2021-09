L’attesa di un bebè cambia la vita della coppia e della donna in modo particolare, la pancia in gravidanza inizia ad espandersi sempre più ed è consigliato l’uso di un trattamento cosmetico preventivo per evitare l’insorgenza di spiacevoli smagliature nelle zone più soggette a rilassamento cutaneo come la pancia, i fianchi, il seno e l’interno cosce.

Ma come usarla per ottenere i migliori risultati? Ecco alcuni consigli da mettere in pratica.

Crema per le smagliature in gravidanza: come funziona?

Durante la gestazione prendersi cura della propria salute e di quella del bambino è fondamentale così come è importante salvaguardare il proprio corpo che, si sa, durante i nove mesi di gravidanza subisce trasformazioni radicali.

L’utilizzo di una crema anti smagliature è consigliato da specialisti e ginecologi per proteggere la pelle del corpo e renderla ancora più elastica e pronta a ricevere gli inevitabili cambiamenti epidermici. Ma come funziona nello specifico?

La crema per le smagliature agisce sull’epidermide rendendola, attraverso una profonda idratazione, molto più elastica e, dunque, meno soggetta a rilassamento cutaneo.

Questi trattamenti estetici sono realizzati con ingredienti che aiutano a proteggere e a riparare la pelle, costruendo collagene per aiutare ad addensare la cute e mantenere l’area idratata.

Utilizzando le creme con quotidianità le smagliature si attenueranno nel tempo rimuovendo le cellule morte dell’epidermide. Questo è il motivo per cui, spesso, queste creme contengono sostanze esfolianti che, rigenerando la cute in superficie agiscono anche in profondità, stimolando l’elastina.

Come usare la crema per le smagliature in gravidanza

Per un’azione efficace sulla pelle, la crema per le smagliature va applicata con costanza ogni giorno e, almeno, due volte al dì iniziando dal secondo trimestre di gestazione (ovvero dal quarto mese di gravidanza). Come procedere:

sulla cute ben tersa e asciutta, applicate una noce di crema partendo dalle caviglie (dal basso). Stendete il prodotto usando le mani ed eseguendo un movimento circolare in senso orario;

continuate il massaggio rotatorio salendo, poco per volta, sulle zone interessate: gambe, interno ed esterno cosce, fianchi, pancia, glutei e seno;

lasciate che il prodotto sia assorbito totalmente dalla cute prima di vestirsi;

lavate le mani una volta terminato.

Replicare il trattamento cosmetico mattina e sera per l’intera durata della gravidanza e per alcuni mesi successivi al parto.

Crema per le smagliature in gravidanza: le migliori da acquistare online

In commercio sono presenti una vasta gamma di prodotti dedicati alla cura e alla bellezza della donna in dolce attesa. Tra le creme per le smagliature, ecco le 5 migliori da valutare per l’acquisto online.

Rilastil, Intensive Antismagliature Crema Corpo Antismagliature La crema Rilastil specifica per le smagliature ha un alto potere emolliente ed elasticizzante, in grado di preparare la pelle e renderla più idratata. La texture è molto ricca e cremosa, per cui bisogna massaggiarla molto per permettere l’assorbimento completo. 24 € su Amazon Pro Non appiccica

La pelle risulta morbidissima

In caso di smagliature, grazie alla crema risultano meno visibili Contro Nessuno

Mustela, Crema Prevenzione Smagliature La crema di Mustela anti smagliature è composta da ingredienti di origine naturale ed è consigliata anche durante l’allattamento. 23 € su Amazon 28 € risparmi 5 € Pro Molto efficace

Si assorbe facilmente Contro Se massaggiata a lungo, risulta grumosa

Idealine, crema corpo rigenerante Alla bava di lumaca Idealine propone contro le smagliature e non solo una crema a base di bava di lumaca pura, dal potente effetto idratante e rassodante. Vanta azioni nutriente, elasticizzante, antiossidante, levigante, schiarente e riparatrice e si compone di oli di mandorle dolci, girasole, sesamo, argan ed è arricchita da vitamine E e C. Compra su Amazon Pro Si può usare su tutto il corpo

Molto idratante

Buon profumo Contro Nessuno

Bio-Oil Olio per Smagliature, Trattamento per la Pelle con Azione Idratante Un trattamento mirato e specifico per la pelle, la crema Bio-Oil renderà la cute levigata e idratata, ideale da utilizzare in gravidanza e nel post parto. 16 € su Amazon 19 € risparmi 3 € Pro Dermatologicamente testato

Con funzione cicatrizzante e protettiva

I suoi ingredienti naturali rendono questo prodotto adatto anche alle cuti delicate Contro Non applicare su cute lesa o irritata