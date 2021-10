Georgette Polizzi, l’ex concorrente di Temptation Island, ha annunciato sul suo profilo Instagram il nome della bambina che a breve arriverà a scaldare il suo cuore:

Finora l’abbiamo sempre chiamata Polly Pocket come l’avete subito soprannominata, ma il suo nome c’è sempre stato dal giorno zero. Ricordo ancora il giorno del transfer: era il 9 luglio e tornando a casa in autostrada c’era un sole pazzesco, e l’ho notato come non avevo mai fatto prima e infatti il suo nome sarà SOLE.

Insieme al compagno Davide Tresse, la futura mamma Georgette, ha fatto sapere ai suoi follower come procede la sua gravidanza e ha condiviso la tanta felicità che appare evidente dalla foto condivise e dalle tenerissime didascalie che le accompagnano.

Georgette Polizzi:”Il suo nome c’è sempre stato dal giorno zero, si chiamerà Sole”

Con queste parole Georgette ha dichiarato, in un post sulla sua pagina Instagram, tutto l’amore per la sua futura bambina. L’ex concorrente di Temptation Island in riferimento al post pubblicato con tanto di foto che ritrae la piccola “Sole”, ha dichiarato:

Oggi siamo andati a fare la pre-morfologica e stiamo benissimo, cresciamo ogni giorno di più e ci muoviamo sempre tantissimo! ❤️ Finora l’abbiamo sempre chiamata Polly Pocket come l’avete subito soprannominata, ma il suo nome c’è sempre stato dal giorno zero.

L’ha scelto il suo papà ed è un nome che deriva dal sostantivo greco e latino e indica la stella madre del sistema solare.

Chi porta questo nome è allegro e sorridente, sa farsi valere nella vita lavorativa, ama le relazioni lunghe e affronta ogni situazione senza mai farsi prendere dall’ansia.

L’importanza di chiamarsi “Sole”

Nel post su Instagram Georgette ha spiegato il perché della scelta del nome dato alla sua bambina. E se è vero che il nome è frutto di una scelta arrivata dal futuro papà Davide, mamma Polizzi ne ha sottolineato l’importanza:

Cerco di immaginarla ogni giorno e quando io e il suo papà le parliamo, ci guardiamo con l’espressione di chi sa che nessun altro nome sarebbe stato meglio di questo.

Ricordo ancora il giorno del transfer: era il 9 luglio e tornando a casa in autostrada c’era un sole pazzesco, e l’ho notato come non avevo mai fatto prima e infatti il suo nome sarà SOLE ☀️

Georgette e Davide sono molto innamorati ma certo, non sono mancate le difficoltà per i due per quando riguarda il concepimento della bimba. Georgette, infatti è da tempo affetta da sclerosi multipla e la sua patologia l’aveva portata a non essere così tanto sicura di poter diventare una mamma. Ma ovviamente il miracolo è accaduto e questa estate la coppia ha potuto finalmente festeggiare la novità. Ora non rimane che aspettare l’arrivo di Sole a scaldare la vita di una coppia già felicissima.