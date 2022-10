Pippo Inzaghi e Angela Robusti di nuovo genitori: l'annuncio al 1° compleanno di Edoardo

Il calciatore e la wedding planner avevano più di un motivo per festeggiare. Su Instagram, sono comparse le foto della famiglia immersa in una nuvola rosa: a febbraio 2023 arriverà una bambina di nome Emilia.

Pippo Inzaghi e Angela Robusti hanno celebrato il 1° compleanno del figlio Edoardo. Ma i motivi per festeggiare erano doppi! La coppia, infatti, proprio durante l’anniversario di nascita del primogenito, ha annunciato di essere in dolce attesa. Pubblicando su Instagram alcuni scatti in cui sono immersi in una nuvola rosa, l’ex calciatore e la wedding planner hanno condiviso con i follower la loro gioia per l’attesa di una bambina.

Nel post condiviso su entrambi i profili, hanno scritto:

Nel giorno del primo compleanno di Edoardo annunciamo con gioia l’arrivo di un fiocchetto rosa nella nostra famiglia. Ti aspettiamo tutti con tanto amore Emilia!! E sei con noi solo da cinque mesi.

I due hanno dunque svelato anche il nome della piccola, che non vedono l’ora di abbracciare e che nascerà a febbraio del 2023.

News Mamme VIP Kaley Cuoco è incita e il suo gender reveal è il più dolce possibile Kaley Cuoco, 36 anni, aspetta un figlio con il compagno Tom Pelphrey (40). La star di The Big Bang Theory lo ha annunciato su Instagram, pubblicand...

Nelle immagini, in cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e aspirante Miss Italia lascia scoperto il pancione, alla moda degli ultimi tempi che segue l’esempio di Rihanna, compare anche il cagnolino Matilde, che è parte integrante della famiglia.

La festa del piccolo Edoardo era – ovviamente – a tema calcio. La torta, i cup cake e i biscottini erano infatti decorati con palloni e gagliardetti.

Pippo Inzaghi e Angela Robusti, rispettivamente 49 e 32 anni, sono legati sentimentalmente dal 2018. Nell’attesa che arrivi Emilia, si godono il loro primogenito Edoardo (nato il 24 ottobre 2021) a Reggio Calabria, dove vivono da quando SuperPippo allena la Reggina.

Al dating show di Maria De Filippi, la giovane aveva tentato di conquistare il cuore di Luca Onestini, ma il tronista, dopo aver scoperto che faceva la modella oltre che l’architetto, aveva deciso di eliminarla.