La risposta di Sophia Grace a chi le dice che 19 anni sono troppo pochi per avere un bambino

Sophia Grace, una youtuber salita alla ribalta giovanissima per aver partecipato nel 2011 a The Ellen DeGeneres Show, in cui ha interpretato una cover di Super Bass di Nicki Minaj, ha annunciato di essere incinta. La ragazza, oggi 19enne, ha condiviso la notizia con i suoi follower in un video YouTube, ma si è ritrovata con molti commenti negativi da parte degli haters. Secondo alcuni, infatti, 19 anni sarebbero troppo pochi per avere un bambino, ma Grace ha risposto a chi l’ha criticata.

In un’intervista a E! News, la youtuber ha fatto sentire la sua voce, cominciando:

Sento che a 19 anni si è abbastanza giovani, ovviamente, per avere un bambino. Di solito la maggior parte delle persone dice: “Dovresti avere figli quando hai 30 anni e sei sposato e vivi da solo”, che va benissimo. Ma ovviamente ognuno ha le proprie opinioni diverse.

Sophia Grace, che è alla 21esima settimana, ha poi proseguito:

Penso comunque che riguardi la persona stessa. Finché uno si sente pronto ed è qualcosa di cui è felice, allora non è davvero un problema di nessun altro.

Oltre alle critiche, c’è stato anche chi ha mostrato alla 19enne tanto affetto: