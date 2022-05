Le parole di Michelle Williams, incinta del terzo figlio

Dopo l’annuncio della gravidanza di Britney Spears e Rihanna, una nuova star del cinema presto sarà di nuovo mamma, stiamo parlando di Michelle Williams.

L’attrice nominata agli Oscar e il marito, Thomas Kail, stanno allargando la loro famiglia e dicono di sentirsi “totalmente felici”.

Michelle Williams è già mamma della figlia di 16 anni, Matilda, nata dalla sua precedente relazione con Heath Ledger, e di Hart il primogenito nato dall’amore con l’attuale marito, Thomas.

Il primo figlio della coppia, Hart, è nato durante lo scorso lockdown nel 2020, e secondo quanto riportato dall’attrice non è stato per niente facile, ma Michelle ha dichiarato che:

Crescere un bambino durante la pandemia mi ha dato una prospettiva diversa sui giorni bui.

Su questo tema, inoltre, durante un’intervista al magazine Variety ha detto:

È stato come un promemoria del fatto che la vita continua. Il mondo in cui abbiamo portato il nostro bambino non quello in cui pensavamo di farlo crescere, ma il bambino non lo sa.

La futura madre di tre figli ha sottolineato che la maternità l’ha resa un’attrice migliore ma, soprattutto, una sostenitrice più devota di un mondo migliore proprio per il benessere dei più piccoli.

Altri temi importanti che l’hanno coinvolta in primo piano sono l’equità salariale e la libertà riproduttiva, due questioni sulle quali l’attrice si è esposta di recente.

Infatti, nel suo potente discorso agli Emmy Awards nel 2019, ha sottolineato l’importanza della parità per tutte le donne e, in particolare, per le donne di colore.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, il suo prossimo film, Showing Up, parla delle gioie e delle frustrazioni del processo creativo e, secondo Michelle, in tutto questo c’è qualcosa di riconducibile alla genitorialità; infatti, ha dichiarato: