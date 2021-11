"Stitichezza in gravidanza? Normalizziamola!". Il racconto di Georgette Polizzi

In una serie di stories su Instagram, Georgette Polizzi incinta della sua prima bambina ha raccontato in modo molto onesto di soffrire di stitichezza in gravidanza. E con grande ironia ha suggerito di rompere gli argini su un tabù celato dietro foto di gravidanze perfette e mamme in attesa senza patemi.

La piccola Sole, figlia di Georgette Polizzi e Davide Tresse, è al riparo nella pancia della sua mamma in attesa di fare capolino nel mondo. Nel frattempo la showgirl, dopo aver svelato ai suoi followers il sesso e il nome della bimba e aver raccontato il sofferto percorso di PMA che ha regalato a lei e suo marito la gravidanza tanto desiderata, in una serie di stories ha rotto gli argini su un tema spesso tabù tra le future mamme, ovvero quello della stitichezza in gravidanza.

News Mamme VIP Georgette Polizzi e il dolcissimo video che annuncia l'arrivo di una bambina Georgette Polizzi e il marito Davide hanno appena scoperto il sesso del bebè, e lo hanno fatto in un modo davvero originale.

Problema comunissimo a molte mamme in attesa, la stipsi gravidica è causata dai cambiamenti che gli organi interni subiscono durante l’attesa. Nonostante questo però si fa ancora fatica ad ammettere certi sconvolgimenti afferenti all’apparato intestinale, con la tendenza a nascondere sotto foto e racconti felici il periodo della gravidanza. Sappiamo già che essere incinte non è uguale per tutte. Aspettare un bambino può portare con sé dei lati oscuri di cui si parla ancora a fatica, perché l’idea diffusa che un genitore debba essere sempre felice per l’arrivo di un figlio, nonostante disturbi e malesseri anche invadenti vince sopra il resto.

Nelle sue storie Georgette Polizzi ha detto che parlare di certi temi non azzera la felicità dell’attesa di un figlio, ma punta a normalizzare condizioni che molte donne vivono e di cui tendono a vergognarsi, perché, appunto, credono di essere uniche protagoniste di una certa situazione.

“Sui social tutti parlano della gravidanza come un periodo felice, stupendo. Ma perché nessuno parla della stitichezza. Come mai nessuno dice questa cosa? Ovvero che tante volte vai a fare la pipì ma un miliardo di volte vorresti in realtà fare altro”

Georgette Polizzi ha anche aggiunto che i classici integratori per la gravidanza che, oltre al DHA Omega 3 contengono anche ferro, contribuiscono a rendere il problema della stipsi ancora più invadente, nonostante i rimedi che si possono attuare per allievare il fastidio che questa comporta. Mangiare sano, integrando anche tutti quegli alimenti che favoriscono la normale regolarità intestinale, spesso nei casi più severi non basta. Spesso il dibattito sulla gravidanza viene deviato, secondo la Polizzi, da commenti su quanto i capelli siano splendidi e la pelle sana grazie all’influsso degli ormoni, tralasciando questi piccoli grandi fastidi che invece sono molto diffusi.

“Tutti parlano di quanto siano stupendi i capelli e che la gravidanza rende più belle, ma nessuno dice che le gengive sanguinano come se non ci fosse un domani. O che durante una riunione ti scappa la pipì talmente tanto da rischiare di farsela addosso. Non voglio che passi il messaggio che non sono felice, perché ovviamente lo sono. Ma sarebbe interessante capire perché nessuno parla di queste cose, soprattutto sui social”

Solo cose belle, foto perfette, momenti indimenticabili: la gravidanza, però, non è solo questo. Aprire il dibattito per normalizzare i suoi lati più nascosti e farlo con un bacino di diffusione ampio come quello di Georgette Polizzi è un buon modo per cambiare totalmente il racconto che si fa dei 9 mesi di attesa. Per rivoluzionare il modo in cui, spesso in modo stereotipato, viviamo e vediamo la gravidanza.